特朗普访亚洲5国：11天马拉松式行程开启

图片版权 AFP Image caption 特朗普和第一夫人已经抵达夏威夷。

美国总统特朗普已开始对亚洲为期11天的访问，期间他将访问日本、韩国、中国、越南和菲律宾。

这将是25年来美国总统访亚洲时间最长的一次。

这次访问背景是美国与朝鲜在核计划和导弹试验方面紧张关系升级。

预计特朗普将与韩国和日本统一战线，同时就朝鲜问题向中国施压。

Image caption 特朗普的马拉松行程。

特朗普启程前，中国驻美国大使崔天凯在大使馆举行记者会，称中方会就特朗普访华做出"热情周到"的安排，会按照"国事访问+"规格来接待。

除检阅仪仗队、正式会谈和国宴等，还会有一些"特殊安排"，希望两国元首有充分时间对话，让特朗普及家人更了解中国历史文化。

崔天凯表示，中方就朝鲜问题在做不懈努力，其他国家却在采取导政局势紧张升级的行动，他认为国际社会做得并不够，要各方共同努力对话来推进无核化。

特朗普首先飞往美国夏威夷，在那里听取美国海军太平洋司令部的汇报。他还将访问珍珠港的亚利桑那号纪念碑 ，这是1941年日本偷袭珍珠港并将美国卷入第二次世界大战的地点。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普听取美国海军太平洋司令部的通报。

他和第一夫人梅拉尼亚·特朗普将从夏威夷前往日本，然后前往韩国。

特朗普此前曾与朝鲜就导弹试验交换了一些火热言论，但他的助手本周早些时候表示，他不会去朝韩南北边界严格设防的非军事区（DMZ）。

不过，他将前往首尔南部的美国军事大厦汉弗莱斯营。

特朗普将出席在越南岘港举行的亚太经济合作组织峰会（APEC），并前往河内对越南进行国事访问。

他最后将参加在菲律宾首都马尼拉举行的东盟国家首脑会议。

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上一次美国总统的马拉松式亚洲行是由老布什在1991年底和1992年初完成的。

当年老布什在日本的一场宴会上出现呕吐晕倒症状。

美国总统特朗普的亚洲行程：