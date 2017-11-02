特朗普叫停“绿卡乐透” 华人“美国梦”破灭？

图片版权 Getty Images Image caption 想取得美国公民身分的申请者须接受面试。

美国纽约发生由乌兹别克移民策动的恐怖袭击，嫌犯是透过抽签取得美国绿卡。台湾、港澳居民也具有抽签资格。特朗普想中止抽签，对他们会造成什么影响？

纽约周二（10月31日）发生卡车冲撞自行车道袭击，造成至少8人死亡。29岁的乌兹别克移民疑犯塞弗洛‧塞普夫（Sayfullo Saipov）是在2010年从乌兹别克透过抽签移民签证方案（Diversity Immigrant Visa Program）移民到美国，曾在Uber任职司机。

美国总统特朗普在推特上严厉谴责嫌犯，并另外宣布，将启动程序终止抽签移民签证方案。塞普夫就是透过这个计划入籍美国。

根据美国国务院网站资料，2014年和2015年度的抽签移民签证方案全球线上填表人数都超过1千4百万人。

图片版权 Twitter Image caption 特朗普周三在推特发文表示，将中止抽签，“我们必须更严格（且更聪明）。”

台湾及港澳地区居民也有资格参加抽签。以台湾为例，过去五年的中签率皆不高于1.2%。这么低的中签率，每年还是吸引超过四万名台湾人登记参加。

大学毕业后赴美留学，接着在加利福尼亚州从事会计相关工作的台湾人游先生也是登记抽签的四万多人中的一人。他对BBC中文网说：“在美国拿签证很难，有任何机会都试试看。”

去年没中绿卡乐透的游先生打算今年再度尝试，而且他今年面临更迫切的去留危机──他没有抽H-1B签证。“和我一样在这里载浮载沉的外国人很多，”游先生说。

美国为引进国外专业技术人员而设的H-1B签证，是外国人最普遍在美国合法工作签证种类。随着H-1B签证申请人数每年上升，中签率随之下降。加上特朗普上任之后的“美国优先”政策，对于外国人的签证审查及复查都更加严格。

游先生认为取消绿卡乐透不会对他造成太大影响，“毕竟中签率很低”。

但在美国三年多的游先生明显感受到特朗普上任之后，对移民政策的收紧。以他任职的公司为例，因为非美国籍的员工多，在特朗普上任后，公司被移民局特别调查，半数以上有H-1B签证的员工被复查资格。

什么是抽签移民签证方案？

抽签移民签证方案的美国绿卡抽签（Diversity Visa Lottery，又称Green Card Lottery）在27年前开始，每年在全球抽出约五万五千人取得美国绿卡。

2019年度绿卡额度是5万人，自2017年10月18日至11月22日开放线上登记。

抽签计画设立目的是要增加美国移民的多样性，因此会依照美国移民组成成份来决定哪些国家或地区的公民具有抽签资格。

台湾、香港、澳门、马来西亚、新加坡都在符资格名单内，中国则不符合。

朝鲜也在名单内，过去几年韩国人移民美国人数大增，因此也被除名。

过往共和党已在国会尝试取消有关计划，但遭民主党阻挠。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾人具有参加抽签移民签证方案的资格。

线上抽签的门槛很低，申请人只需要线上填写表格并上传照片即可。但抽中“绿卡乐透”并不代表就能移民美国。

中签后符合资格的申请人提交所需证明文件（文凭、出生证明、健康检查报告等），等候安排参加面试。

以台湾2014年度抽签为例，申请人44163人，抽中人数723人，实际发送出215张签证。

根据美国在台协会网页资讯，肯塔基州威廉堡的美国国务院肯塔基领事中心，是唯一负责管理抽签移民签证方案的机构。

为什么绿卡这么吸引人？

图片版权 Getty Images Image caption 在美国加州宣誓成为美国公民的群众。

游先生直截了当的对BBC中文说：“如果抽到绿卡，就不用再看雇主脸色。”他听说过一些想用H1B签证转绿卡的外国人，待了五年六年，公司还是不帮他们申请绿卡，最后只能黯然离开美国。

游先生遇过一个抽中绿卡乐透的中国中年女子，游先生说该名女子“不太懂英语，平常就去理发店和其他中国人聊天。”

游先生表示，美国的薪水相对高、生活品质也比较好，而且法治健全，他想“趁年轻在美国再奋斗几年。”

另一名也抽过绿卡乐透的台湾人A小姐说，抽绿卡移民美国，是想给下一代在美国受教育的机会。

台湾的惠安留学移民公司总经理林宗源对BBC中文说，特朗普上任后，“原本拖着不想办（移民）的人现在赶快要去办，因为申请移民的资格不久之后就会提高，依亲也变难。”

对于特朗普要取消抽签移民签证方案，林宗源说这是从另一方面体现“美国优先”──对美国没有任何贡献的人，它当然不会随便就发放绿卡，而抽签移民对美国没有任何贡献，被取消也是预料之内。

中国人不具有抽绿卡乐透的资格，是否有其他途径？林宗源介绍，有些中国人会先取得位于加勒比海的国家格林纳达（Grenada）的护照，格林纳达也符合绿卡乐透抽签资格，因此就能为自己增加一个移民美国的机会。