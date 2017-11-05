图片版权 Getty Images Image caption 越南首都河内街头。

越南宣布废除参考中国而来、实施四十多年的户籍制度。

在户籍制度下，个人须登记一个固定住址，个人的教育、医疗、社会保险、卫生、购房、就业等等都与个人的户籍息息相关。

越南的户籍制度参考中国的制度而来，1975年越南统一，成为越南社会主义共和国，户籍制度也在当年于全国全面推行。

BBC越南语记者范娥（Nga Pham）报道，户籍制度设立之初，是要控制人口从乡村向城市流动，因此人民的就学、就业与社会福利都与户籍有关。而政府也藉户籍制度控制政治异议份子。现在越南政府表示，将透过数字化身分证号码来管理人口。

这项大变革发生在越南将举办亚太经合组织会议（APEC）的前夕。美国总统特朗普、中国国家主席习近平都可望参加。

BBC记者范娥报道，越南政府选在这个时间点宣布改革，可能是想传递一个讯息──越南正在拥抱民主价值，而且未来将有更多改革、更加开放。

随着经济发展，国家不再实行计画经济，越来越多的乡村人口摆脱户籍的牵绊向城市寻求发展，但户籍制度让他们成为城市的“二等公民”，衍伸出其他问题。越南和中国都一样，逐步修正、更多的是放宽户籍制度。

越南在2013年宣布，居住在首都河内的居民，如果居住满三年、有工作证明、购有房产或是与有城市户籍的亲戚同住者，就可以获得永久居民身分。

中国的户籍制度

图片版权 Getty Images Image caption 北京吸引了许多没有北京户口的人前来打工。

中国自1958年颁布《户口登记条例》及配套制度，正式实施户籍制度，限制农村人口流入城市，城乡分离的“二元经济模式”从此在中国发展。

在严格的户籍制度下，1960、70年代自动流动的人口几乎没有。城市生活的必需品、粮食都是凭户口凭票证供应，没有户口等于无法生存。

但在经济发展下，“非农业户口”获得的利益远大于“农业户口”，在特定工作需要城市户口的情况下，户籍制度也限制了阶级流动的可能性。

1980年代后户籍制度松动；2014年开始，中国进一步修正户籍制度，各地取消了农业户口与非农业户口的分别，统一登记为居民户口。

各地户口迁移政策也普遍放宽，不少大中城市适当降低了落户门槛，放宽“暂住证”转为“居住证”的限制。在北京、上海、广州、深圳等大城市，建立“积分落户制度”，拓宽农业转移人口落户的渠道。