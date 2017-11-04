乌鲁鲁之外 还有哪些名山禁止攀顶？

Image caption 艾尔斯岩（又名乌鲁鲁）被澳大利亚原住民奉为神山

10月31日，澳大利亚政府宣布，从2019年开始，举世闻名的地标式山峰乌鲁鲁将禁止攀登，理由是澳大利亚原住民将其视为神山。

这个决定并非开天辟地第一遭，世界上已经有不少其他山峰对登山者说不，理由则各式各样，包括安全、宗教信仰和生态保护。

野生生物保护学会估计，全世界有大约８３％的地表受到人类活动影响。比如，珠穆朗玛峰就面临垃圾泛滥和拥挤为患，引发限制登山呼吁。

下面是地球上五个禁止或限制攀登的知名山峰。

图片版权 Getty Images Image caption 不丹的冈嘎本孙峰是世界上唯一未登最高峰。

不丹冈嘎本孙峰 (Gangkhar Puensum)

这座山峰通常被叫做"从未被登顶的最高峰"，峰顶海拔７５７０米，位于喜玛拉雅山区不丹王国和尼泊尔交界处。

山名大致可翻译成"神灵三兄弟白峰"。这或许解释了为什么不丹当局１９９４年宣布禁止攀登这座山峰，以示尊重当地居民的精神信仰。

２００３年，不丹还出于环保理由，宣布将逐渐实施境内全面禁止登山。

图片版权 Getty Images Image caption 美国新墨西哥州的地岛孤山 - 船舰岩

美国 船舰岩 (Shiprock)

此山位于美国新墨西哥州，是一座地岛状孤山，体积不大，兀然矗立在一片平原上。

这座山高２１８８米，是当地纳瓦霍族原住民的神山。１９７０年一名登山者在山里死亡，之后纳瓦霍自治当局下令封山，宣布登山非法。

纳瓦霍人认为亡故者的灵魂会带来厄运。

不过，常有登山者设法拿到许可进去登山，而登山客在那里死亡的事也时有所闻。

Image caption “根据宗教传统，女子禁止入内”，

日本 大峰山 (Mt Omine)

日本奈良的大峰山可以攀登，但山上岳峰的道场和寺庙被视为圣域，严禁女性进入。上山途中有一处"女人结界"，所有女性到这里必须驻足不能继续往上走。

大峰山高１７１９米，位于古都奈良。

据信，此山的女性禁足令跟女性例假和生育“污血”有关，另外，传统认为女性会使虔诚的朝圣者禅心不定。

女权主义者每年都会去挑战"女性不得入内"的规矩 ，还曾因为有这片区域禁止女性入内而反对纪伊山脉神道教圣地被纳入世界遗产名录，但这个有１３００年历史的禁令至今未被破除。

图片版权 Public Domain Image caption 柏尔金字塔是个火山堆岛屿

澳大利亚 柏尔金字塔 (Ball's Pyramid)

此山是古火山遗址，世界最高的火山堆，距离澳洲太平洋海岸７８７公里。

１９８６年，澳大利亚政府宣布禁止攀登柏尔金字塔岛，同年，它被联合国教科文组织列为世界历史文化遗址。

１９８０年代，科学家在那里发现了一种以前认为已经灭绝的昆虫，由此产生关注，担心登山活动可能会对这种昆虫构成生态危害。

２０１４年，澳大利亚富翁迪克·史密斯（Dick Smith）公开宣布，如果有人愿意打破禁令去那里登山，他愿意出两张环球旅行机票，并支付３９００澳元的违规罚款。他本人曾于１９６４年和１９８０年两次登顶。

Image caption 菲律宾巴纳豪火山是活火山

菲律宾 巴纳豪火山 （Mt Banahaw)

巴纳豪火山高２１７０米，被视为神山。2004年菲律宾环保部门宣布禁止登顶，关闭部分进山口，进入非限制区需申请许可。

环保组织担心山区生态环境恶化，尤其是垃圾泛滥问题严重，一直推动限制登山。

不过，这座山实际上是一座活火山，最近一次喷发是在1843年。

多年来仍不断有公司组织游客进入限制区。据悉菲律宾政府在考虑是否永久性禁止登顶巴纳豪。