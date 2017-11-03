回顾：好莱坞历史上那些惊世骇俗的性丑闻

好莱坞里有"一群狼"。日前卡森伯格在评论哈维·韦恩斯坦性丑闻时曾经这样说。

卡森伯格（ Jeffrey Katzenberg）是影坛重量级人物，1980到1990年代曾执掌怀特·迪斯尼制片厂长达10年之久。

最近几天，更多好莱坞大腕受到性侵、骚扰指控，其中包括凯文·史佩西、达斯汀·霍夫曼这样的老牌明星。

回顾历史，好莱坞经常爆出惊世骇俗的性丑闻。

“老爸”(Bill Cosby)

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2017年6月，曾被粉丝称为“美国老爸”的喜剧明星比尔·科斯比（Bill Cosby）出庭受审，他被控性侵。但是，陪审团没有达成定论。

2015年，多达数十名女性指责科斯比曾非礼、性侵她们，有些案例发生在1960年代。

但是，由于多数案件已经过了法律追溯期，最后上了法庭的只有一起：安德瑞·康斯坦（Andrea Constand）指控科斯比2014年在他家中给她服药、性侵她。

科斯比的律师说，科斯比和安德瑞已经有过多次浪漫会晤，她抱怨失眠、他才给她吃了药，性关系是两厢情愿的。

科斯比的职业生涯因性丑闻受到严重打击，近年很少在公开场合露面。但他仍是美国电影艺术与科学学会（AMPAS）成员。

“肥仔”（Roscoe Arbuckle）

追溯过去，好莱坞第一起重大性丑闻开始于1921年的一场派对，主角是有史以来第一个片酬百万美元的明星和一位名不见经传的女演员。

绰号“肥仔”的罗斯科·阿巴寇（Roscoe Arbuckle）是默片时期的喜剧明星，曾与卓别林同台。弗吉尼亚·拉帕（Virginia Rappe）是出道不久、还在挣扎的女演员。

派对后，他们两人进了一家酒店的客房。几分钟后，人们听到房中传出弗吉尼亚的尖叫。其他客人冲进去，发现她在极度痛苦中挣扎，说"这是他干的。"几天后，弗吉尼亚死于膀胱破裂。

弗吉尼亚的朋友说，肥仔强奸弗吉尼亚、意外杀死了她。肥仔被控杀人罪，案件审了三次，最后陪审团作出无罪判决。

但是，公众好像已经给肥仔定了罪。那以后，他在公众场合经常被起哄。

情圣（Errol Flynn）

现在好莱坞哪一位男星的亮度能比得上埃罗·福林（Errol Flynn）呢？他曾被称为"有史以来最英俊的男人"，以至于英语中有这样一句俗语：in like Flynn，意思是轻松、迅速达到目的。

据说福林自己曾经说过，他喜欢年久的威士忌、年轻的女人。银幕上，他是无人能敌的剑客；现实中，他喜欢喝酒、打架、睡女人。

1943年，福林被控和两名未成年少女发生性关系。贝迪·汉森（Betty Hansen） 和佩姬·萨特勒（Peggy Satterlee）当时都只有17岁。福林被逮捕时这样形容贝迪：我懵了，搞不懂，我几乎没碰过她。

福林的律师说，贝迪和佩姬和已婚男人有性关系、非法堕过胎。

由9名女性、3名男性组成的陪审团判福林无罪。但是原告之一佩姬说，"我就知道这些女人会判他无罪，她们就坐在那儿、充满爱慕地盯着他看。"

名导（Roman Polanski）

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这段丑闻始于40年前，直到现在还没结束。

1977年，大导演罗曼·波兰斯基（Roman Polanski）被控在影星尼科尔森（Jack Nicholson）的好莱坞豪宅中和一位年仅13岁的女孩发生性关系。

萨曼莎·盖利（Samantha Gailey）说，她没有同意，但是他"根本不听"。

波兰斯基在洛杉矶被逮捕，被控与未成年人非法性交。他入狱42天、接受心理检查，但是保释出狱后获准旅行。

谁承想，宣判之前波兰斯基出逃，先是来英国，然后去了自己在法国的家。波兰斯基在欧洲继续拍片，并且与2003年因《钢琴家》一片获得奥斯卡大奖。

自此以后，法律纠缠持续不断，因为当年对他的指控并没有撤销。2009年，波兰斯基曾被软禁在瑞士。

现在，萨曼莎本人提出"为了我自身考虑"不要再追究此案了。

波兰斯基年逾八旬，一直没有回美国。

传奇（Woody Allen）

伍迪·艾伦（Woody Allen）是好莱坞传奇，常青树，六十多年的职业生涯中，做过导演、作家、还演过戏，获得过四尊奥斯卡小金人。

但是，围绕伍迪·艾伦也是指控不断。1992年，伍迪·艾伦和女友米娅·法罗（Mia Fallow）分手：他和米娅的养女宋宜（Soon-Yi Previn）发生恋情。

伍迪·艾伦还曾被指猥亵他的养女迪伦·法罗（Dylan Farrow），事发时迪伦年仅7岁。

伍迪·艾伦否认指称，一组心理医师认定，迪伦没有受过性侵。

法官形容伍迪·艾伦的行为"严重不妥当"；检控官说"或许有理由"提出控罪，但是为了保护涉案小女孩不提出控罪。

这个故事从没彻底平息。2014年，迪伦在《纽约时报》发表公开信。她在心中写到：他边干那事边和我说话，他小声说我是好女孩，那是我们两人之间的秘密，他保证带我去巴黎，我会成为他电影中的明星。

伍迪·艾伦继续否认指控："我当然没有猥亵过迪伦。"

影帝（Casey Affleck）

卡西·阿弗莱克（Casey Affleck）因在《海边的曼彻斯特》（Manchester by the Sea）一片中表演出色，赢得奥斯卡影帝称号。

但是2010年，两名女子曾对阿弗莱克提出性骚扰指控。

制作人怀特（Amanda White）指控 还说，自己拒绝和阿弗莱克去酒店开房，因此阿弗莱克拒绝付她工资。放映师格卡（Magdalena Gorka）说，她睡觉的时候阿弗莱克爬到她床上，对她的性骚扰是"惯例"。

阿弗莱克的律师说，这些指控是不真实的，两位女子都是想从阿弗莱克身上捞一笔。

最后双方庭外协商解决。