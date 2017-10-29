西班牙统一大游行 独派大佬受“宽大”

图片版权 AFP Image caption 周日，加泰隆尼亚首府巴塞罗那支持国家统一的游行示威声势浩大，得到西班牙全国所有主要政党的支持。

西班牙最富裕的省份加泰隆尼亚自今年10月1日以来的独立公投，造成巨大的宪政危机，使西班牙面临分裂的危险局面。

套用常用的中国说法，西班牙中央政府“力挽狂澜”，首先暂停了加泰隆尼亚的自治权，之后解散了“一意孤行”寻求独立的加泰隆尼亚自治区议会，解除了自治区议会主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）的职务，还派出中央官员接替掌管加泰隆尼亚地区的警察队伍。

不过，西班牙中央政府对自治区议会主席普伊格蒙特并没有“赶尽杀绝”，而是采取“宽大政策”。

西班牙政府表示，仍然欢迎普伊格蒙特参加在今年12月举行的加泰隆尼亚议会选举。

图片版权 AFP Image caption 巴塞罗那支持统一的游行示威中，气球上的图案是西班牙、加泰隆尼亚和欧盟的旗帜。

西班牙政府发言人说，如果普伊格蒙特参加选举，“他可以继续实行作为民主反对派的权利”。

民主抵抗

加泰隆尼亚议会周五（27日）不顾西班牙中央政府的强硬反对，单方面宣布独立。不过，独立诉求除了遭遇中央政府的“坚决打击”，还在民间遇到很大阻力。

周日（29日），加泰隆尼亚首府巴塞罗那支持统一的民众，发起大规模的游行示威，支持“国家完整、民族团结”。

口号为“我们都是加泰隆尼亚人”的大游行，得到西班牙全国所有主要政党的支持。

图片版权 Reuters Image caption 西班牙政府表示，欢迎被解职的加泰隆尼亚自治区议会主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）参加12月的区议会选举，实行民主反对的权利。

西班牙政府也表示，已经“有效控制了加泰隆尼亚的局面”。

被下台了的“独派大佬” 普伊格蒙特仍然有机会发表公开讲话。他在周六公开的视频讲话中批评西班牙中央政府的行动是“早已蓄谋好的侵略”，“与加泰隆尼亚公民表达的意愿对着干”，“我们的人民非常清楚，在民主体制中，只有议会才能决定议会主席的去留”。

普伊格蒙特还说：“我们将继续一如既往坚持独立态度。只有如此我们才能成功。”

不过，他强调，虽然有独立的决心却“不会用暴力手段、不会用侮辱态度、而是用包容的方式，尊重人民和象征、尊重不同的意见，尊重不同意议会绝大多数决定的加泰隆尼亚人发起的抗议行动。”

政治观点之外，西班牙蜚声国际的足球，周日再一次成为独统之争的关注焦点。

10月1日，加泰隆尼亚公投日当天，分别来自独统地区的两支球队打了一场闭门赛。

而周日，来自首都的皇家马德里队作为卫冕冠军，到加泰隆尼亚地区迎战“独派大佬”普伊格蒙特支持的吉罗纳足球队。

赛前，皇马教练齐达内告诫队员：专心打比赛，其他不要想。