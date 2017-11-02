图片版权 Reuters Image caption 塞普夫坐着轮椅出庭，没有要求保释，还押候审。

美国纽约卡车冲撞自行车道导致至少8人死亡案，29岁的乌兹别克移民疑犯塞弗洛‧塞普夫（Sayfullo Saipov）被控向恐怖组织提供支援及暴力破坏罪，前者若罪成，最高可被判死刑。美国总统特朗普表示，疑犯应被判死刑。

纽约周二一辆卡车冲上自行车道，导致至少8人死亡，疑犯被警察开枪击中，即场被捕。这是9·11事件之后纽约遭遇最严重的袭击。

你的器材不支持播放多媒体材料 撞人现场发生枪击后，抢救人员赶到现场

疑犯塞普夫被捕后没有要求保持缄默，亦同意在没有律师陪同下向调查员作供。

法庭文件显示，塞普夫供称他为袭击筹备多时，并刻意选择在万圣节，街上人多的时候犯案，他本来想在卡车上展示所谓的“伊斯兰国”旗帜，但为免引起注意而没有这样做。

在医院，塞普夫亦一度要求在房内展示“伊斯兰国”旗帜。

当局又在塞普夫的电话中找到多段“伊斯兰国”暴力宣传影片及照片。疑犯供称是响应“伊斯兰国”领袖号召报仇而采取行动，他事前亦曾租卡车做测试，并指犯案后“感觉良好”。

警方早前表示，疑犯是跟从“伊斯兰国”在社交媒体的“教学指示”来犯案。

他坐着轮椅出庭，没有要求保释，还押候审。

图片版权 ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT Image caption 在纽约的乌兹别克人，见到疑犯的照片都傻了眼，因为甚少乌兹别克人会留有这样的胡子。

疑犯到底是甚么人？

塞普夫住在新泽西州，据报此前曾住过佛罗里达州。

他在2010年从乌兹别克透过美国绿卡抽签计划移民到美国，曾在Uber任职司机。

美国传媒引述情报消息，指当局一早留意他，塞普夫是联邦调查局2015年反恐调查名单之一。

消息指他曾经与被视为激进分子的人有连系，当中包括至少一名乌兹别克人，但消息没有透露被调查的人士是身在美国还是其他国家，也不知道联邦调查局有没有在当时向塞普夫问话。

乌兹别克总统米尔济约耶夫（Shavkay Mirziyoyev）告诉美国总统特朗普，乌国准备全面协助调查这宗袭击，但乌国方面并未确认袭击者身分及国籍。

在纽约的乌兹别克人，见到疑犯的照片都傻了眼，因为甚少乌兹别克人会留有这样的胡子。

图片版权 Reuters Image caption 皮卡撞人现场一片狼藉

特朗普：疑犯是“动物”，应被判死刑

美国总统特朗普指目前美国司法系统在处理恐袭疑犯方面，是一个“笑话”，认为要检讨检控程序。

他形容疑犯是“动物”，应该把他视为“敌对战士”，并把他送到关塔那摩监狱。

“我们要用一些更快、更大规模的惩罚对付这些动物。”特朗普说。

特朗普在社交网站表示，疑犯“很高兴地”要求在医院内挂上“伊斯兰国”旗帜，他杀了8 人、严重伤害12人，应该被判死刑。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月2日

特朗普另外宣布，将启动程序终止美国绿卡抽签计划。塞普夫就是透过这个计划入籍美国。

美国绿卡抽签计划在27年前开始，每年全球给了约五万名人士美国永久居民身分。在2015年，全球约1.4千万人申请，49,377人获得绿卡，当中包括2,524名乌兹别克人。

过往共和党已在国会尝试取消有关计划，但遭民主党阻挠。

近年的恐袭中，均没有犯人涉及美国绿卡抽签计划，对上一次略有关连的是2002年，一名埃及人在以色列航空公司售票柜台开枪击毙两人，其太太是透过绿卡抽签计划移民到美国。