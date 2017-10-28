图辑：台北2017彩虹同志大游行
数万人参加了被主办单位形容是“亚洲规模最大”的台北同志彩虹大游行，除了台湾本地的团体，游行队伍也有来自其他不同地方的面孔。
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Victor Chan
台湾的台北市有数万人参加了主办单位说是亚洲规模最大的彩虹同志骄傲大游行，这也是台湾的大法官会议裁定禁止同性婚姻违宪之后的首次同志大游行。
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这次大游行的主题诉求是呼吁社会不要继续歧视同性恋，双性恋还有跨性别，并且要求政府将同双跨等不同性向列入性别平等教育。
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从2003年首次举办大游行以来，台北的同志大游行成为了周边国家和地区的同性恋者重要活动，北京的知名夜店也参加了这次的活动。
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14年来参加的民众已经不只是同性恋族群，如今还有家长带着孩子一起参加，主办单位说，由于参加人数大大超过往年，因此将游行队伍分成3个不同路线，最后在总统府前的凯达格兰大道汇合。
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韩国的同性恋权利团体也组团参加台北的大游行，也可以看到来自香港、澳门、泰国、美国甚至中国的人士一同参加游行。
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日本首都东京的同性恋者权利团体也派团参加了这次的大游行，口号是“日本也要婚姻平权”，并且计划在明年的五月举办东京的彩虹同志大游行。
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除了游行之外，也有团体在街头表演管乐，强调“音乐没有性别差异”，但是参加游行的政治人物说，其实歧视依然存在，今年的台北市政府没有像去年一样地在旗杆上升起彩虹旗表示支持，因此受到了外界强烈的质疑。
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