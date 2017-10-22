加泰隆尼亚独立——西班牙的难题有多棘手？

图片版权 Getty Images Image caption 西班牙中央政府启动宪法条例维护国家统一，限制加泰隆尼亚的自治，面对当地民众的反对。

西班牙加泰隆尼亚地区自10月1日举行独立公投，引发宪政危机后，周末出现了新动向。

西班牙中央政府周六（10月21日）决定，采取史无前例的措施，实施西班牙宪法第一百五十五条，即授权政府剥夺部分或全部加泰隆尼亚自治的权力。

这些措施包括：

解除加泰隆尼亚自治区主席和副主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）和容克拉斯（Oriol Junqueras）的职务；由中央任命的官员取而代之；

解散加泰隆尼亚自治区政府，在半年内举行地方选举；

必要时撤换在加泰隆尼亚自治政府公共实体任职的人；

加泰隆尼亚警察部队将由中央直接管控；

中央全面掌控加泰隆尼亚的财政，包括预算和税赋，以确保公共资金不会被用来资助分离行动；

中央掌控加泰隆尼亚的电讯和媒体，等。

独立诉求

图片版权 Getty Images Image caption 加泰隆尼亚45万人周六在巴塞罗那游行示威，抗议西班牙中央政府的决定。

由于西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）领导的人民党在参议院中占有多数议席，而且在加泰隆尼亚独立问题上又获得绝大多数反对党的支持，预计政府的这些措施将在本周五获得参议院的批准。

西班牙中央政府出台的这些措施，在加泰隆尼亚地区再次激起强烈的反对。周六，在首府巴塞罗那，大约45万人走上街头抗议示威。

加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特周六晚间用加泰隆尼亚语、西班牙语和英语发表电视讲话，称西班牙中央政府的决定是自弗朗哥独裁政府以来，对加泰隆尼亚最残酷的攻击。

他说：“我们不能容忍这样的攻击。那些蔑视加泰隆尼亚民族的人现在要来管理我们。我将要求议会考虑如何回应对民主展开的攻击。”

敏感棘手

西班牙政府给加泰罗尼亚政府设定的放弃独立的最后期限是当地时间10月19日上午十点。但是在这一最后期限过去之后，加泰罗尼亚政府依旧拒绝放弃独立诉求，而是要求与中央政府谈判。

加泰隆尼亚是西班牙最富裕，物产最为丰富的地区之一，其独特的历史文化可以上溯至一千多年前。

西班牙内战之前，该地区享有广泛的自治，但是在1939-1975年弗朗哥独裁统治时期，加泰隆尼亚的自治受到压制。

自1980年代以来，加泰隆尼亚地区又开始享有更多的自治。在西班牙，只有一个地区比加泰隆尼亚享有更多的自治权，那就是巴斯克。

然而，西班牙中央政府的这些措施实施起来容易吗？

BBC在巴塞罗那的记者汤姆·布里奇（Tom Burridge）分析认为，西班牙首相拉霍伊领导的政府面对的是"深不可测的棘手任务"。

在加泰隆尼亚的公务员系统内，有些人是独立的强硬支持者；另外一些虽未必支持独立，但从根本上就不喜欢西班牙中央政府的大一统领导。

加泰隆尼亚地区的警察部队Mossos，坚持说将保持中立不偏不倚，宣称"我们是警察，不是政客"，但未来一段时间，这支部队的忠心所向将面临极限考验。

面对西班牙中央政府的决定，加泰隆尼亚议会将在本周做出回应。

普遍分析认为，如果加泰隆尼亚议会宣布独立，那么局势将更加紧张，势必将加泰隆尼亚警察置于西班牙国民卫队和部署在加泰隆尼亚的西班牙警官的对立面。

即便加泰隆尼亚当局改变初衷，不宣布独立，包括警察和公务员在内的加泰隆尼亚人会接受西班牙中央政府的指令吗？