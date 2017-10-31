图片版权 CNS Image caption 崔天凯表示，不认为任何国家能够真正遏制中国。（资料图片）

中国驻美国大使崔天凯在大使馆举行记者会，介绍美国总统特朗普的访华行程，虽然他认为中美领导人会面将“富有成果”，但会上亦不乏批评美国的内容。

特朗普将在11月8日至9日访华，预料会与中国国家主席习近平会晤，崔天凯表示，中美经贸和朝鲜半岛核问题均会是主要议题。

崔天凯表示，中美作为全球最大两个经济体，不可避免地会出现经贸摩擦，但这只是两国经贸关系“很小的一部分”。

“美国难道就不需要改革开放吗？”

他说，中美目前正就市场准入和贸易平衡等问题协商，但贸易赤字问题是一个结构性问题，很难一夜之间解决。

他表示，全球产业链和价值链非常复杂，不能通过一种产品或一段时间在贸易上是顺差还是逆差来判断贸易的得失，而中国的出口实际上含有很多外国元素，很多时候只是组织产品，但别人却把附加值都算在中国头上。

他表示，长期看大量顺差对中国经济未必有益，希望同世界各国贸易能够更加平衡。他强调，双方贸易本质上是互利共赢，相信如果采取建设性方式，会不断取得进展。

崔天凯在会上又批评，有些发达国家似乎在“往后退”，经常以国家安全为由阻挠中国企业在美投资，但从来没有讲清楚国家安全究竟是甚么，如果成为趋势，值得忧虑。

“中国当然会继续改革开放，但其他国家是不是也有这个需要呢？美国难道就不需要改革开放吗？我看也需要。”他说。

崔天凯表示，欢迎美国加入“一带一路”的合作。

图片版权 Reuters Image caption 两人七月在德国举行的七国集团峰会见面。

“美方应该自己照照镜子”

美国此前曾多次表明希望中国对朝鲜实行更大程度的施压。但随着中国赞成并开始实施联合国新一轮制裁案，中美在这一问题上的气氛有所缓和。

崔天凯表示，在朝鲜半岛问题上，中方一直严格、全面执行联合国安理会相关决议，并为此作出了“巨大牺牲”和付出了“巨大代价”，并指中方提出了包括“双暂停”倡议和“双轨并行”思路等在内的建议，希望其他国家积极回应。

他指，中方做出不懈努力时，其他国家却在采取导政局势紧张升级的行动，认为国际社会做得并不够，要各方共同努力对话来推进无核化。

他希望中美元首在未来会晤中，能够达成更多共识，为双方共同解决有关问题提供更多指导。

对于美国加强与印度、日本和澳大利亚合作以制衡中国，崔天凯表示，不认为任何国家能够真正遏制中国。他说国与国之间的关系不应是“零和游戏”，在一个地区建立“排他性”集团，是“于事无补”。

被问到有关南海问题时，他重申美国在南海没有任何领土声索，认为应该让地区国家继续协商，反对美国制造障碍，干扰中方与东盟国家的磋商进程。

“没有任何证据证明中国想要主导周边地区，我们也不相信任何国家应当主导任何地区或者主导世界。”他说。

对于中国被批评“不遵重国际秩序”时，崔天凯表示中国参加了联合国为核心的众多国际机制和相当多的国际条约，并作了严肃承诺。

“我们不会今天加入一个国际协定，明天又退出，我们也从未退出过任何联合国机构。所以哪个国家不遵守国际秩序，大家回去查查自己的记录就知道了。如果一方面在自身承担的国际义务上不断倒退，一方面还在批评别人，恐怕会成为国际上一个笑话。”

美国早前宣布退出联合国教科文组织。

“美方一些人在批评中国的时候，应该自己照照镜子，他们批评中国的话可能正是在描述自己。”

图片版权 Reuters Image caption 习近平4月曾访问美国。

“国事访问+”

崔天凯表示，特朗普是中共十九大后首位访华的外国元首，形容这是“非常重要的历史时期”，相信此行会为中美关系进一步发展创造良好机遇。

他说，中方会就特朗普访华做出“热情周到”的安排，会按照“国事访问+”规格来接待，除了检阅仪仗队、正式会谈和国宴等，还会有一些“特殊安排”，希望两国元首有充分时间对话，让特朗普及其家人更了解中国历史文化。

崔天凯表示，两国元首此前已建立了非常良好的工作关系、个人友谊和相当程度的互信，能够坦诚地就各自关心的问题交换意见。

“我们不可能完全赞同美国所有的外交政策，正如美方也不可能赞成中国所有的外交政策一样。因此双方需要通过战略沟通进行更好的协调。”

他表示两国元首在最高层次上的战略性沟通和对话可以澄清双方可能存在的一些误解，有效管控两国间的分歧。

他表示，特朗普此次访华日程紧张，“很多事情不是一次访问能够做完”，希望他今后可到访西安、上海等更多中国城市。