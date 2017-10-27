美防长三八线对朝喊话 "目标不是战争"

图片版权 Getty Images Image caption 马蒂斯还前往非军事区韩方最北端的哨所，在那里观测了朝鲜一侧的动向。

美国防部长马蒂斯（James Mattis）27日与韩国防长一同前往朝韩非武装地带（DMZ），并借此机会向朝鲜喊话。

马蒂斯在记者会上表示，韩美两国致力于通过外交方式解决朝鲜"莽撞的行为"。

他重申了美国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）此前访韩时的表态，表示"美国的目标并不是与朝鲜进行战争，而是彻底、可检验且不可逆的朝鲜半岛无核化"。

马蒂斯还前往非军事区韩方最北端的哨所，在那里观测了朝鲜一侧的动向。

马蒂斯此行被认为是为一周后的特朗普访韩之旅铺路。马蒂斯于27日凌晨到达韩国，行程包括访问非军事区、与韩国总统文在寅会面，以及参加一年一度的美韩安保会议。

特朗普将于11月3日至14日访问日本、韩国、中国、越南、菲律宾五个国家。此前白宫曾表示，朝鲜问题是这次亚洲之行的重点之一。

非军事区位于朝韩分界线"三八线"上，美国几任总统访韩时都会到访，其中包括里根、克林顿、小布什、奥巴马。

近期朝韩半岛军事活动频繁。本月早些时候，美国和韩国在半岛附近水域举行联合军事演习，军演涉及战斗机、驱逐舰和航空母舰。

朝鲜释放渔船

朝鲜在马蒂斯喊话的几个小时前宣布，将在当天释放6天前扣押的"非法越境"的韩国渔船和渔民。

韩联社报道，渔船与船上渔民已于当地时间下午6点38分许被送回。

朝鲜中央通讯社27日报道称，这艘韩国渔船于21日凌晨在"非法侵入"朝鲜水域时被扣押，调查显示，当时渔船上的船员们"为了捕鱼而故意侵犯"朝鲜水域。

报道中还提到，全体船员承认了非法侵入的"事实"，并"再三谢罪"，希望可以得到当局的宽大原谅，朝鲜方面出于人道主义考虑决定送回该渔船和渔民。

此前也曾有朝韩双方的渔船漂流到对方水域。2010年8月，一艘韩国渔船在日本海失踪，被朝鲜暂时扣留。朝鲜方面当时说，该船只是因为在朝鲜的专属经济区偷捕而被截获的。

图片版权 Getty Images Image caption 非军事区位于朝韩分界线"三八线"上，美国几任总统访韩时都会到访，其中包括里根、克林顿、小布什、奥巴马。

美国制裁朝鲜

在朝鲜发表声明的前一天，美国政府表示对7名朝鲜人和3个实体实施制裁。称这些个人和实体"公然"侵犯人权，具体行为包括对海外寻求避难人员杀害、酷刑、强制劳动和搜捕。

美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）在一份声明中称，这次制裁的目标是朝鲜的军事和政府高官，同时也针对利用强制劳动维持朝鲜政府外汇的人。他们在美国境内的资产将被冻结。

这份名单中包括朝鲜劳工部长、人民保安省副部长、人民军军事安全指挥部官员、朝鲜驻中国沈阳总领事、驻越南大使馆外交官等。

美国副助理国务卿斯科特·巴斯比（Scott Busby）表示，美国已与中方提过朝鲜驻沈阳总领事的情况，具体如何处理完全取决于中国，但备选选项包括驱逐出境。