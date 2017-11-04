图片版权 Getty Images

美国总统特朗普已经启程开始上任后首次亚洲之行，此行将依次访问日本、韩国、中国、越南和菲律宾。

对他来说，此次访问的每一站都将在贸易和规矩方面存在各自不同的挑战。以下是观察他此行亚洲行的非完整版入门级手册。

首站：朝鲜阴影

特朗普的亚洲行始于美国在该区域最亲密的盟友：日本和韩国。但他们谈论的议题一定包括朝鲜。

平壤方面今年已经两次发射穿越日本领空的远距离导弹，还进行了第六次、也是迄今为止规模最大的一次核试验。尽管面对日趋严厉的制裁，朝鲜领导人金正恩没有在武器研发方面显示出任何减速迹象。

一些急性子的观察者想知道，特朗普的访问会不会促使朝鲜作出轻率举动。事实上，特朗普在访问日本和韩国时也不会将眼光只盯住朝鲜。

特朗普的日韩行要点如下：

特朗普能提供多少承诺？在日本市民已经多次演练遭遇朝鲜核攻击的情景后，东京方面需要美国在军事合作方面提供明确答案。位于火线前沿的韩国也需要同样的答案。

特朗普会在距离朝鲜如此之近的地方发推特吗？特朗普一度在个人推特上对朝鲜领导人金正恩发出了史无前例的警告。首尔方面可能希望他降低声调，以保持谈判的可能性。如果特朗普在朝韩边境附近和金正恩"交火"，其后果不会太好。

特朗普会喜欢古坂大魔王的歌曲吗？在东京他将会见Piko太郎的扮演者古坂大魔王。特朗普会喜欢那首网络上疯传的歌曲《PPAP》吗？

特朗普这次怎么和安倍握手？特朗普和日本首相安倍的关系被认为非常紧密。但人们更愿意观察他俩这次握手的姿势。

图片版权 Twitter/Pikotaro Image caption 在网上爆红的日本歌手古坂大魔王将和特朗普会面。

下一站：北京论剑

中国是朝鲜最主要经济伙伴。特朗普可能会在北京寻求对进一步制裁朝鲜的支持。

但是，中国领导人习近平刚刚在党代会上巩固了自己的地位，大权在握。他可能不会做出更多妥协。

很少有观察者认为中美关系会发生极大改变，他们更注意观察全球权力平衡发生变化的蛛丝马迹。

中国早前宣布推出2013个"一带一路"项目，试图以中国为中心构建覆盖全球的庞大贸易网络。

特朗普的中国行要点如下：

特朗普会宣示军事实力吗？在朝鲜危机的掩盖之下，南中国海争端最近几个月显得比较安静。但中国也可能进一步在这片争议海域拓展实力。

特朗普会在贸易问题上作强硬表态吗？特朗普在竞选过程中大声谴责中国"不公平的贸易政策"以及操纵汇率，称美国人的工作机会因此流失。他还把美国对中国的巨额贸易赤字称为"可耻"。但现在他能兑现承诺吗？

中国社交媒体上会出现新网红吗？中国网民的创造力有口皆碑——还记得习近平会见奥巴马后维尼熊和老虎成为网红的故事吗？这一次，中国网民能跑赢删贴的人吗？

图片版权 AFP/Weibo Image caption 类似于维尼熊和老虎这样的网红会再度出现吗？

尾声：东南亚交锋

在特朗普抵达越南和菲律宾之时，他对美国在亚洲的定位应该更加清楚。

贸易可能是一个主要因素。特朗普宣布美国推出TPP（《跨太平洋伙伴关系协定》），这让包括APEC东道国越南在内的亚洲各国感到挫败。

就连日本和韩国也担心美国会从传统的双边自贸协定中退出。

图片版权 Reuters Image caption 直言无忌的两位领导人将如何会谈？

特朗普的"美国优先"战略主要是为了迎合国内选民，但却难以得到贸易合作伙伴的赞许。

特朗普的东南亚之行要点如下：

特朗普会谈论人权吗？越南和菲律宾都曾经把发表不同政见的博客作者投入监狱。菲律宾还开展了备受争议的禁毒战，其人权纪录时好时坏。特朗普会把这些事说出来吗？

特朗普和杜特尔特会面。这是两个以坦率直言著称的领导人，他们的会谈必定十分有趣。杜特尔特已经在向中国示好，就像以前对传统盟友美国那样。