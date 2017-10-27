加泰议会宣布独立 马德里摊牌解散其议会

图片版权 AFP Image caption 西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）说，这一举措旨在让加泰罗尼亚地区"回归正常"。

就在加泰罗尼亚议会宣布独立后数小时，马德里政府决定解散其议会，开除加泰罗尼亚警察局长。

西班牙首相拉霍伊（Mariano Rajoy）说，这一举措旨在让加泰罗尼亚地区"回归正常"。

他还表示，加泰罗尼亚将在12月21日举行选举。

此前，拉霍伊警告说，若加泰罗尼亚正式宣布独立，当局则需要通过直接管辖来"重塑法律、民主和稳定"。

不过，尽管马德里政府反复警告，加泰罗尼亚议会周五（10月27日）通过了一项决议，并宣布加泰罗尼亚将独立。

支持独立的议员表示，他们希望"创造一个独立的加泰罗尼亚共和国"，但反对派议员则是在投票前便离开了议院。

危机源头

图片版权 AFP/Getty Image caption 加泰罗尼亚领导人普伊格蒙特（Carles Puigdemont）此前称马德里拒绝对话。

这次危机始自月初加泰罗尼亚充满争议的独立公投。

加泰罗尼亚居民在10月1日举行公民投票， 约43%的选民参加投票，其中90％的投票赞成加泰罗尼亚独立，脱离西班牙。

但赞同加泰罗尼亚留在西班牙，维护统一的选民们抵制了投票。

伦敦反对，苏格兰尊重

图片版权 Getty Images Image caption 此前，英国外相约翰逊也表示支持西班牙首相拉霍伊的决定。

就在加泰罗尼亚议会宣布独立的当天，英国首相府发言人表示，这一宣言是基于此前不合法的投票，因此英国不会认可这一单方面的宣言。

此前，英国外相约翰逊也表示支持西班牙首相拉霍伊的决定。

不过，两年前举行过独立公投的苏格兰政府表示，其理解和尊敬加泰罗尼亚的立场。