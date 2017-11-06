美军：地面进攻是摧毁朝鲜核武的“唯一方法”

图片版权 Getty Images Image caption 9月19日，美国士兵乘坐M113装甲车在韩国参加"勇士打击"演习。

美国国防部一项评估称，要完全毁灭朝鲜核武计划所有设施，唯一方法是发动地面入侵行动。

美国海军少将麦克尔·杜蒙（Michael Dumont）代表美国参谋长联席会议，回覆国会议员刘云平（Ted Lieu）称，要估算地面进攻可能造成的伤亡，即使作最粗略的估算也十分困难。他又交代了地面进攻首一小时内的行动。

“要找出并确保摧毁朝鲜核武计划的所有部份，唯一的方法是地面进攻。”杜蒙回覆刘云平关于美朝可能冲突的问题时表示。

在美军尝试摧毁朝鲜“深埋地下”的核设施时，需冒的风险是朝鲜可能会以核武还击。

“要再详细讨论，最好进行一次机密简介会。”杜蒙补充。

在军事问题上，美国参谋长联席会议会直接向总统提出建议。

过去几个月，华盛顿及平壤陷入隔空骂战，平壤指特朗普是“精神错乱的美国老糊涂”，特朗普则称若朝鲜威胁美国或其盟友，将会以“火焰与暴怒”回应，又称美方或要“摧毁”朝鲜。

图片版权 KCNA / EPA Image caption 过去几个月，华盛顿及平壤陷入隔空骂战。

目前，特朗普正出访亚洲多国，预计朝鲜核问题将会是主要议程。一反过去数月的态度，他在一个电视节目中表明，愿意与朝鲜最高领导人金正恩会面。

节目主持问特朗普是否愿与“独裁者”会面，特朗普回应：“我跟谁会面都可以。”

“我不认为这是示强或示弱，与人进行会面本身是件好事。我当然对此持开放态度，但要看形势，我觉得目前谈这个太早了。”

本身属于民主党的刘云平，联同十多名军人出身的国会议员发表声明，指国防部这项评估“令人深感不安”，指美朝军事冲突“可能在交战头几天内，就造成数十万、甚至百万计的伤亡”。

“这项评估印证了外界一直以来的想法：面对朝鲜问题，美国没有任何好的军事选项。”

声明又呼吁特朗普“停止作出阻碍外交谈判、将美国军人置于险地的挑衅性言论”。

杜蒙的信件在开首就表明，参谋长联席支持以经济及外交渠道解决朝鲜问题，先于任何军事行动。

Image caption 首尔民防演习（资料图片）

信中又指，可能造成的伤亡数字，要视乎朝鲜对韩国首都首尔发动的攻击有多强，以及韩鲜在攻击前会否事先警告美军及其盟友。首尔距韩朝边界仅56公里。

杜蒙又指，美军可以火炮及空袭还击，降低伤亡。

参谋长联席会议亦忧虑，朝鲜会在冲突中，动用被国际公约禁止的生物武器，或该国从未答允摧毁的化学武器；美军相信，朝鲜目前拥有化武。

在杜蒙作出回应前不久，无党派的美国国会研究服务处发表一份报告，当中预计即使韩鲜不使用被禁止的生化武器，死亡人数仍将数以万计。