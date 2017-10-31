纽约卡车冲上自行车道造成多人死伤

你的器材不支持播放多媒体材料 撞人现场发生枪击后，抢救人员赶到现场

在纽约发生卡车撞人事件，至少8人死亡，12人受伤。一名29岁的男子从卡车中出来被警察开枪击中并被逮捕。

警察敦促公众避开出事地点，目前救援人员正在现场实行救助。

纽约市长说，这是针对无辜公民的怯懦的恐怖行为。

纽约警察局负责人说，有人从建材零售商家得宝时租车开上自行车道，撞骑车者和行人。车辆行驶过好几个街区后撞上一辆校车后停止。

驾车者似乎手持两支仿真枪从车里出来并作了符合“恐怖攻击”的声明，现场的一名警察开枪击中这名男子的腹部。

据说在现场发现了一支彩弹枪和一支弹丸枪。

事故现场一片狼藉。一名目击者对电视记者说他看到一辆白色皮卡飞速冲上自行车道，撞倒了许多人。

他还说听到9到10声枪响。

图片版权 Reuters Image caption 皮卡撞人现场一片狼藉

美国总统特朗普已经听取了事故汇报。白宫表示了向受害者的慰问。

特朗普法推特说：“在纽约一个令人作呕的疯狂者发动了一次攻击。执法部门正在密切注视此事。不要在美国发生这样的事情。”