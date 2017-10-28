肯尼迪案解密档案：截至目前最受关注的要点

图片版权 Getty Images Image caption 肯尼迪总统1963年11月22日在达拉斯遇刺身亡。

美国政府本周公开了数千份调查1963年美国总统约翰•F•肯尼迪（John F. Kennedy）遇刺案的秘密文件。

在人们看到的所有2800份解密文件中，以下是截至目前最受关注的部分。需要特别提醒的是，许多文件中含有未经证实的原始情报资料。

FBI担忧阴谋论扩散

刺杀肯尼迪总统的凶手李•哈维•奥斯瓦尔德（Lee Harvey Oswald）被杀当天，美国联邦调查局局长约翰•埃德加•胡佛（John Edgar Hoover）在一份备忘中表达了对于阴谋论日益扩散的担心。

"我在意的事情是，发出一点什么（消息）帮助我们说服公众奥斯瓦尔德就是真凶，"他说。

图片版权 AFP / Getty Image caption 刺杀肯尼迪总统的凶手奥斯瓦尔德在被捕两天后死于达拉斯的警察局。

奥斯瓦尔德和克格勃通话

根据中央情报局的一份备忘，一段窃听的电话显示，凶手奥斯瓦尔德和驻墨西哥城的前苏联大使馆里的克格勃人员通过话。

这份文件称，在1963年9月28日，奥斯瓦尔德和科斯季科夫（Valery Vladimirovich Kostikov）通过电话，而科斯季科夫是一名"有明确身份的克格勃官员"，服务于一个"专门从事破坏和暗杀"的部门。

奥斯瓦尔德随后又打电话到这家大使馆，询问"有没有和发往华盛顿的电报相关的消息"。

FBI曾让警方保护凶手

射杀肯尼迪总统的凶手奥斯瓦尔德在行刺后很快遭到逮捕并被起诉。

但两天后奥斯瓦尔德被神秘地射杀，地点在达拉斯警察局的地下室，行凶者是一名叫杰克•鲁比（Jack Ruby）的当地夜店老板。

难道相关各方不能采取更有效的措施保护他吗？

一份联邦情报局的文件透露，联邦情报局警告过达拉斯警方，有指向奥斯瓦尔德的死亡威胁。

联邦调查局局长胡佛说，"我们立即通知了警察局长，他向我们保证奥斯瓦尔德会得到有效保护。但是，他们没有做到。"

肯尼迪之死让苏联震惊

一些前苏联官员对肯尼迪遇刺一事的反应也在文件中被披露。

一份文件称，他们担心“在没有了总统的情况下，一些不负责任的美军军官可能向苏联发射导弹”。

文件还披露，苏联“认为这次刺杀不应该是一人所为”，更像是“多人参与的、精心谋划的行动”。

玛丽莲•梦露也被调查

图片版权 Getty Images Image caption 梦露1962年死于洛杉矶，年仅36岁。

联邦调查局曾经警告肯尼迪总统的弟弟、曾担任美国司法部长的罗伯特•F•肯尼迪（Robert F. Kennedy），有一本书可能会曝光外界传言的他和女明星玛丽莲•梦露（Marilyn Monroe）之间的绯闻。

一封联邦调查局在1964年发给罗伯特•F•肯尼迪的信的背面写道，《玛丽莲•梦露的离奇死亡》（The Strange Death of Marilyn Monroe）一书将指认他"和梦露小姐有亲密关系"。

FBI称，本书作者暗示这位电影明星"受到引导并认为他（罗伯特•F•肯尼迪）是认真的"，并且在书中说罗伯特•F•肯尼迪曾经承诺离婚以迎娶这位性感明星。

在罗伯特•F•肯尼迪拒绝兑现这一承诺后，梦露"威胁要曝光他们之间的关系"并且摧毁他竞争美国总统的雄心。

罗伯特•F•肯尼迪1961年至1964担任联邦司法部长，之后他辞去公职开始竞选联邦参议员，并于1965年1月3日成功当选纽约州参议员。罗伯特于1968年3月16日宣布参加对民主党总统候选人提名的竞争，随后在加利福尼亚州初选中获胜。

FBI称，该书将指认罗伯特•F•肯尼迪采取了"强烈反应"，阴谋策划谋杀了梦露并将她的死伪装成了自杀。

FBI在信中还告诉罗伯特•F•肯尼迪，该书称他在梦露死亡当晚就在她的公寓内。

但其它的机构称罗伯特•F•肯尼迪"在梦露自杀当晚其实是和妻子一起呆在旧金山"。

根据验尸官的报告，1962年，36岁的梦露因服用过量安眠药死于洛杉矶。

私家侦探和应召女郎

联邦调查局在约翰•F•肯尼迪当选美国总统之前的一份备忘中提到，有私家侦探企图监视当时还在担任参议员的约翰•F•肯尼迪。

文件说，一位"要价很高的好莱坞应召女郎"告诉FBI，名叫弗雷德（Fred Otash）的私家侦探曾经询问她有关肯尼迪参议员参加"性俱乐部"的事情。

这位私家侦探还试图让她携带录音装置记录下肯尼迪的不检点言行。但她拒绝这样做，并且说自己不知道任何"不得体的行为"。

你的器材不支持播放多媒体材料 肯尼迪遇刺：解封绝密档案将揭露什么？

英国报纸收到的匿名电话

一份文件透露说，一家名叫"Cambridge News"的英国地方报纸在肯尼迪总统遇刺前25分钟接到了一个神秘的匿名电话，称美国"有大新闻发生"。

"打电话的人只是说，Cambridge News的记者应该打给美国驻伦敦的大使馆询问一些大新闻。随后就挂了电话。"

美国国家档案馆7月公布了这份文件的复印件，但这份公布的文件随后悄悄地消失了。

美国总统是3K党成员？

一份联邦调查局的文件指认在肯尼迪遇刺后接任美国总统的林登•约翰逊（Lyndon Johnson）可能曾经是秘密组织3K党成员。

这份文件指，一个持有白人至上理念的团体"记录了约翰逊总统在得克萨斯正式担任3K党成员的证据，这发生在约翰逊从政早期"。

但文件中没有提供任何证据。