特朗普女儿在日本谈性骚扰：“决不能忍受”

图片版权 Reuters Image caption 日本首相安倍晋三亲自欢迎伊万卡并为她主持演讲。

美国总统特朗普的女儿兼顾问伊万卡（Ivanka Trump）在东京举行的一次峰会上说，对于女性的性骚扰"决不能被忍受"。

她还呼吁在"男性占支配地位的传统领域"为女性增加更多平等机会。

有官员对现场大量的空座提出了批评，据称这是出于安保考虑。

伊万卡的父亲被指和多起性骚扰和性侵有关，但他的工作人员否认了所有指称。

咸猪手、强行亲吻、闯进选美大会更衣室，这些都是特朗普在竞选总统期间遭到的指控。

过去数周里，性骚扰成为一个全世界热烈讨论的话题——好莱坞著名制片人韦恩斯坦性骚扰丑闻不断发酵，网上发起了以#metoo为主题标签的故事分享。英国国防大臣迈克尔•法伦（Michael Fallon）由于被指触摸过一名电台女记者的膝盖而辞职。

白宫发言人桑德斯上周坚称，所有女士关于特朗普性骚扰的指控都是撒谎。

伊万卡在东京举行的世界妇女大会上说，"有的时候，我们的工作文化没有对女性给予足够的尊重。"

"这表现为很多种形式，包括性骚扰。这（些行为）决不能被忍受，"她说。

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她敦促全世界在STEM领域即科学、技术、工程及数学领域增加女性的参与度。

她还专门提到，男人不会被像女人被称为"职业女性"那样被称为"职业男性"。

"当我的女儿阿拉贝拉长大之后，我希望她的角色定义不再取决于是在家里工作还是社会上工作，"伊万卡说。

伊万卡在东京发表演讲是在特朗普首次亚洲之行开始前的几天。

《华盛顿邮报》记者在会议现场发推特展示了演讲现场空荡荡的座位。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @annafifield This is what the hall in Tokyo looked like as Ivanka Trump gave her speech at a Japanese government women’s conference pic.twitter.com/7IzXMpxa6b — Anna Fifield (@annafifield) 2017年11月3日

有报道称官员们谴责了过于严厉的安检程序，但没有报道指现场出现排长队的现象。

日本首先安倍晋三在同一场峰会上表示，政府应该采取措施让更多女性工作。

日本职场性别差异很大。在世界经济论坛2017年的全球性别差距报告中，日本在所有144个国家中名列114位。该报告在伊万卡演讲前发布。

身为父亲顾问的伊万卡在加入白宫后将女性事务作为自己的主攻领域。