美国“通俄门”调查升级 谁是马纳福特？

图片版权 Getty Images Image caption 马纳福特2016年6-8月曾任特朗普竞选团队总管

美国司法部特别检察官透露，总统特朗普前竞选经理保罗·马纳福特（Paul Manafort）以密谋反美、洗钱和其他控罪被起诉。

马纳福特今天就"通俄门"事件，向美国联邦调查局自首。同时被起诉的还有马纳福特的前商业合作伙伴里克·盖茨（Rick Gates）。

据悉，两人曾在地中海岛国塞浦路斯注册了一个公司，接受来自东欧国家政客和商人的捐款。

谁是马纳福特？

美国总统特朗普的前竞选主管是华盛顿特区政坛资深圈内人。

他1949年4月1日出生于康涅狄格州，乔治城大学法律系毕业，曾效力于共和党前总统里根、老布什，以及1996年大选败给比尔·克林顿的鲍勃·多尔。

除了乌克兰前总统，他还曾效力于前菲律宾总统马科斯、前扎伊尔（现刚果民主共和国）总统塞科和前安哥拉反叛力量领袖萨维姆比等工作。

2016年4月加入特朗普总统竞选团队担任总干事。当时特朗普在争取首选提名，形势对他不利。

马纳福特的任务是要扭转颓势，设法争取共和国党内大佬的支持，避免特朗普在共和党克利夫兰大会上败北。

特朗普获得提名，马纳福特后来被称为特朗普胜选功臣之一。

图片版权 Getty Images Image caption 盖茨（左二）和马纳福特（右二）2016年7月21日与特朗普并肩而立

随着选战推进，特朗普的民意支持率下跌，右翼新闻网站布莱巴特新闻网执行主席班农受聘成为特朗普团队首席，取代马纳福特。

马纳福特的助手盖茨（Rick Gates） 成为特朗普团队与共和党全国委员会之间的联络官。

2016年8月，距大选不到三个月，他与亚努科维奇之间联系的消息曝光，被迫辞职。他是美国大选期间特朗普阵营里因"通俄"指称被FBI调查的官员之一。

马纳福特曾在乌克兰为亲俄的前总统亚努科维奇担任顾问。他后来被指曾接受亲俄政党"地区党"一笔巨额现金。

克林顿团队当时曾设法通过马纳福特辞职一事把特朗普和俄国总统普京联系起来。

可疑款项

今年3月，乌克兰议员谢尔盖·列先科（Serhiy Leshchenko）爆料称有证据显示马纳福特曾试图掩盖2009年亲俄的"地区党"支付的一笔75万美元（约600,800英镑）的款项。

列先科公布了一张据称是马纳福特签名的单据，那上显示有一笔总数75万美元的电脑付款被支付给一家叫做戴维斯·马纳福特（Davis Manafort）的公司。

图片版权 Reuters Image caption 马纳福特周一（10月30日）离家前往FBI自首，用汽车遮阳板挡住脸

马纳福特的发言人称该指控"毫无根据"，"不值一驳"。

美国司法部今年5月17日任命FBI前局长穆勒为特别检察官，调查"通俄门"，内容包括特朗普的竞选团队成员是否跟俄罗斯政府有过不正当接触，是否岑在合谋或利益输送等。

今年7月，FBI人员突击搜查了马纳福特位于弗吉尼亚州的住宅。

据已公布资料显示，特朗普不在此案调查范围之内。