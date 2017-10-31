“死亡采访之旅”：发明家承认分尸独立女记者

图片版权 AFP Image caption 金·沃尔（图右）登上鹦鹉螺号潜艇（图左）后失踪。

瑞典籍独立女记者金·沃尔（Kim Wall）在8月10日晚上失踪。原先否认将她分尸的发明家彼得•马德森（Peter Madsen）再次改变说词。

她最后一次被人见到的身影，是从哥本哈根海边登上丹麦籍发明家彼得•马德森的自制小潜艇。

她的部分身躯在8月21日被路过的骑单车人士发现。在10月6日，她的头颅、腿、衣物被警方潜水员打捞上岸，袋子里还放了增加重量的物件。

马德森一开始表示金·沃尔是因为头部撞到舱门而死。他否认谋杀及肢解尸体。

根据警方消息，他后来改变说法，称她是在潜水艇内因为一氧化碳中毒而死亡，事件发生时他人在甲板上。他也承认肢解尸体。

金·沃尔的案件在北欧引起广泛关注。

马德森说词如何改变？

图片版权 Reuters Image caption 丹麦籍发明家马德森（图右）。

马德森身为发明家，因为潜水艇和火箭相关的活动在丹麦为人所知。

他供称于8月10日22时30分将金·沃尔载回雷夫沙勒恩港口北边的Halvandet餐厅，离他们先前会面的地点不远。

餐厅老板波‧彼得森（Bo Petersen）表示，餐厅周围设有监视录影机，他已经将影像交给警方。

BBC无法取得录像，根据警方在8月12日庭审之后的说法，马德森说了另一番证词。

警方在8月21日公布马德森的证词，他称因为一起“可怕的意外”，他已经将她“海葬”。

根据马德森最初的法庭陈述，金·沃尔被70公斤的舱门砸到头之后死亡，他将她“海葬”在哥本哈根南方的科耶湾（Koge Bay）。

但警方在10月30日表示，马德森改变说词，声称她死于一氧化碳中毒。他也承认了先前否认肢解她尸体的指控。

在10月3日的预审听证会上，在一份做为证物的硬盘上，发现女子被活生生斩首的影片，据信是属于马德森。但马德森否认拥有该硬盘。

重建失踪过程：

图片版权 Ritzau Foto Image caption 沃尔被拍到和马德森站在潜艇指挥塔上。

作为一位小有名气的自由职业记者，沃尔正在为一篇关于马德森的专题报道进行前期研究。2008年，马德森通过众筹自己建造了“鹦鹉螺号”。

而在此之前沃尔已经在朝鲜、南太平洋、乌干达以及海地从事过采访报道，为《纽约时报》、《卫报》、Vice和香港《南华早报》等多家媒体撰稿。

8月10日下午7点，沃尔和马德森在哥本哈根南部的雷夫沙勒恩港口会面，他们一起登上了鹦鹉螺号。两人一起留下的最后影像是当晚8:30，日落前不久，一名男子从游船上拍到他们出现在潜艇指挥塔上。

沃尔没能返航——周五凌晨2:30，她的男友报告称她失踪。

由于这艘自制潜艇没有卫星定位设备，警方接警后直到周五早上10:30才从位于瑞典和丹麦间海峡中的一座灯塔上收到这艘潜艇的消息。

一艘商船后来汇报说，10号晚上12点左右，在30米左右的距离处看到过这艘潜艇，当时它位于厄勒海峡大桥（Oresund Bridge）的西北方向。

搜寻人员最终和马德森本人取得了联系。但潜艇在搜寻人员第一次看到它半小时后沉没，马德森被搜寻人员救起。

对于这次潜艇失事，哥本哈根警方8月14日表示，“潜艇沉没是故意行为导致”。

发现无头女尸：

图片版权 PETER THOMPSON Image caption 8月10日，沃尔被拍到的最后景象。

潜艇出海13天后，沃尔被确认已经死亡。

马德森供述说，船上发生了事故，导致沃尔死亡。他则对尸体进行了海葬，地点在位于哥本哈根以南50公里处的科耶湾一带。

但很多恐怖的事实随后开始出现。

哥本哈根警察局长宣布，8月21日在哥本哈根南部的一片海滩上发现了一具人体躯干，其四肢、头颅被人为割掉。

两天后，警方宣布，通过同沃尔使用过的牙刷和梳子上获取的DNA进行比对，这具尸体就是沃尔。调查人员还通报称，沉没的潜艇上获取的血迹也来自沃尔。

用于肢解尸体和凿沉潜艇的是同一件金属工具，她的致命伤来自突然敲击。

马德森的律师则坚称他无罪，并表示这些证据不能否认沃尔死于事故。