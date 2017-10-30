特朗普有权下令军队对外国动武吗？

图片版权 Getty Images Image caption 美国军方早前为在尼日尔殉职的数名士兵举行丧礼

美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）和国防部长马蒂斯（James Mattis）将出席国会听证会，接受议员质询有关美国在非洲国家尼日尔（Niger）针对极端组织的军事行动。

听证会由国会外交事务委员会在周一（10月30日）召开，外界预计议员将询问有关美国总统下令发动战争的权利。这将是美国当局首次在公开场合，就美国总统这个权利进行辩论。

外界也留意到，委员会主席是参议员考克（Bob Corker），他近日与总统特朗普在社交网站上多次隔空对骂。

听证会将集中讨论2001年通过的“授权作战法案”（AUMF），美国国会在2001年"9·11"袭击后通过这个法案。

为什么“授权作战法案”如此重要、如此备受争议？

美国总统下令展开军事行动的权利，就是来自这份法案。

美国总统身为三军统帅，本身就有权力下令军队展开行动，但美国宪法规定如果要向某一个目标宣战，并作长时间的战斗，必须得到国会授权。

"9·11"袭击后，白宫的官员找到一个可以让他们回避这个限制的方法，国会议员当时也通过法案，让时任总统乔治·布什消灭极端组织"基地"组织和塔利班。在2002年，国会议员再通过一个法案，授权布什向伊利克宣战。

随着事态发展，这些来自国会的授权似乎开始变得越来越不合时宜。康奈尔法学院（Cornell Law School）教授奥林（Jens David Ohlin）认为，法案只写着“摧毁基地”。

图片版权 Getty Images Image caption 有美国参议员坦言，自己也不知道原来美国在非洲派驻了上千名士兵

前总统奥巴马在任时坚称，虽然起草这些法案时，极端组织伊斯兰国尚未出现，但它们都有给予他足够权力，执行打击伊斯兰国的行动。

奥林认为，这些法案的授权已经过时，但奥巴马和特朗普分别都硬把授权扩大，把自己下令的军事行动都挤进法案授权的范围。

在没有发生意外的时候，公众大多都不会理会总统究竟有什么权力，也不会理会军事行动的详情。

但十月早些时候正正发生了意外。三名美国军队上士：布莱克（Bryan Black）、约翰逊（Jeremiah Johnson）和赖特（Dustin Wright）和一名中士戴维·约翰逊（La David Johnson）在尼日尔执行任务期间殉职。

美国卡内基-梅隆大学（Carnegie Mellon University）学者马洛（Melanie Marlowe）对美国总统的权利撰写了多篇文章。他指消息传出后，许多人都在问：我们究竟在尼日尔干什么？

连共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）也大惑不解。他在电视说，他根本不知道原来美国在尼日尔派驻了千多名士兵。

这些美国士兵在西非负责训练当地士兵，让他们可以更有效地打击当地的极端份子。

图片版权 Getty Images Image caption 美国军方在该数名美国士兵在尼日尔殉职后两个星期，举行记者会向传媒透露详情

而参议员和公众都想知道，为什么这些美国士兵要在非洲偏远的角落战斗至死，也想要知道他们这样做对美国国家利益有何帮助。

在周一举行的听证会中，蒂勒森和马蒂斯将回答这些问题。听证会也会检视总统有没有权力向世界其他国家派兵。

需要一份新的“授权作战法案”吗？

许多人都觉得需要。共和党参议员兰德·保罗（Rand Paul）在九月曾经尝试推动废除这些授权。他指这些法案让总统随时在世上任何地方发动战争。

大多数参议员都认为，最低程度上，这个授权都应该更新一下。他们认为一个更新的法案会让总统和公众都更了解他们的目的，以及达成这些目的的方法。

白宫的官员也曾经指，他们会支持一个新的法案。

图片版权 Getty Images Image caption 美国国防部长马蒂斯曾表示，希望更新授权美国总统动武的法案

今年早些时候，马蒂斯曾向参议员指，新的法案将有助团结打击极端组织的力量。他说，那将会证明“美国人的决心”。但参议员尚未就新法案的内容达成共识。

一些人认为，新法案应该为军事行动设下时限，也应明显地列出总统可以在哪些国家执行行动；有些则认为新法案应从军事行动的规模方面设限。

新“授权作战法案”有多大可能获得通过？

虽然现时的“授权作战法案”有问题，现在来说，它还是获得了保留。

新的法案在短期内似乎也不会获得通过，因为起草新的授权法案前，总统、议员和公众都必须就美国该如何发动战争取得共识。

这是一个范围十分广泛的议题，周一的听证会将围绕这个议题进行辩论。