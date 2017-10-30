这简直比任何电视剧都还要紧张刺激。

针对俄罗斯如何介入美国总统大选、以及特朗普竞选团队与克里姆林宫有何联系的调查，每一日都有新进展，情节比美剧《纸牌屋》（House of Cards）更吸引人追看。

针对特朗普竞选团队与克里姆林宫的联系，目前已有数宗调查在进行当中，亦有报道指当局将会作出拘捕。

这绝对是最值得收看的惊险政治连续剧。以下是此剧“首三季”的剧情简介及主要人物介绍。

第一季：总统大选

在第一季中，电视真人秀明星特朗普，领衔主演这出围绕着他发展的政治剧，参选总统，成为万众瞩目的主角。他的家人热烈支持，俄罗斯当局也饶有兴味地观望着。全季以一个悬念终结：政治素人特朗普能够登上总统大位吗？

上述情节已经发生一段时间了，以下为你重温本季的主要人物。

“终极大佬”——特朗普

唐维德·特朗普，挟亿万身家成为总统候选人（第三季时则成为总统）。在特朗普周游全国拉票之时，美国情报人员公布，俄罗斯的黑客入侵并取得其民主党对手的机密电邮。

问题是，俄罗斯的黑客为什么要这样做？克里姆林宫是否想要扭转选举结果？特朗普与他的竞选团队，对此事知道多少？

如果特朗普曾经尝试掩盖他的角色，在华府针对俄罗斯黑客的调查当中，特朗普究竟做过什么？

“大内总管”——保罗·马纳福特（Paul Manafort）

马纳福特原本是特朗普的竞选团队主管，因其与俄罗斯大亨及乌克兰的密切关系，被逼辞任。

马纳福特曾在乌克兰任政治顾问超过十年。 2016年八月，他因为被指与乌克兰的亲俄组织有关系，辞去特朗普竞选团队的职务。除了与乌克兰的关系以外，他还被指曾经与一名有意向特朗普团队提供机密资料的俄罗斯律师会面。

马纳福特将在第三季回归，其寓所将会遭到联邦调查局（FBI）搜查。

“太子爷”——小特朗普（Donald Trump Jr）

小唐维德·特朗普是特朗普的长子，也是目前被证实曾与俄罗斯一方会面的唯一一位特朗普直系亲属。问题是，为什么他要这样做？

小特朗普在这场大戏中，最重要的情节是他曾经与一名俄罗斯律师会面，该次会面由一个音乐界公关安排，这号人物将会在第三季有重要戏份。

这段情节听上去还挺莫名其妙。音乐公关罗伯·戈德斯通（Rob Goldstone），向小特朗普介绍俄罗斯律师娜塔莉娅·维塞尔尼茨卡亚（Natalia Veselnitskaya），后者声称掌握了特朗普对手希拉里的“黑材料”。

戈德斯通向小特朗普发讯称：“很明显这是非常高层次、非常敏感的资料，但这是俄罗斯政府对特朗普先生的支持。”而小特朗普则回覆称“这太好了”，并邀请戈德斯通及维塞尔尼茨卡亚两人到特朗普大厦，与库什纳（简介见下）及马纳福特一同会面。

这次会面是整部大戏的重要情节，因为它带出了几个悬念：这是否意味着特朗普的竞选团队与外国政府勾结？小特朗普为何会同意今次会面？他声称，该次会面是关于俄罗斯的领养政策，维塞尔尼茨卡亚则称自己不是俄罗斯政府的人，但华府调查人员仍一再检视这次会面，以找出当中是否有人行为不当。

第二季：权力交接

特朗普成功当选，打了所有批评者的脸。但当选并不意味他的总统之路从此顺畅——交接期与竞选时一样，险象横生。

在本季，特朗普密锣紧鼓筹组新内阁，加入了不少新角色；季末以特朗普在一月的寒风中宣誓就职作结，但更多峰回路转的剧情仍陆续有来。

“大将”——弗林（Michael Flynn）

面容坚如磐石的前将军弗林，成为了特朗普内阁任期最短的成员，因未有如实申报与一名俄罗斯官员的关系，被逼请辞，任期仅23日。对这出大戏的主线疑团，他知道多少，又向谁透露过什么？

在选举后数日，特朗普不顾时任总统奥巴马的警告，坚持任命弗林为国家安全顾问。弗林于2016年十二月正式出场，首秀是与俄罗斯驻美大使谢尔盖·基斯利亚（Sergei Kislyak）会面。

根据《华盛顿邮报》与《纽约时报》报道，两人讨论了美国对俄罗斯的制裁，但弗林之后却未有如实向副总统彭斯汇报会面内容，向彭斯撒了谎。

FBI现正调查弗林，而特朗普亦牵涉其中——FBI同时在调查，特朗普是否曾向该局施压，要求他们停止调查弗林。

“大使”——基斯利亚（Sergei Kislyak）

在这一季中，多条线索均导向2017年七月前仍任俄驻美大使、形象亲和有魅力的基斯利亚。

基斯利亚在事件中的角色一直扑朔迷离，但持续有出场，与剧中不同主要角色会面。 FBI调查人员对他的主要疑问是，为什么这么多人均曾与他会面，会面时又谈了什么？基斯利亚曾与弗林及塞申斯（详见下文）会面，而对于这两次会面，特朗普阵营一开始并不愿承认。

关于基斯利亚，还有一个有趣的细节：CNN报道指，基斯利亚曾经是“头等间谍及间谍主管”，俄罗斯当局高调否认。

“大状”——塞申斯（Jeff Sessions）

在第一季中，身为阿拉巴马州参议员及特朗普顾问的塞申斯，只是个背景人物，但第二季则获特朗普提名出任司法部长，戏份大增。

塞申斯是与基斯利亚会面的特朗普团队成员之一，这些会面引起了调查人员的质疑。

随着FBI对特朗普团队展开调查，塞申斯退出了通俄门调查，这项决定令他与特朗普关系紧张，特朗普更在推特上公开表示后悔提名他，对他攻讦不断。

塞申斯曾形容，任何指他与俄罗斯有勾结的指控均是“可怕、站不住脚的谎言”。

第三季：总统大位

来到第三季，所有伏线渐渐聚拢，剧情走向非常紧张。在前面两季中一略而过的背景角色，在第三季中纷纷挟着复仇之志回归，令特朗普阵营的内斗变得更为波谲云诡，调查人员则渐渐收紧包围圈。

“中间人”——娜塔莉娅·维塞尔尼茨卡亚（Natalia Veselnitskaya）

俄罗斯律师维塞尔尼茨卡亚，曾经在法庭上抗衡美国对俄制裁，素来以其狠劲闻名，也热衷于制造戏剧场面。她究竟是不是克里姆林宫的人呢？维塞尔尼茨卡亚坚决否认。

维塞尔尼茨卡亚的角色戏份不多，但相当重要，正是她于2016年六月与小特朗普、库什纳及马纳福特会面，这次会面的细节，要到一年后、特朗普已经就任总统后才披露出来。维塞尔尼茨卡亚说，会面谈的是美俄之间的领养问题，但有份安排会面的其他人则说，维塞尔尼茨卡亚在会上，向特朗普的团队提供了民主党与希拉莉的“黑材料”。

这场会面得以成事，有赖以下两名关键人物：

明星父子——阿加拉罗夫家（The Agalarovs）

埃明·阿加拉罗夫是来自阿塞拜疆的俄罗斯当红巨星，首本名曲《爱情是场致命游戏》当地无人不识。埃明曾协助特朗普，将“宇宙小姐”大赛引入俄罗斯，两人友好到会互发生日祝贺。埃明之父阿拉斯，则是能够打入莫斯科最高层圈子的富豪。

埃明是为上述会面穿针引线的人。在一封由其经理人寄给小特朗普的信件中，埃明似乎在暗示自己手上有民主党的黑材料可以提供（埃明对此予以否认），该电邮另称，阿拉斯曾与俄罗斯的“御用检察官”会面——这个官衔并不存在——并取得关于希拉里的机密资讯。

还跟得上吗？迂回曲折的情节陆续有来。

“逆权大状”——萨莉·耶茨（Sally Yates）

空降的抢戏配角萨莉＠@耶茨，原本只是在塞申斯接任前，署任司法部长，但却戏剧性地被解雇。

耶茨正是向白宫报道，弗林没有如实上报与俄方会面内容的人：她质疑，俄罗斯对会面内容知得清清楚楚，但白宫却不知道，会令弗林成为被威胁的目标。然而她直谏的下场，却是被特朗普在数周后以其他无关的理由解雇。下台后，她一直持续批评特朗普。

副手——罗德·罗森斯坦（Rod Rosenstein）

罗森斯坦原为司法部长塞申斯的副手。这种角色一般会由演技备受认可，观众却叫不出名字的实力派甘草演员来出演。

但在塞申斯退出“通俄门”调查后，罗森斯坦接手了主导调查的职务。罗森斯坦决定委任一名“特别调查员”主理调查，这个安排并不为白宫所乐见。除此以外，他也是建议解雇联邦调查局局长科米的人，这项建议倒是深得特朗普的心。

“乘龙快婿”——库什纳（Jared Kushner）

特朗普女儿伊凡卡（Ivanka Trump）的丈夫库什纳，是个时常露面，但口风甚紧的角色。

在一片“私相授受”的批评声下，库什纳仍获委任为岳父的高级顾问，手握多项权力。然而，他在总统大选期间及大选之后，与俄罗斯一方有不少联系，令他也成为受查对象。 2016年六月，库什纳出席了小特朗普与俄罗斯律师的会面；他声称，那场会面闷得他偷偷指示助理打电话给他，让他有借口离开。

与此同时，库什纳也与俄驻美大使基斯利亚有关。据报两人曾通电话，但库什纳否认。两人另于2016年十二月会面，有指会面内容是与俄罗斯设立秘密通讯渠道的事宜。库什纳也否认这一项指控，但调查者要求他解释，为什么他一开始没有如实说出，自己曾经参与这些会面。

总统律师——塞库洛（Jay Sekulow）

每当白宫回覆传媒提问称“我们会将你的提问转给特朗普先生的律师”，指的就是塞库洛。

美国首都华盛顿有很多律师，但最重要的一位当数特朗普的私人律师塞库洛。他经常在电视上亮相并侃侃而谈，但主要是就着FBI的最新调查进展，为白宫辩护。

音乐公关——罗伯·戈德斯通（Rob Goldstone）

戈德斯通曾任英国小报记者，兴趣是戴着可笑的帽子自拍。他在这场政治大戏中似乎格格不入，但就如所有神剧一样，“通俄门”也有这样一个令人意想不到的奇异角色。

戈德斯通是巨星埃明的经理人，透过与埃明的关系，打入特朗普的熟人圈子。他正是代表埃明，安排2016年六月特朗普大厦那场会面的人。戈德斯通给小特朗普发了封电邮，声称有渠道得到希拉里的黑材料，这通电邮往来成为今次调查的主要证据。

戈德斯通另一项人生成就，是他在“宇宙小姐”打入俄罗斯当中的角色；正是因为这项工作，戈德斯通曾经与特朗普会面。

FBI局长——科米（James Comey）

身长六呎八的科米是个伟岸的人物，虽然并不喜怒形于息，但在本季中份量可谓举足轻重。

科米在第一季中首度亮相，以联邦调查局局长的身份，在选举日前数星期的敏感时刻，宣布重启对希拉里电邮门的调查。民主党将希拉里的败杖归咎于科米，共和党人则视他为英雄。当时大家以为，科米到此就该谢幕了。

然而随着第三季中特朗普登上总统之位，科米却突然被特朗普解雇。就像所有精彩的电视剧一样，他是在赴洛杉矶公干时，看电视新闻才知道自己已丢了官职。本来，科米正在领导针对特朗普与俄罗斯关系的调查，这是他被踢走的原因吗？

科米到参议院作证的一幕，是全剧最扣人心弦的高潮大戏之一：科米宣誓吐露真言，指他被勒令向总统示忠，但他拒绝了。科米更披露，特朗普曾向他下令，要求他终止对弗林的调查。

科米这个角色仍具相当潜力，没有人知道他何时会再次出场。

特别调查员——穆勒（Robert Mueller）

特朗普的总统之路能否走下去？全取决于穆勒。

在本剧中，一些配角掌有极大权力，譬如穆勒。长相棱角分明的穆勒，获委任为特别调查员，在科米遭解雇后接手“通俄门”调查。他与科米有着同样的出身——两人均曾任FBI局长，此一背景令一些人质疑穆勒并不中立。

有报道指，特朗普曾考虑将穆勒炒鱿，但至少目前穆勒还稳坐席上。他领导着一个超过15名律师、30多名职员的团队，低调地搜集着证据。目前已有报道指，这个团队已查出刑事犯罪的证据，外界或即将见到当局作出拘捕行动。

穆勒领导这项调查的同时，美国国会的议员们也在进行自己的调查，但穆勒是唯一一个有权决定是否作出起诉的调查者。

穆勒或会在“通俄门”下一季，扮演关键角色。