图片版权 Getty Images Image caption 贸易关系将是特朗普访华议题的重中之重

美国总统特朗普(Donald Trump)即将访问中国,议程当中很重要的一项将是他于今年8月下达的命令:从贸易方面对中国的政策展开全面调查。

白宫曾表示,将会对鼓励窃取美国企业知识产权的行为进行查探——中国的这一类行为长期以来都是导致它与欧美以及其他地区关系紧张的一个源头。

中国政府已经就有关调查表示“严重关切”,并警告说,如果美国采取不公正的行为,中国不会坐视不理。

不过,特朗普面临的其中一个最大阻力来自于美国本身。

自白宫开始进行相关咨询起,美国多家商业机构已经递交了正式的陈述,表达它们的关注。

不过,根据公开资料当中的评述,后来却只有六家公司愿意提出正式的投诉。当中很多是较小规模的企业,陈述的也是一些已经为外界所知的事件。

图片版权 Getty Images Image caption 美国可能不惜与其最大的贸易伙伴展开贸易战

分析人士称,各企业均较为谨慎,不愿因为公开指控而失去进入其中一个世界最大市场的机会。

但是选择沉默是需要代价的:它很可能令美国政府受到限制,难以提出有力证据指控中国。

这还有可能令寻找补救措施的努力受到影响,也会令白宫更倾向于单方面采取行动。

“这些公司不愿意提供具体事实,将成为一个大问题,”卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的经济及公共政策学教授李·布兰斯泰特(Lee Branstetter)说,“因为这将令美国政府采取有效行动变得非常困难。”

知识产权

白宫关注的焦点是中国窃取知识产权的问题。多年来,美国、欧洲以及其他地区一直对中国的假冒产品、盗版、网络入侵、专利权侵害以及其他形式的产权盗窃行为有所顾虑。

非官方的美国知识产权盗窃委员会(Commission on the Theft of American Intellectual Property)估计,美国每年因为假冒产品、盗版软件以及贸易机密窃取等问题而蒙受的经济损失约在2250亿至6000亿美元之间。

图片版权 Getty Images Image caption 通用汽车(GM)在中国设厂,是其中一家与中国本土企业合作的公司之一

近年,美国指中国政府鼓励其中一些这样的行为,并将此作为经济和国家安全政策的一部分。这当中涉及政府资助的企业,并主要集中推动一些特定的产业,比如空间技术、机器人以及生产科技等。

美国的咨询是想要索取相关信息,包括中国通过政策向公司施压,要求外国企业与中国本土企业共享信息、不透明的审批程序,以及可能由政府支持的网络入侵等等。

但是,芝加哥全球事务委员会(Chicago Council on Global Affairs)的高级研究员菲尔·莱维(Phil Levy)表示,美国过去为解决这些问题所作的努力因为大企业不愿意公开指控而受到阻碍。

莱维在前总统乔治·W·布什(George W Bush)手下曾担任贸易经济师,他表示:“过去曾经出现过问题。”

“如果你想要说,中国有这些违规行为,而我们正在采取行动应对……你需要将这些事务恰当地记录下来。而要做到这一点,你需要这些涉事公司的合作。”

图片版权 Getty Images Image caption 北京在推动可再生能源,这一领域的美国公司则是少数站出来说话的企业之一

埃德温·罗杰斯(Edwin Rogers)是位于弗吉尼亚州一家小型始创企业的联合创始人,这家公司是六家愿意共享有关信息的企业之一。

罗杰斯表示,在他的事例中,中国为一种健康糖的制作方法申请了一份抄袭的专利——他认为这种技术与他的公司在去年收购的一家企业所拥有的专利是同一回事。

他表示,有科学家在美国为那一家公司工作。他们隶属于中政府资助的中国科学院,并且与政府有政治关联。

罗杰斯说,他觉得自己有责任站出来,希望他的事例有助于白宫制定对策。

中国的回应

领导此次咨询的美国贸易代表处(US Trade Representative)未有回复有关此次调查的置评请求。

中国坚称,已经对有关的事务作出了回应,指中国法律有禁止盗窃知识产权的条例,而西方企业也有在中国法庭胜诉的安全,并且中国也在致力打击网络犯罪。

9月,在特朗普政府启动相关调查后,中国宣布进行为期四个月、重点关注知识产权和境外投资的行动。

图片版权 Getty Images Image caption 中国表示,已经就知识产权问题采取措施

在递交给美国调查人员的陈述当中,中国机构向美国表示,进行合作投资以及共享技术等决定是由私营企业之间自愿建立的协议。

中国方面指,像“中国制造2025”等战略计划,是属于推广性质,并不带有强制性。

一些美国公司也为中国的做法辩护。

威廉·曼斯菲尔德(William Mansfield)是美国爱宝工业(Abro Industries)的知识产权总监,这是一家位于印地安那州、由25人组成的公司,制造出口海外的胶水和胶带等产品。

他说,他多年来一直在和中国的假冒产品作斗争,并且已经找到方法在中国的体系内取得胜利,比如通过寻求当地政府帮助,而不是立即发起诉讼。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普被指曾告诉各顾问,他想要增加关税

他表示,美国公司经常不明白中国的做事方式,且经常不公正地将问题归咎于政府。

“我见到的事都让我觉得,这些都是个人的假冒行为,为了利益最大化,无视规则,”曼斯菲尔德说。

下一步如何?

很多美国分析人士期待的是白宫找到北京的错处,矛头指向中共加强介入企业以及规定某些领域的外资企业必须与本土企业合作。

但是,白宫之后将采取什么行动,目前尚不清楚。

美国可能会与中国政府共同寻找解决办法,或与其他国家合作制定应对措施,或者将投诉递交到世贸组织等国际平台,甚或是单方面采取行动。

图片版权 Getty Images Image caption 美国长期以来都对中国侵犯知识产权和黑客入侵等问题表示关注

贸易战?

这可能造成的风险是展开贸易战。但是莱维表示,特朗普总统可能更倾向于向这个方向走。

他还指出,白宫的对华政策仍然未明确,因为不同的顾问似乎在各自推动相反的政策。

比如,对中国多家钢铁公司的调查最终并没有导致实际行动。另一方面,白宫也希望中国会在应对朝鲜导弹问题上与美国合作。

“很难推测他们在做什么,”莱维说。

商业考虑

美国商务部长威尔伯∙罗斯(Wilbur Ross)表示,他预期解决这一问题需要时间。但是他说,美国是在寻求立即达成协议,比如像波音公司(Boeing)和沙特阿拉伯之间达成的那一种,以此作为合作态度的体现。

很多企业仍然担忧,白宫可能会不惜伤害与中国的关系来讨好特朗普支持者当中的孤立主义者。

美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)的艾琳·厄尼斯(Erin Ennis)表示,他们组织的成员企业当中有20%都曾在中国被施压,要求将核心技术转移,不过这些企业也同时指出,中国的环境正在改善。

图片版权 Getty Images Image caption 中国国家主席习近平在2015年参观波音公司——航空业是中国政府支持推广的行业之一

她敦促政府,将关注点集中在中国的具体转变上面,而不是简单地通过比如制裁等措施,施加惩罚。

比如她说,中国可以停止区分外资和本国公司的界限。

厄尼斯还说,即使没有大公司出面作证,像他们这样的商业组织也已经向白宫提供了足够多的建议,去和中国政府达成合作。

布兰斯泰特教授则说,如果要停止知识产权盗窃,美国将需要采取更强力、更有目标性的行动。

他表示,美国目前没有足够的信息这样做,而他也怀疑美国政府有没有能力作出灵活的应对。

“很容易看出来,这一切可能会变得糟糕,”他说。