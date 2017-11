关于宗教改革500周年纪念的四件事

图片版权 Reuters Image caption 默克尔的父亲是路德教派的牧师

在德国的“路德之城”威登堡,举行了特别的宗教仪式纪念宗教改革500周年。

在1517年的10月31日,马丁路德将《九十五条论纲》钉在这座城市的诸圣教堂(All Saints' Church)的门上。

马丁路德这位神学家声称,基督徒不能透过购买赎罪券的方式进入天堂,进入天堂唯一的途径是上帝的慈悲。

他提出的批评导致了罗马天主教的分裂与新教的诞生。

宗教改革对欧洲造成深远的影响,带来了战争与迫害,但也为宗教和表达带来更大的自由度。

500周年纪念仪式:四个关键事实

1. 德国领袖参加仪式

德国总理默克尔、德国总统施泰因迈尔在威登堡出席多场纪念仪式,从诸圣教堂──马丁路德1517年第一次发表批评的地点──开始。

这为上百名新教徒在德国各城市举行的长达一年的庆祝画下句点。

图片版权 Reuters Image caption 马丁路德埋葬在诸圣教堂。

在仪式开始之前,默克尔说仪式提供了“一个机会,反思宗教改革带来何种改变”。

2. 历史城市的重新定位

威登堡市中心被改建成中世纪的样貌,重现马丁路德生活当时的城市,并且有表演节目。

图片版权 AFP Image caption 穿着中世纪服饰的石匠在威登堡广场。

上千名来自世界各地的游客在近期造访距离柏林西南部约100公里的威登堡,这是500年庆祝活动的一部分。

德国也将10月31日订为国定假日。

宗教改革是什么?

这是一个挑战罗马天主教教导的宗教运动

西元1517年始于德国,迅速传播到欧洲北部

主张救赎是来自上帝的仁慈,靠着虔诚信仰就可以得到,而非靠付钱或做其他工作

从罗马天主教分离出来的新教应运而生

英国国教在稍后的16世纪也从罗马天主教脱离

3. 天主教徒和路德教派乞求“原谅”

宗教改革在欧洲北部传播时,伴随的是一连串的血腥暴力战争。

从西元1524年至1649年,在欧洲中部、西部、北部都有战争,马丁路德无意间启发的宗教反抗者更加剧了战事。

图片版权 Wittenberg Stadtkirche Image caption 马丁路德公开挑战赎罪券。

最终新教徒和罗马天主教徒能够和平共存,但两者没有正式的联系。

在周二,天主教徒和路德教派领袖发表共同声明,表示他们对于过去发动的暴力乞求原谅。

“我们乞求原谅我们的失败,原谅我们自500年前宗教革命开始至今伤害基督徒,伤害耶稣身体的方式。”梵蒂冈和世界信义宗联会(Lutheran World Federation)表示。

他们补充,过去无法改变,但它的影响可以被转化成世界化解分歧的希望象征。

4. 反犹太雕刻

当马丁路德认知自己无法让犹太人改信他的版本的基督教后,他发起了一系列反犹太人的著作。

他称犹太人的会堂、学校和住家应该被烧掉,犹太人的财产应该被没收,他们应该被强迫劳动或流放。

图片版权 AFP Image caption 在威登堡一处教堂的雕刻显示一名犹太人在喝母猪的奶,一名犹太教拉比窥探母猪的身体。这是过去欧洲常见的反犹太雕刻。

马丁路德的文字,像是《关于犹太人和他们的谎话》(On the Jews and Their Lies)被纳粹引申使用。

除了马丁路德宗教改革500年纪念,在威登堡另一个教堂立面上的反犹太雕像前也有人抗议,呼吁将这些丑化犹太人的雕刻去掉。