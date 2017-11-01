越战诅咒: 肯尼迪被刺与吴廷琰之死有关？

图片版权 Getty Images Image caption 吴廷琰在美国国务卿杜勒斯陪同下在华盛顿国家机场与美国总统艾森豪威尔握手

50年前的今天（11月2日）南越总统吴廷琰在美国支持的军事政变中被杀，在肯尼迪被刺文档解密后，美国加州圣何塞的记者裴文富（Bui Van Phu）给BBC越南语来稿对这段历史作了新的解读 。

裴文富认为南越坚定的反共领导人吴廷琰和他的兄弟被刺杀是越南战争的转折点 ，也改变了华盛顿武装干涉印度支那半岛的方式，那是因为南越将军在政变中杀死吴廷琰三周后，美国总统肯尼迪在得克萨斯州的达拉斯也被人开枪打死。

上周美国总统特朗普下令公开了美国联邦调查局和中央情报局关于肯尼迪遇刺的机密档案，更多关于两次刺杀事件的细节得以披露。根据CNN和政治新闻网站"政治"等美国媒体的报道，美国情报主管在备忘录中说，接替肯尼迪的林登·约翰逊总统曾经说，刺杀肯尼迪是对南越领导人吴廷琰被刺的报复行动。

外国势力报复？

美国国会1992年通过的一项法律规定，在25年后公开肯尼迪遇刺的所有相关文件。解密文件显示，当时在约翰逊总统和尼克松总统任期内担任中情局局长的理查德·赫尔姆斯在1975年4月作证说，约翰逊曾经到处说刺杀肯尼迪是来自国外的报复行动。

南越领导人吴廷琰在西贡（今胡志明市）的一个天主教堂内被南越军官逮捕后在一辆装甲车中被杀。本来军方应该用那辆装甲车将吴廷琰送往机场，按照美国支持的政变计划，他应该被送往国外。

图片版权 Getty Images Image caption 肯尼迪在南越领导人被杀三周后在达拉斯遇刺身亡。接替肯尼迪的林登·约翰逊总统曾经说，刺杀肯尼迪是对南越领导人吴廷琰被刺的报复行动。

不过到现在也不清楚究竟是谁下令杀死吴廷琰总统。不过现在裴文富透露，他在1996年在芝加哥同曾经是中情局在越南行动的负责人威廉·科尔比会面，他问科尔比这个问题，答案是南越的将军杨文明。杨文明决定杀害吴廷琰及其兄弟和安全顾问吴廷瑈。

威廉·科尔比当时在南越任职一直到1962年。他是吴廷琰总统的支持者。但是美国驻越南大使亨利·卡伯特·洛奇同美国国务院和白宫在1963年都认为吴廷琰应该下台。

美国支持政变

1963年8月24日的243号电文点名说美国外交官，国务院和白宫的助理乔治·鲍尔，威廉·埃夫里尔·哈里曼，罗杰·希尔斯曼和麦克尔·佛雷斯特指示西贡的美国使馆支持"除掉"吴廷琰的图谋。

上述指示并没有提到杀人，美国方面只是含糊其辞说"如果吴廷琰在政变中抵抗，那么华盛顿不能保证他的安全"。

图片版权 Getty Images Image caption 在约翰逊和尼克松（左）担任总统期间担任中情局局长的理查德·赫尔姆斯（右）在1975年4月作证说，约翰逊曾经到处说刺杀肯尼迪是来自国外的报复行动。

虽然现在还不清楚美国方面做出上述决定的原因，但是显然他们希望改变西贡的政治局面，让南越政权称为更有效的反共工具。

一些历史学者说，吴廷琰政治倾向保守，他对于越来越多的美国军事顾问到南越不满，而且明确拒绝在战场上大量部署美国的作战部队。

他的兄弟吴廷瑈据说下令同北越多次接触，试图找到没有外力介入的解决冲突的方案。

根据裴文富的文章，吴廷琰的另外一个弟弟吴廷瑾当时是越南中部省份的负责人，他的总部在顺化市。吴廷瑾在其兄长被杀后去美国在顺化市的领事馆寻求保护。不过美国人并没有放他离开越南，而把他交给了政变领导人。1964年4月，吴廷瑾在西贡的Chi Hoa 监狱被处决。

不幸而言中

据说当北越共产党领导人胡志明听到吴廷琰被杀的消息后说："我简直不能相信美国人会如此愚蠢。"

当时北越当局预言说，吴廷琰是反共最激烈，是美帝最能干的"傀儡"之一……在南越流亡海外的反共分子中没有人有他那样的政治资产和能力，因此南越政权不会稳定，推翻吴廷琰的政变"不会是最后一次政变"。

南越的将军杨文明政变杀死吴廷琰过后两个月自己在阮庆发动的军事政变中被赶下台。南越经历多次政变后上来了以贪腐著称的阮文绍。南越的政治混乱不幸被北越声明言中。

新加坡前总理，政治强人李光耀认为暗杀吴廷琰是件"坏事"，因为许多人认为吴廷琰死后南越再也没有政治强人管理，加速了美军直接介入越战。

1975年离开权力核心的杨文明复出接替陈文香代理南越总统直到西贡被越共攻陷。当时杨文明下令南越军队向北越军投降。

当杨文明表示他正在等待向人民革命政府移交权力时，带兵进入总统府的北越上校裴信对他说了被后来广为报道的名言："不存在你移交权力的问题。你的权力早就瓦解了。你不能移交你不拥有的东西。"

图片版权 Getty Images Image caption 吴廷琰任总统期间，其弟媳瑈夫人（吴廷瑈的夫人陈丽春）一直发挥第一夫人的角色

越战诅咒

裴文富说，吴廷家族被毁后已经不能在越南政治中发挥任何作用，但是他们的悲剧不止于此。据说笃信天主教的吴廷琰一生仅有过一次爱情，他爱上了老师的一位女儿，但由于她离开他进入女修道院，所以吳廷琰终身不娶。

由于吴廷琰终身未婚，因此在其任总统期间，其弟媳瑈夫人（吴廷瑈的夫人陈丽春）一直发挥第一夫人的角色。当时瑈夫人按天主教价值在西贡推行社会改革，关闭了妓院和鸦片馆，取缔离婚和堕胎。

瑈夫人的强势以及其对佛教不宽容招致不满。1963年越南发生僧人释广德自焚事件后，美国媒体曾报道说，瑈夫人曾开玩笑说"让他们烤去，我们来拍手叫好就是"。据说瑈夫人的言行甚至招致肯尼迪总统的反感，有人认为这也是杨文明发动政变的原因之一。

政变后西贡的新政权拒绝让当时正在美国的瑈夫人返回越南，所以她不得不带子女去巴黎定居。1968年，瑈夫人的大女儿吴廷丽水死于在罗马的一次车祸。

在加州的记者裴文富认为，肯尼迪家族也被卷入越南战争的"诅咒 "。肯尼迪的弟弟罗伯特·肯尼迪也在1968年被杀。

尽管现在公布了最新的肯尼迪被刺解密文件，但是直到现在还不清楚这些刺杀背后的真相。裴文富说，南越和美国两位同越南战争有关的总统被杀后54年过去，美国参与东南亚的战乱和血腥留下许多仍然未解的谜团。