特朗普的Twitter帐号突然消失几分钟

图片版权 Twitter Image caption 特朗普的帐号突然消失了几分钟，并短暂显示"抱歉，页面不存在"字样。

社交媒体网站"推特"（Twitter）说，美国总统特朗普的Twitter帐号星期四突然消失了几分钟，但目前已恢复正常。

Twitter网站表示，特朗普总统的帐号“@realdonaldtrump”被一名公司员工“关闭了”，但澄清说，这位员工当时是最后一天在公司工作。

特朗普的这个帐号被关闭了11分钟，之后就恢复了正常。Twitter表示正对此展开调查。

美国总统特朗普在社交媒体Twitter上很活跃，他的Twitter帐号有4170万追随者，但特朗普尚未对此作出评论。

周四晚间，Twitter用户突然发现，特朗普的帐号突然消失了几分钟，并显示"页面不存在"。

在Twitter帐号恢复之后，特朗普发出的首个帖子是关于共和党的减税方案。

图片版权 Twitter Image caption 特朗普积极使用Twitter这个社交媒体平台宣传其政策并抨击政治对手

不过，美国总统的官方Twitter帐号“@POTUS”并没有受到影响。

Twitter网站说，正在调查此事，并将采取措施避免事件再次发生。

Twitter网站后来发表推文说，"我们经过调查发现，这事是推特客户支援部门一位员工干的，这位员工是最后一天在公司工作。我们正对此展开内部调查。"

跳过 Twitter 帖子 用户名 @TwitterGov Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) 2017年11月3日

特朗普从2009年３月起就开始使用Twitter。

拥有4170万Twitter追随者的特朗普曾表示，社交媒体让他有机会绕过他口中只有"假新闻"的主流媒体，直接与人民接触。

在去年美国大选期间以及就任美国总统后，特朗普积极使用Twitter这个社交媒体平台宣传其政策并抨击政治对手。