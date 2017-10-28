19大后一带一路上瓜达尔的淘金热

图片版权 AFP Image caption 中国接受建设瓜达尔港后，港口基础建设大幅度提升，为未来将这一地区建成“巴基斯坦的深圳”打基础。

19大后的中国开始走向世界中央舞台，在"一带一路"的旗舰项目"中巴经济走廊"一端的巴基斯坦瓜达尔，已经掀起了一股淘金热。

在中国和巴基斯坦准备"把瓜达尔建设成新深圳"远景蓝图的光辉照耀下，瓜达尔的"整个空气里都是钱"，投资者和投机者似乎纷沓而至。但是，瓜达尔这个深水港的水到底有多深？“金子容易挖吗？”

作为世界金融中心之一，伦敦每天都吸引着世界各国的海量资金和投资者进场出场。巴基斯坦瓜达尔的"淘金者"似乎也来到了这里。

2017年金秋时节，在伦敦的一个五星级饭店里，召开了一场有声有色的新闻发布会，吸引了大约所有巴基斯坦主要媒体驻伦敦的电视、广播和网络记者。一家中国和巴基斯坦的合资公司在此宣布其宏大的瓜达尔房地产开发项目"中巴山庄"。

该项目介绍说，"中巴投资公司"准备在10个国家开展总额高达822亿美元的大工程，中国第4大建筑公司、著名的华山国际工程公司（陕西建工集团）将承建这一项目。"中巴投资公司"已获官方批准，首期投资5亿美元，准备在瓜达尔展开一个大型房地产开发项目"中巴山庄"。为未来5年内可能抵达瓜达尔的50万中国工程人员提供服务。

这个金光闪闪的项目吸引了英国、韩国、中亚国家等国一些投资公司，他们的代表也亲临发布会现场。

但记者会结束没几天，巴基斯坦规划、发展和改革部发言人点名"中巴山庄"，警告公众投资者警惕一名中国人以瓜达尔地产开发进行大规模诈骗的企图。

撇开这个项目的真假不论，瓜达尔已经掀起了一场淘金热。为什么瓜达尔这么诱人？为什么说瓜达尔将成为"巴基斯坦新深圳"？

"一带一路"的旗舰项目

Image caption “一带一路”上的中巴经济走廊将对整个地区经济产生重大影响。

2011年，届时的美国总统奥巴马曾提出"新丝绸之路计划"，概念与后来中国提出的"一带一路"很接近，但缺乏国际响应无疾而终。

之后，中国领导人习近平提出"一带一路"和"亚投行"概念，英国在西方国家中率先不顾美国反对加入"亚投行"并支持"一带一路"计划，欧洲、亚洲非洲拉美政府相继纷纷响应。到了2017年5月，中国召开"一带一路"峰会之际，160个国家及国际机构高至总统、下至代表赴京参加。

在与会者中，巴基斯坦时任总理谢里夫亲率大批高官和银行家在内的代表团参加，为"一带一路"旗舰项目"中巴经济走廊"铺设道路。预计，中国为这个巨大的项目投资将高达至少460亿美元。

之后大约半年以来，虽然巴基斯坦政局不稳，谢里夫下台，但"中巴经济走廊"正在"稳步有序开展"。

"巴基斯坦的深圳"

图片版权 Reuters Image caption 巴基斯坦瓜达尔的新公路。去年，中国商船首运巴基斯坦瓜达尔港开启贸易新航道。

中国和巴基斯坦于2014年提出在"一带一路"战略下推进中巴经济走廊项目，建设一条从新疆喀什到巴基斯坦瓜达尔港的贸易走廊，包括公路、铁路、油气能源、光缆通讯、农业、海港等领域在内的综合基础建设工程。瓜达尔港的扩建就是这个海港工程。

瓜达尔原本是个一面是沙漠戈壁、一面毗邻阿拉伯海不过数千人的小渔村，地广人稀，经济落后，风沙炎热，"老少边穷"，缺水缺电，当地割据，曾一度划属阿曼。但慧眼独到的巴基斯坦战略家发现了瓜达尔巨大的"含金量"后，1958年从阿曼赎回并建成一个小港口。

港口虽小，却处要冲：瓜达尔港紧邻伊朗和巴基斯坦边境，扼守着承担着全球40%原油供应的霍尔木兹海峡通往阿拉伯海的海上通道。这个港口位置立即吸引了前苏联、美国、印度、伊朗等等所有地区和国际大国的目光。

美国商人90年代曾和当地政府签署了数亿美元的投资协议，但美方提出类似军事基地标准的安保要求和规划遭到巴方朝野反对，项目胎死腹中。扼守中东亚洲石油通道的马六甲海峡的新加坡的港务集团2007年一度获得这里40年运营权，但运营建设一直未达巴方预期。巴基斯坦政府在2013年1月底正式批准将该港运营权移交给中国港控。

中国人接收后，以建设深圳的思路做出了交通、能源等全面基础设施建设规划和有序投入。特别是2015年中国领导人习近平访问巴基斯坦后，瓜达尔港建设明显提速，卫生、医疗、教育、民生工程随之有序展开，中国金融机构进驻，这里被称为"巴基斯坦的深圳"。

图片版权 Getty Images Image caption 一带一路会如何改变世界的经济秩序？

远景和近忧

这一远景让中东和印度洋沿岸现有重要商港一些国家感受到挑战：印度、伊朗、阿联酋等都在考虑，一个强大的瓜达尔港的出现会对这些国家现有的国际港口地位形成什么样的商业挑战。

地缘政治的考虑自然也不在话下：阴谋论的支持者纷纷讨论中美一旦发生军事冲突、马六甲海峡被封锁后，瓜达尔港对中国维持能源供应将如何重要。或者是中国西以瓜达尔港、东以缅甸实兑港包围印度的"大战略"。

Image caption 中国和巴基斯坦国家与政府关系非常密切，商人也希望借此获利。

如果说自然环境可以改造、远景尚不足为虑的话，安保近忧是中国和巴基斯坦方面需要直接面对的。

中国人接收瓜达尔港建设以来，瓜达尔地区已经多次受到身份不明者的武装袭击、导致中巴人员死伤的事件。不久前，26名参与瓜达尔港建设的工人在饭店吃饭时遭遇手榴弹袭击，26名巴基斯坦工人受伤。

巴基斯坦反恐和特种部队组建

瓜达尔所在的巴基斯坦俾路支省一直有"反叛分子"、"极端宗教势力"、"割据势力"、"塔利班"、所谓"伊斯兰国"等各种恐怖活动事件存在。

巴基斯坦官方指责，俾路支分离主义武装接受了印度方面的资助，以武力袭击破坏中巴经济走廊的建设。巴基斯坦军方曾在2016年宣布，在瓜达尔抓获了印度派遣潜伏进行渗透和破坏活动的间谍、前印度海军军官贾达夫。巴军事法庭判处贾达夫死刑。

印度方面虽然承认贾达夫曾经是印度海军军官，但已经退役并和政府无关，否认他是间谍。印度指责巴基斯坦"预谋杀人"，并要求领事探视。此案一直闹到国际法庭。

Image caption 一带一路早已有多条陆上和海上通道将中国和欧洲、非洲连接。但中巴走廊等项目将填补空缺，可以让中国西部甚至中亚国家拥有通往印度洋的出海口。

为了保卫瓜达尔项目的安全，巴基斯坦军方专门建立了一支为瓜达尔港项目服务的特种部队：TF-88特遣队。这支特遣队不仅有巴基斯坦陆军部队人员，还装备在瓜达尔附近海域巡逻的海军舰艇，武装直升机，战斗机，无人机以及各种检测侦查装备，据称兵力多达两万。这支部队也有应对俾路支省分离武装的目的，将瓜达尔地区严格保卫起来。

"瓜达尔之梦"

瓜达尔港已经是中国对外援助的最大项目之一。它的"含金量"已经超出了普通经济意义，具有十分重要的政治意义、外交意义和国际影响。

虽然有着各种自然和政治因素的困扰，瓜达尔仍似乎成为中国以经济发展根治宗教极端主义理念的一个试验场。这也是让众多投资者看重或者担心的一点。

瓜达尔人口目前已经增长到超过8.5万。按照巴方将瓜达尔建成为全球贸易中心之一的远景规划，瓜达尔不仅将继续扩建港口，还将建设机场、自由贸易区，不仅有仓储、物流、加工制造的完整产业链条的规模化产业集群，加上中国，巴基斯坦和其它国家金融保险行业进入，还会相应出现数量巨大的生活、休闲、餐饮等配套生活设施。中国人还在这里投资建立学校，派出医疗人员设立医院。高级酒店也随之建起。中国有媒体预计，20年内这里的人口将翻数十倍，达到两百万以上。

瓜达尔的重要性已经不仅是对中国和巴基斯坦而言，这里也将成为阿富汗、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等中亚内陆国家最近的出海口，正在逐步成为这一地区物流与港口运输中心。

近年来，瓜达尔人口从巴基斯坦其它地区涌入，土地价格已经大幅上涨。无怪乎巴基斯坦投资者和投机者都看重这个"巴基斯坦的新深圳"。

深圳和瓜达尔有着本质不同：当年深圳面向经济发达的香港、背靠资源丰富的珠江三角洲，享有中国中央、广东地方政府和香港特区的政策支持、资金支持和人力支持，并且没有安全环境担忧。瓜达尔虽然前景广阔，有巴基斯坦中央的全力保护，但能否克服自然资源、社会和地缘政治因素的重重挑战，尚有待观察。

另外，深圳是经历了30年改革开放建设才达到今天的成就，瓜达尔追赶深圳，目前刚刚起步，尚属梦想。

不过，经过中国工程人员的建设，瓜达尔已经从一个人烟稀少的小渔村，发展成为一个现代化的大型港口城。除了海港码头、仓库、海水淡化、给排水与污水处理、发电与供电、通讯与控制、消防与环保等综合配套设施外，连接的瓜达尔自由贸易区的公路、航空线路在不断扩展，将瓜达尔连向"远方和诗"。

随着"一带一路"的延伸，随着巴基斯坦和中亚地区经济发展的现实需要，这个梦想已经开启。淘金热预计也会继续下去。