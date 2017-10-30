图片版权 KCNA via Reuters Image caption 朝鲜官方媒体称，金正恩瞻仰了先父金正日2003年8月视察这家化妆品厂的照片。

朝鲜最高领导人——劳动党委员长金正恩——据报在夫人李雪主与妹妹金与正的陪同下，视察了一家化妆品工厂。

官方朝中社星期天（10月29日）发放了金正恩夫妇巡视这家工厂的照片，但照片中未能发现金与正的踪迹。

从朝中社与劳动党机关报《劳动新闻》的记录显示，这是金与正10月上旬增补为劳动党中央政治局候补委员后，第二次陪同金正恩巡视。

这也是联合国最新一轮对朝制裁实施，禁止对朝出口奢侈品以来，金正恩首次视察国产奢侈品工厂。

这批照片能清楚看到李雪主的身影，但看不到金与正。朝中社与《劳动新闻》报道，金与正是作为“朝鲜劳动党中央委员会负责干部”陪同金正恩视察工厂。

金与正陪同金正恩视察这消息有多重要？

美国《外交家》杂志资深编辑安吉特·潘达（Ankit Panda）对BBC说，正因为外界对金正恩的家庭生活所知极其有限，金正恩选择与妹妹金与正和妻子李雪主同场亮相颇为重要。

“这强调了他（金正恩）对家庭的重视，血缘关系对他很重要，他的孩子最终会继承他。”

潘达说，金与正的出现“预示着金氏政权想让世界看到，她已晋身更可见、更重要的位置”。

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为什么要视察化妆品厂？

朝中社通稿称，金正恩这次视察的平壤化妆品厂刚刚改建过。“金正恩无比骄傲地说，平壤化妆品厂生产的化妆品不仅种类多、质量也高，而且容器样式和包装盒也都很漂亮，现在能够保证更要漂亮的女人的梦想化为现实。”

金正恩说：“一想起拿到在现代化、科学化、工业化了的工厂生产出来的世界一流化妆品高兴的朝鲜女性和人民，心里真高兴。”

朝中社通稿称：“金正恩表示期待和相信，平壤化妆品厂的干部和职工将在生产优质化妆品的斗争中继续革新、继续前进。”

朝鲜近年除了多次强调其核计划与导弹计划取得长足进展外，也不时声称在3D电视、智能手机等消费品上实现创新、突破。

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潘达对BBC指出，像化妆品厂这一类视察旨在向平壤的管治精英和中产阶级说明金正恩领导的正当性。

“这是要展示朝鲜有能力照顾其人民，提供能跟北京与首尔媲美的繁荣。”

“即便我们都知道这不是真的，政权向人民展示其提供物质享受的能力，还是很重要的一件事情。”

经过多轮联合国安理会制裁后，世界多国都已停止向朝鲜出口化妆品等奢侈品。

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金正恩本人亮相有没有任何时机上的考虑？

在金正恩主持多场导弹试验和核试验后，朝鲜半岛周边紧张局势升温之际，与金正恩持续“打嘴仗”的美国总统特朗普将在一星期后访问韩国首都首尔。

而在朝鲜官方媒体报道金正恩视察化妆品厂前一天，美国国防部长蒂勒森在韩国对朝鲜喊话，表明美国“永不接受”拥有核武的朝鲜存在。

马蒂斯星期六（28日）在首尔重申，朝鲜要是动用核武器，美国将作出“庞大的军事回应”。