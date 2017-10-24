哈维·韦恩斯坦性丑闻发酵：其公司被调查

图片版权 Getty Images Image caption 韦恩斯坦对所有针对其的指控矢口否认。

好莱坞知名制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）性丑闻继续发酵。纽约检察官正在调查由韦恩斯坦共同创办的公司。

美国纽约检察官正对韦恩斯坦疑似涉及多起性侵案的指控展开全面调查。

纽约总检察长办公室称："如果性侵犯或歧视问题普遍存在，我们希望了解情况。"

相关方面已向韦恩斯坦的公司发出传票，搜集可能同性侵指控有关的文件资料。

位于纽约的韦恩斯坦的公司自性丑闻爆发后遭受巨大压力，并于本月初将韦恩斯坦从董事会上除名。

包括知名女演员安吉丽娜·朱莉，格温妮丝·帕特洛和罗斯·麦高文在内的二十多位女性 对韦恩斯坦提出了指控。

纽约总检察长施奈德曼（Eric Schneiderman）在一份声明中说："纽约人不该被迫走进一个以性骚扰、骚扰或恐惧为主的工作场所。"

"如果公司有性骚扰或歧视，我们需要知道。"

熟悉该调查的消息人士告诉BBC，检方将传唤一些文件。其中包括有关性骚扰投诉的文件及如何处理这类投诉的文件。

获得过超过300次奥斯卡提名的韦恩斯坦 “毫不含糊地否认”任何非自愿性行为的指控。

在美国的其它地区，洛杉矶警方第宣布第一项涉及韦恩斯坦在加州的调查。

洛杉矶警局发言人对BBC表示： "洛杉矶警方采访了一位与发生在2013年的韦恩斯坦性骚扰案相关的受害者。 "

伦敦警方称韦恩斯坦在1980年代、1992年、2010年、2011年和2015年期间的三起事件中，被指控性侵三名女性。

警方正在调查他们在英国威斯敏斯特、坎登和西伦敦遭到的袭击。

警方称目前还未有任何人因以上指控被逮捕。

"不只愤怒"

于此同时，演员马特·达蒙（Matt Damon）表示知晓1999年韦恩斯坦涉嫌对奥斯卡影后格温妮丝·帕特罗（Gwyneth Paltrow）进行性骚扰。

乔治·克鲁尼（George Clooney）表示，"捕食者"韦恩斯坦"让女性们噤声"让人不只感到"愤怒"。克鲁尼在银幕上大获成功的电影曾由韦恩斯坦监制。

在周一洛杉矶的电影首映式上，他谈到需要相信那些说出性骚扰经历的女性。

他说："也许这是一个分水岭。我们该信任女性。她们有安全感才能谈论正在经历什么。"

乔治·克鲁尼和马特·达蒙加入了已经发表谴责韦因斯坦的好莱坞明星。

上周著名演员汤姆·汉克斯告诉BBC，他认为韦因斯坦没有回头路。