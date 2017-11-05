图片版权 Reuters Image caption 日本媒体称特朗普与安倍将展示“蜜月关系”。

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）抵达日本东京开展其马拉松式亚洲访问行程之际，不点名地向敌视美国国家发出警告。

特朗普星期天（11月5日）说：“没有任何人、没有任何独裁者、没有任何政权……该低估美国的决心。”

这是特朗普会见驻日美军士兵时的讲话内容。特朗普并未点名此番言论是否针对朝鲜，但观察人士普遍预计特朗普此行将与日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平等商讨如何应对平壤威胁。

随行采访的BBC北美事务记者阿里姆·马克波尔（Aleem Maqbool）分析说，亚太区内其他国家也许会对特朗普近乎口没遮拦地威胁朝鲜感到紧张，但至少为日本的东道主所乐见。

特朗普此行始于日本，继而将依次造访韩国、中国和越南，最终以菲律宾作结，是美国在任总统25年来历时最长的一次亚洲之行。

此前一次针对亚洲的马拉松式访问横跨1991年底至1992年初进行，当时的在任总统为老乔治·布什（George HW Bush）。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普访亚洲，各国想得到什么？

特朗普的专机空军一号星期天早上从夏威夷飞抵东京近郊的驻日美军横田空军基地着陆后，随即转到基地内会见驻地美军士兵。

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特朗普其后来到埼玉县霞关乡村俱乐部与安倍晋三见面。安倍晋三要在这里开展一场“高球外交”，这里也是日本共同社所提到，安倍与特朗普四次一同进餐的第一个地点。

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共同社称，高尔夫是安倍与特朗普的共同爱好，借此向国内外展现蜜月关系。

BBC记者麦迪文（Stephen McDonell‏）说，安倍晋三给特朗普送上了一顶鸭舌帽，上面写着：“唐纳德与晋三：让同盟更显伟大”。

有图为证，两位领导人还签上了大名：

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此时，美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）已被日本首相夫人安倍昭惠领到东京银座的名店买珍珠去。

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一些亲美群众涌到霞关乡村俱乐部外集会欢迎特朗普，不过这不代表没有人反对特朗普到访日本。

在东京潮流圣地涉谷，一些旅日美侨与反美日本群众举行了倒特集会。他们尤其不满特朗普威胁以武力对付朝鲜。

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