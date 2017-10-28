图片版权 AFP Image caption 加泰隆尼亚独派庆祝宣告独立，标语写着“人民领导”。

西班牙正在经历40年来最大的政治危机，加泰隆尼亚单方面宣告独立后，下一步各方会采取甚么行动？这儿为你盘点分析一下。

直接管治

加泰隆尼亚议会通过决议宣布独立后，西班牙首相拉霍伊随即解散加泰隆尼亚议会，并开除加泰领袖普伊格蒙特及其班子。

西班牙国会早前已投票通过启动宪法第155条，马德里政府已宣布对加泰地区实施直接管辖。

加泰隆尼亚政府及议会将如何运作，西班牙政府又如何“直接控制”加泰地区将会是这数天的关注焦点。

加泰隆尼亚是西班牙自治区之一，有自行投票选出的政府及议会，亦有地区警察和公共广播，在文化、环境、传播、交通都享有自治权，但外交、国防及财政主要政策的权力则在西班牙政府手上。

而国家与地区政府的权力并不是和其他国家般那么容易厘清。

例如在英国，威斯敏斯特政府完全不可以干预苏格兰的教育政策，但在西班牙，国家宪法则优先于加泰地区的自治权。

图片版权 EPA Image caption 加泰隆尼亚宣告独立后，赫罗纳市政府大楼的西班牙国旗被移走。

图片版权 Getty Images/AFP Image caption 西班牙首相拉霍伊（左）开除了加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特。

拉霍伊危险的一步

BBC记者莎拉．林斯福德（Sarah Rainsford） 发自马德里

西班牙首相拉霍伊可能希望，单是警告加泰隆尼亚勿宣告独立已经足够。现在他要履行承诺，实行具有高风险的直接管治。

拉霍伊辩称是加泰分裂分子让他别无选择，他要采取行动，重拾加泰地区“合法性”——此为马德里的字眼，但要实行起来有些复杂，并且充满危机。

所以拉霍伊在加泰人公投独立后促请西班牙各方冷静，他的行动要得到广泛、跨党派支持，以及民众的支持。

现在马德里许多人在窗口和阳台挂上西班牙国旗，显示他们支持国家统一。

有些人对加泰人表示同情，特别是公投遭到警察打压之后，但这儿有更多声音要求控告寻求独立的人，许多国民和西班牙政府立场一致，认为寻求独立是非法的。

再度选举？

西班牙政府解散加泰议会后，计划在12月举行地区选举。

当地媒体所作的民意调查显示，再次选举不一定能够解决当地分裂局面，正反阵营支持率似乎不相上下，有调查显示支持独立的政党有望胜出，组成联合政府。

西班牙政府曾一度声言会控制加泰隆尼亚的电视台，但随后撤回有关计划，预料媒体会在未来选举起关键作用。

图片版权 EPA Image caption 公投当日，要求独立的民众与国家警察对峙。

再有冲突？

外界亦关注加泰地区的治安情况。当地自设的加泰警察部队约有17,000人，另外亦有一些西班牙国家警察长驻加泰负责反恐和移民等工作。

拉霍伊开除了加泰地区警察总长，而在启动宪法第155条后，西班牙政府有权控制加泰地区的警察部队。

目前，支持加泰独立的领袖和警察总长均在马德里接受问话。

西班牙政府暂时无意采取拘捕行动，但如果政府官员和公仆拒绝离开办公室，不知西班牙方面会如何处。

而如果西班牙采取铁腕政策，亦有机会引发民意反弹，外界忧虑这会引发另一场如同公投当日西班牙警察打压选民那样的肢体冲突。

路透社报道，独立阵营亦呼吁实行“公民抗命”，指示公务员和平抗议，不要跟从马德里政府的命令，但未知这“公民抗命”是否真的能够实行。

路透社引述多名警员指，警察部队中同样有支持和反对独立的分歧。有加泰警察表明不会听从中央政府的指示，亦不会强行把官员或议员带走。

你的器材不支持播放多媒体材料 加泰隆尼亚为何有人希望独立，有人希望维持现状？

加泰将面临经济困境？

独立运动在当地兴起的其中一个原因，是加泰隆尼亚上缴中央的税并没有得到相应回报，据外电估算，加泰隆尼亚每年上缴税款，比起从国家获分配的投资及收入高出100亿欧元。

虽然加泰隆尼亚是西班牙最富裕的地区之一，但马德里仍然可以大打经济牌。

例如独立公投后所引发的迁册潮。多间银行和公共事务企业把总部搬离加泰地区，目前约1600公司宣布这样做。

西班牙政府亦有介入，把迁册程序简易化，不需要股份持有人同意。西班牙财政部早前亦警告会惩罚不向中央政府纳税的加泰企业。

加泰隆尼亚占西班牙经济份额五分之一，但同时有庞大债务，包括需偿还西班牙政府的520亿欧元。

加泰隆尼亞是西班牙最富裕地區之一 加泰佔西班牙全國的... 總人口 16%

總出口 25.6%

ＧＤＰ 19%

總外資 20.7%

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有没有谈判空间？

有的，但没有一方有心情这样做。

而事实上，西班牙可以摆出姿态安抚加泰分离分子、平息局势。

加泰独立情緖高涨可以追溯至2010年西班牙宪法法院的裁决。

当年法院按执政党要求，裁定拒绝承认加泰为西班牙内的一个民族（nation），并指加泰语不会优先于西班牙语，也否决了加泰隆尼亚享有更大的财政主导权。

这个决定被加泰隆尼亚人视为侮辱。

马德里政府事实上可以重新下放一定自治权予加泰隆尼亚，以缓解局势。

国际社会有甚么回应？

欧盟担心有连锁效应，也把事件视作西班牙的内部问题。多个国家包括法国、德国、美国已表态支持西班牙统一。英国亦表明不会承认加泰单方面宣告独立。

10月1日的独立公投，230万加泰人投票，9成支持独立，投票率是43%。西班牙政府及宪法法院也指公投违法，加泰选民的声音不被承认。

曾任欧盟法律事务主任的国际法专家让-克劳德•皮尔斯（Jean-Claude Piris）认为，很少国家会承认加泰隆尼亚是国家。

“我肯定地说，欧盟没有一个国家会承认加泰隆尼亚。”皮尔斯对法新社说：“这只是一个空洞的宣示，加泰隆尼亚不会在国际组织占一席位，也不会被纳入欧盟，他们没有甚么可做，法律上会继续被当作西班牙的一部分。”

从国际法下争取独立有可能吗？

其中一个可以参考的是科索沃。科索沃2008年宣读独立宣言，联合国国际法院2010年曾裁定，独立宣言并没有违反国际法，但科索沃仍然不被许多国家承认为国家。

西班牙是其中一个表态不支持科索沃独立的国家，指这忽略了塞尔维亚领土主权。

另一宗则是加拿大魁北克。加拿大最高法院1998年提出，只有证明当地人是殖民受害者、被打压和剥削、被拒于联邦政府，才可宣告独立。

皮尔斯说，这则条文是给予一些没有民主权、被压迫的人：“但加泰隆尼亚并非如此，他们享有民主权利。”

“我无法想象国际仲裁机构会指加泰人享有自决权，这是难以想象的。”他说。