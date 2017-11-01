性丑闻发酵 《纸牌屋》主演或成韦恩斯坦第二

图片版权 MRC II Distribution Company L.P/Netflix Image caption Netflix 影视网因斯派西性丑闻而叫停热播剧目《纸牌屋》

奥斯卡影帝凯文·斯派西（Kevin Spacey）近日接二连三受到性侵指称，宣布出柜的时机也遭同性恋社区非议，《纸牌屋》被影视网站Netflix停播，事件似有持续发酵之势，而他本人是否也将成为下一个哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）？

迄今为止，站出来指责斯派西的有：

11月1日，美国电影人托尼·蒙塔纳（Tony Montana）指自己2003年在洛杉矶一个酒吧遭斯派西"咸猪手"抓摸裆部，令他蒙受严重精神创伤，影响长达6个月。据网媒"雷达在线"（Radar Online） 报道，蒙塔纳自述事件发生在洛杉矶的Coronet 酒吧，当时他三十多岁。

参与演出《星际迷航》的好莱坞演员安东尼·拉普（Anthony Rapp）公开指称斯派西30年前试图引诱他发生性关系，当时他 14岁，斯派西26岁。事发时他在斯派西家参加一个派对。斯派西回应说自己不记得有那回事，对指称倍感震惊，并表示如果属实，那他要为当年自己醉酒后的行为道歉。

图片版权 Getty Images Image caption 安东尼·拉普（Anthony Rapp），现年46岁, 对斯派西的性指称开启了又一波性丑闻曝料潮。

曾在英国伦敦有200年历史的剧院Old Vic参演多部剧目的墨西哥演员罗伯托·卡瓦佐斯（Roberto Cavazos）称斯派西担任该剧院艺术总监期间"经常性地骚扰"年轻男演员。斯派西曾于2004-2015年在伦敦Old Vic剧院担任艺术总监。

卡瓦佐斯在自己的脸书页上写道，"似乎只要是男性，年龄在30岁以下，斯派西就认为可以随意在我们身上乱摸"。他本人曾两次挡开了斯派西的"令人不快"的"近乎骚扰"的行为，但别人不敢这么做。

据他说，当时那里很多人都有自己的"斯派西故事"。

Image caption 据指称斯派西在伦敦任Old Vic艺术总监11年期间经常对年轻男演员“出手”。

图片版权 Roberto Cavazos Image caption 卡瓦佐斯声称性骚扰在剧院很普遍

一英国男子对小报《太阳报》报料，称自己2010年在西萨塞克斯郡一个酒店当酒保时遭斯派西性侵。他声称自己当时19岁，斯派西有一次向他暴露私处并试图让他去摸。这个名家毕尔（Beal）的男子说，斯派西还邀请他到楼上客房去，被他拒绝。他说，那天晚上斯派西给了他一块价值5000英镑的手表，过了几周还给他打电话要跟他见面。

一位化名约翰的英国男子告诉BBC，斯派西在1980年代曾对他有不当性行为。他声称自己当年16岁，在一个夏季剧场遇到斯派西。他说斯派西邀请他去纽约度周末，但显然后者的意图并不是他所感兴趣的。他说，斯派西让他跟自己同床而眠，他未从，而是睡在沙发上，但醒来时发现被抱在斯派西怀里。他不认为两人发生了性行为，但自己感到十分懊恼。

图片版权 Getty Images Image caption 斯派西2000年因《美国丽人》获奥斯卡最佳男主角奖。

约翰和解释自己现在公布这段往事，是受到拉普报料的鼓励，希望提醒年轻人要保持警惕，遇事要大胆说出来。

BBC已经就此联络斯派西发表评论。

Old Vic剧院也为曾经在那里工作的人设了保密投诉机制。

拉普表示，近期好莱坞大亨韦恩斯坦性侵丑闻曝光后，许多好莱坞影星和其他女性陆续站出来揭露曾经被业界人士性侵或性骚扰的经历，他终于鼓起勇气出来揭丑，希望有助于推动改变。