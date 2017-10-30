冷战揭秘：肯尼迪案解密档案透露谋杀图谋

图片版权 AFP / Getty Image caption 被指刺杀肯尼迪总统的凶手奥斯瓦尔德否认射杀任何人，他在被捕两天后在众目睽睽之下被人开枪打死

上周解密的同肯尼迪被刺案相关的2800份解密文件中有一份文件谈到对中情局参与谋杀外国领导人图谋的调查，其中揭露了中情局刺杀古巴领导人卡斯特罗企图的细节，还提到中情局考虑刺杀刚果领导人卢蒙巴和印度尼西亚领导人苏加诺。

解密文件显示中情局曾经考虑在迈阿密和其他城市策划爆炸事件，制造可以归咎于革命领导人卡斯特罗领导的古巴政府的“恐怖威胁”。

当时担任中情局计划部门第二号负责人的理查德德·比赛尔说，在中情局内部讨论过"试图谋杀印度尼西亚总统苏加诺的可能性"，当时他们甚至都找到了可以招募来进行谋杀的人选。

不过他说刺杀计划"没有达到天衣无缝，可行的地步"。他强调中情局同苏加诺1970年死去无关。当时苏加诺被印度尼西亚军方软禁后健康恶化死去。

苏加诺的女儿苏玛瓦蒂对记者说，美国不仅应该对印度尼西亚道歉，还应该对被他们扰乱的所有国家道歉。但是她说美国人，特别是中情局，永远不会承认这些（罪行）。

不结盟运动

苏玛瓦蒂说，中情局在亚洲，非洲和拉丁美洲制造骚乱，反叛和政变，因为美国反对不结盟运动，而当时印度尼西亚总统苏加诺是不结盟运动的重要领袖人物。

图片版权 Getty Images Image caption 苏加诺1955年在万隆大会上说，"万隆会议是人类有史以来第一次有色人种的洲际会议，是世界历史的新起点。"

据她讲，在发起不结盟运动时，苏加诺周围的朋友告诫他要小心美国在印度尼西亚发动反对他的政变。苏玛瓦蒂说，美国会对任何不支持美国的国家领导人策动政变。她说她父亲的外交政策不"亲美"，因为他反对美国入侵越南。

五十年代印度总理尼赫鲁同中国总理周恩来提出所谓的和平共处五项原则（即"互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利和和平共处"）作为处理两国关系的准则，后来这个"五项原则"被作为"不结盟运动"的基础。

1955年在印度尼西亚万隆召开了一次没有殖民国家参加的会议，在万隆会议上29个第三世界国家的领导人表示不愿意卷入美苏之间的冷战，把反对殖民主义、争取民族独立、消除贫穷和经济发展作为自己的目标。

会议东道主，时任印尼总统的苏加诺在大会上作了"让新亚洲和新非洲诞生吧"的长篇开幕词。他说，"万隆会议是人类有史以来第一次有色人种的洲际会议，是世界历史的新起点。"

万隆会议也是中共1949年建立新政权后最早参加的重要国际会议。中国代表团搭乘的飞机被安置了炸弹爆炸造成多人死亡，即著名的“克什米尔公主号事件”。会议期间，周恩来与印尼签订了解决双重国籍问题的条约，即要求持有双重国籍的印尼华人在印尼或中国国籍中作出选择。

遏制共产主义

墨尔本大学的学者凯特·凯特·麦格雷戈说当时苏加诺采取了所谓的激进政策，例如反对马来西亚，同中国友好，支持印度尼西亚共产党。苏加诺成了亚洲和非洲反抗西方经济和文化帝国主义的旗帜。

图片版权 xinhua Image caption 1963年9月印度尼西亚共产党主席艾地(左一)访问中国，在北京向毛泽东赠送礼物"天堂鸟"标本。印尼军方以中国介入为借口镇压印尼共产党支持者，工会和左派组织。

澳大利亚国立大学 的罗伯特·克里伯说，美国最近的解密文件证实了历史学者一直以来怀疑的东西，即中情局在策划谋杀。他说虽然没有证据显示有确实的阴谋，但是他们在讨论策划谋杀。

在肯尼迪被刺杀相关文件被解密前的一次解密文件揭露了冷战时期美国对印度尼西亚发生的屠杀一直知情。本月早些时候被解密的39份美国使馆文件产生于冷战的高峰期，当时美国在全球不遗余力地遏制苏联"扩张"和共产主义的"蔓延"。

美国国家安全档案公布的1964-1968年雅加达美国使馆的电文显示美国政府了解并支持对印度尼西亚共产党支持者的大规模屠杀。

其中有一份1966年4月由美国驻香港领事馆向美国驻雅加达大使馆发出的电文，该电文证明印尼军方支持的报纸《陆军》报道指红色中国和中国领导人毛泽东的在印尼策划政变为不实之词。

印尼军方以中国介入为借口镇压印尼共产党支持者，工会和左派组织。在电文中美国的外交官把血腥镇压形容为"广泛屠杀"。军方纵容穆斯林团体和民间武装参与屠杀，大批印尼华人被屠杀，华人商店遭洗劫。