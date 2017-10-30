好莱坞大腕史派西因‘性指称’公开道歉

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好莱坞知名制片人韦恩斯坦（Harvey Weinstein）性丑闻继续发酵，另一名大腕凯文·史派西（Kevin Spacy）为其过去的行为道歉，成为性丑闻故事中的最新一起。

电影演员安东尼·瑞普（Anthony Rapp）在其推文中称， 30年前史派西曾在一个派对上企图与他发生性行为， 他当时只有14岁。

今年58岁的史派西以演技精湛出名，他还曾两度获得过奥斯卡奖。他是美国电视剧，并曾是伦敦老维克剧院的艺术顾问。

史派西说，他对"听到此事感到恐怖"。他表示，如果真有此事，那么他对瑞普致以诚挚的歉意。

瑞普称，当时26岁的史派西邀请他参加一个派对。事件发生时，史派西似乎是喝醉了。

史派西则表示，自己真的记不得曾发生过此事，但如果真是这样，他要向瑞普真诚地道歉。

史派西还承认自己多年来一直不愿公开透露自己的性取向，但他现在承认自己是同性恋。

瑞普说，他是在众多女性揭发韦恩斯坦的性丑闻后决定分享自己的经历的。

韦恩斯坦性丑闻

图片版权 Getty Images Image caption 韦恩斯坦否认所有强迫性行为。

目前已有50多位女性站出来揭发韦恩斯坦对她们包括从性骚扰到强奸等不当的性行为。

但韦恩斯坦对此都一概否认，称所有的性行为都是双方认可的。

韦恩斯坦的性丑闻就像是一个导火索，引发出整个娱乐业以及更广泛层次的大震荡。

越来越多的人站出来分享他们的经历。

瑞普说，在听到了许多勇敢的女性和男性讲述他们的故事后，自己也受到了鼓励，希望能分享自己的经历，并希望能够为此而带来一些转变。

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事件经过

今年46岁的瑞普在接受美国新闻网站BuzzFeed的采访时讲述了当时的情景（1986年）。

他说，在派对结束时他坐在史派西公寓的床沿，这时史派西走了进来。

"他把我抱了起来，就像新郎把新娘抱进屋那样"。瑞普表示，他当时并没有感觉害怕而躲藏，而是在想"这是怎么回事"？

之后，瑞普称，史派西压在他身上，试图勾引他。瑞普说，他当时就明白史派西想与他发生性行为。

史派西在回应这一指称时表示，他对瑞普这么多年来一直承受此事的影响感到抱歉。

这一事件也让史派西重新审视自己的私生活，并决定公开自己的同性恋身份，尽管过去他曾有过男女性关系及感情。

他说，目前自己是作为一名同性恋者生活。