特朗普亚洲行在即 美军认为北京威胁甚于朝鲜

图片版权 xinhua Image caption 今年7月份中国的轰-6K轰炸机被拍到在南海岛礁附近巡航

就在美国总统特朗普不久将在北京停留访问前，美国军官认为来自北京的威胁大于来自朝鲜的威胁。

美国总统特朗普本周晚些时候将开始访问日本，韩国，中国，越南和菲律宾。与此同时据费利克斯·阿伦在《太阳报》上的报道说，美国军官说北京正在演练轰炸关岛，他们认为来自北京的威胁大于朝鲜。

美国官员说，携带巡航导弹的中国轰炸机演练空袭在太平洋上的美国领土关岛。中国的战斗机和轰炸机正在太平洋关岛附近进行日常"攻击性训练"，而且不断进入日本领空。

"轰炸关岛"

图片版权 Reuters Image caption 如果中美在太平洋上发生军事冲突，关岛的安德森空军基地将成为中国空袭的主要目标。

今年7月份中国的轰-6K轰炸机被拍到在南海岛礁附近巡航，当时朝鲜半岛局势紧张，美国和俄罗斯都派出携带核武器的战略轰炸机在朝鲜附近巡航。 当时英国皇家海军表示会派军舰去南海巡航。

但是据说美军高级官员最担心真正威胁来自中国，中国在东海，南海和太平洋上进行了数百次"挑衅飞行"以测试美日的防空情况。

中国的轰-6K轰炸机多次在关岛附近飞行，他们距离关岛的飞行距离已经可以发生巡航导弹发起攻击。据《防务消息》报道，美军官员说中国在演练攻击关岛。中国轰炸机还在夏威夷附近飞行。

如果中美在太平洋上发生军事冲突，关岛的安德森空军基地将成为中国空袭的主要目标。

Image caption 2016年的卫星图片显示中国在南海永暑礁上修建了军事设施

据报道，作为中国战略威慑组成部分的轰-6K轰炸机作战半径超过3500公里，可携带至少6枚远程空射巡航导弹，射程可达1500到2000公里，具备向关岛和中南半岛地峡发射远程巡航导弹的能力。

空中较量

去年日本战机起飞了多大900架次拦截飞临日本防空识别区的中国的歼-11战斗机。不仅如此，现在美国战机受到中国空军拦截已经司空见惯。

2013年中国宣布建立的东海防空识别区包括了中日之间的争议岛屿钓鱼岛。自那以后，日本将两个战斗机中队部署到冲绳岛的那霸空军基地以备不测。

分析家认为，来自中国的威胁在增加。虽然美国确信同朝鲜发生冲突将是一场能够打赢的战争，但是中国却完全不同，而且事态的发展令美国担忧。

图片版权 xinhua Image caption 中国的歼-11战斗机多次进入日本防空识别区

美国参谋长联席会议主席邓福德将军对记者说，中国"构成了地区的长期挑战"，中国正在发展各种能力，美国需要确保维持满足美国对太平洋盟友尽义务的能力。

报道说，在中国在南海的有争议岛礁上建立了军事设施，多方认为中国试图在南海地区增加影响力后，空中就开始上演军机角逐和对峙。

卫星图片显示中国在南海七个岛礁扩建并且修建并部署了军事设施，包括炮塔，飞机跑道和防空导弹系统。

"立即的威胁"

Image caption 中国在南沙群岛美济礁上修建战斗机和大型军机机库

特朗普曾经说不会允许中国控制南海，专家说如果有必要，特朗普总统作好了应对同中国发生冲突的准备。

在朝鲜进行了一系列导弹试验和核试验后，美国和朝鲜紧张持续升温。美国中情局认为朝鲜只需数月就能够取得对美国发动核攻击的能力。而特朗普多次发誓要采取措施避免这种情况出现。

现在美国国会民主党参议员周二提出草案，旨在防止特朗普决定对朝鲜先发制人的核打击，并且防止他在未经国会许可的情况下资助对朝鲜的军事打击（除非朝鲜首先对美国发动攻击）。

美国国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯说，特朗普在美国未遇到"立即的威胁"的情况下并没有对朝鲜动用武力的权力。不过他们并没有说这个"立即的威胁"是什么。