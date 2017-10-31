中韩领导人11月会面　“限韩令”有望解除？

图片版权 Reuters Image caption 特朗普政府采取了在韩国部署萨德的切实行动，激怒了中国，中国指萨德导弹防御系统不利朝鲜半岛的“和平稳定”

韩国总统府发言人日前宣布，总统文在寅将于11月在越南举行的亚太经贸合作组织峰会期间与中国国家主席习近平见面，双方关系似乎开始有转机。

有韩国官员指，这次见面将会是双方合作和交流全面正常化的“第一步”。

美军去年开始在韩国安装“萨德”（THAAD）导弹防御系统，称是为了应对来自朝鲜的威胁。美国和韩国指，朝鲜多次无视联合国安理会的决定试射导弹，突显部署“萨德”导弹的需要。

但中国指“萨德”系统的雷达范围已经远远超过防御所需，已经是代表美国军事力量的侵犯。

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图片版权 AFP Image caption 美韩称部署萨德系统，是为了应付来自朝鲜的威胁。图为朝鲜官方媒体播放导弹发射的画面。

两国近月关系如何？

中韩关系近月开始回暖，交流也开始变得频繁。早前，中国和韩国签定了价值约560亿美元的货币互换协议，中国的航空公司也计划恢复早前停飞的航线。

许多在中国有业务的韩国公司均受萨德风波影响。中韩领导人即将会面的消息传出后，这些公司的股价上升，其中韩国企业乐天旗下的乐天旅行社股价周二（10月31日）开始交易后，上升了18%。韩国韩亚航空的股价也上升了4.6%。

有报道指中国在两国关系紧张期间，限制韩国明星到访中国，也要求影视网站把许多韩国综艺节目删除。外界认为中国实施“限韩令”与美韩部署“萨德”系统有关，但中国外交部发言人曾指“没有听说所谓的限韩令”。

韩联社引述分析指，外界应该等候中国当局重新允许播出韩剧等“决定性信号”出现，才能断言中国针对韩国的反制行动解除。

图片版权 Getty Images Image caption 今年早些时候许多中国的视影网站都删除了《Running Man》、《超人回来了》、《新婚日记》等广受欢迎的韩国节目。

两国官员说了啥？

韩国外交部周二发出声明，指中韩双方均同意加强合作与交流符合双方的共同利益。

韩国外交部长官康京接受韩国国会质询时表示，韩国没有考虑部署更多的“萨德”导弹，也不会加入美国导弹防御体系，韩方与日本和美国也不会发展成三方军事同盟。

中国外交部发言人周一（10月30日）说，希望韩国会把这些承诺“落到实处”。

中国外交部另外也发出声明，指双方已同意早日把两国关系推回正轨。

中方的声明指出，韩国已经了解中国有关“萨德”系统的担忧，并澄清系统并不是针对“任何第三国”，因此并不会损害中国的战略安全利益。