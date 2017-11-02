Image caption 15年前女记者哈特利-布鲁尔的膝盖被政客触摸过，现在被媒体报道成 "摸腿门"丑闻

在美国好莱坞韦恩斯坦性丑闻持续发酵的时候，数十名英国议员被指有不当的性侵行为，引起媒体关注。保守党助理编撰了包括36名保守党议员的名单，其中包括6名内阁部长，他们都被指有下流行为。

周三英国国防大臣法伦（Michael Fallon）辞职，他说他的行为"没有达到"英军的应有标准。法伦成为议会性丑闻出现以来第一个辞职的政客。

在英国议会男性议员对女性不检点的指称有增无减的时候，英国首相特雷莎·梅许诺要采取行动保护政府雇员不受性骚扰侵犯。英国报道说，为英国政客工作的女性一般都属于自由职业者，她们没有投诉雇主的正式渠道。

保守党众议院领袖 安德里亚·利德索姆周一说，内阁办公室正在调查违反部门准则的高级官员的具体性侵指称。虽然英国议会里女员工使用的通讯软件WhatsApp社交群点到更多有不良嗜好的议员的名字，但到目前为止只有3名议员受到公开指称。

"乱摸女性"

图片版权 Reuters Image caption 在保守党年会上，国防大臣法伦（右）和其他内阁成员欧盟大臣戴维斯（中），外交大臣约翰逊（左）

这个社交群主要由议会的调研人员，秘书，助理组成。他们说议会执政党和反对党议员都在办公室做性事，或者性侵工作人员，给女性员工起性歧视的绰号。

议会这个秘密的WhatsApp社交群里提到不同党派的议员都有在电梯里的"摸索"行为和在出租车里"乱动的手"。其他被指称的下流行为还有："聚会上乱摸女性"，某后排议员"永久地被女性被陶醉而且有不当行为"。

在保守党编撰的这个未经核实的名单中，两名议员被指召妓，一名著名的女性议员同年轻的男性研究助理发生婚外性关系。

保守党前高官据说对秘书调情，要秘书"过来摸摸我阳具有多长"。

最令人震惊的指称是男性议员中传阅的一段视频，里面三名男子往一名男性议员身上小便。一名议员据说喜欢和"喷女人香水的男性"做爱。

"摸腿门"

脱欧部长马克·卡尼尔承认对他的秘书做过不敬评论，带她去伦敦的红灯区为他妻子购买震动阳具。有人向内阁办公室举报卡尼尔，但他否认有过任何不当行为。

Image caption 脱欧部长被指带女秘书去伦敦的红灯区为他妻子购买震动阳具

前内阁部长克拉布曾向一名申请去他众议院办公室工作的19岁的女性发送色情短信。但是这位44岁的虔诚基督徒说他曾经做过蠢事，但是没有做色情联络。在2013年他被发现给另外一名女性发送有露骨性内容的短信。

涉及性侵指称的国防大臣法伦承认在2002年多次触碰女记者茱莉娅•哈特利-布鲁尔的膝盖。

周一哈特利-布鲁尔发表声明说，她当时就警告法伦说，如果他不停止那样做，她就用拳头"打他的脸"，因此那件事情已经成为过去。她还说她并没有感觉自己成了性侵的受害者。

但是这件事已经被媒体报道成 "摸腿门"丑闻。但是15年前膝盖被触摸过的女记者哈特利-布鲁尔说，法伦因此辞职很"荒谬"。

两个孩子的父亲法伦对记者承认他摸过女记者的膝盖，但是他已经为15年前的事情道歉过，双方都认为那件事已经过去。