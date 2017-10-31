遭罢黜出国 加泰隆尼亚主席否认寻求庇护

图片版权 Reuters Image caption 普伊格蒙特：出走比利时并非为寻求政治庇护，而是出于安全和言论自由考虑。

被解职的加泰隆尼亚自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在比利时首都布鲁塞尔露面，宣布他和数名属下出走比利时，是出于安全和言论自由考虑，并无意申请政治避难。

这是他在加泰隆尼亚议会上周五宣布独立后首次公开亮相。

此前，因为他的律师在接受荷兰广播媒体采访时表示“不排除一切可能性”，导致揣测他可能会申请庇护。

普伊格蒙特周二（10月31日）在布鲁塞尔召开记者会，宣布自己和多名部下暂居比利时，并不是为了躲避西班牙当局的司法行动。跟他一同出走的还有被解职的五名部长，包括内政、农业、卫生、劳工和治理部长。

他对自己准备在比利时避风头多久含糊其辞，只说一旦西班牙政府作出"保证"就回去。

他还表示愿意接受今年12月21日举行的加泰隆尼亚选举结果。

全面接管 考虑起诉

图片版权 AFP Image caption 西班牙总检察长何西·曼努尔·马扎召开记者会透露，正在准备材料起诉加泰隆尼亚被解职的政府官员，罪名包括“煽动叛乱、挪用公款和滥用权力”。法庭将决定是否接受起诉。

针对加泰隆尼亚自治区上周宣布独立，西班牙政府开始采取措施，全面接管这一地区。

与此同时，西班牙总检察长何西·曼努尔·马扎表示，有可能对加泰隆尼亚自治区政府官员和议会成员提出起诉，罪名包括反叛和煽动叛乱。

总检察长在周一发出的简短声明中说，加泰隆尼亚不合宪法的行为造成了体制危机。

上周五，为应对加泰隆尼亚自治区议会宣布独立，西班牙中央政府决定，终止自治权并解除了包括自治区议会主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在内的不少官员的职务。

加泰隆尼亚地区受影响的官员多达150人，其中有些表示将继续自己的工作和职责。

政府大换血

普伊格蒙特一直呼吁支持独立的民众用民主和平的方式抵抗中央政府的接管。不过，他周一并没有出现在议会办公大楼外，令在外面等待的支持者颇为失望。

加泰隆尼亚自治政府共有约20万公务员。目前尚不清楚，周一有多少人抗拒中央政府的领导。

加泰隆尼亚可持续部被解职的部长约瑟夫·鲁尔说，他将继续自己的工作日程，还在推特上发了自己在办公桌上的照片，推文写道：“我还在办公室继续人民赋予我的责任。”

不过，西班牙中央政府已经安排让被解职的官员有时间在离开前去办公室清理自己的物品，并警告说，如果拒绝合作，加泰隆尼亚警察（Mossos）将“采取行动”。

至于加泰隆尼亚警察本身，其总指挥已经在上周被解职。周一，在巴塞罗那市中心的政府所在地外部署了警力。

图片版权 Getty Images Image caption 加泰隆尼亚政府办公楼外部署了警察把守。

西班牙外交部长阿尔冯索·达斯提斯说，希望加泰隆尼亚警察部队“忠于职守”。

西班牙中央政府已经宣布，加泰隆尼亚将在12月举行新的议会选举，而普伊格蒙特仍然可以参加这次选举。

不过，西班牙外长达斯提斯警告说，如果普伊格蒙特被捕，则不能参加选举。

达斯提斯周一还表示，希望12月的选举能帮助加泰隆尼亚回归“依法治理”。