美军：地面进攻是摧毁朝鲜核武的“唯一方法”

  • 2017年 11月 6日
U.S. soldiers on M113 armored vehicles take part during the Warrior Strike VIII exercise at the Rodriguez Range on September 19, 2017 in Pocheon, South Korea. 图片版权 Getty Images
Image caption 9月19日，美国士兵乘坐M113装甲车在韩国参加"勇士打击"演习。

美国国防部一项评估称，要完全毁灭朝鲜核武计划所有设施，唯一方法是发动地面入侵行动。

美国海军少将麦克尔·杜蒙（Michael Dumont）代表美国参谋长联席会议，回覆国会议员刘云平（Ted Lieu）称，要估算地面进攻可能造成的伤亡，即使作最粗略的估算也十分困难。他又交代了地面进攻首一小时内的行动。

“要找出并确保摧毁朝鲜核武计划的所有部份，唯一的方法是地面进攻。”杜蒙回覆刘云平关于美朝可能冲突的问题时表示。

在美军尝试摧毁朝鲜“深埋地下”的核设施时，需冒的风险是朝鲜可能会以核武还击。

“要再详细讨论，最好进行一次机密简介会。”杜蒙补充。

在军事问题上，美国参谋长联席会议会直接向总统提出建议。

过去几个月，华盛顿及平壤陷入隔空骂战，平壤指特朗普是“精神错乱的美国老糊涂”，特朗普则称若朝鲜威胁美国或其盟友，将会以“火焰与暴怒”回应，又称美方或要“摧毁”朝鲜。

图片版权 KCNA / EPA
Image caption 过去几个月，华盛顿及平壤陷入隔空骂战。

目前，特朗普正出访亚洲多国，预计朝鲜核问题将会是主要议程。一反过去数月的态度，他在一个电视节目中表明，愿意与朝鲜最高领导人金正恩会面。

节目主持问特朗普是否愿与“独裁者”会面，特朗普回应：“我跟谁会面都可以。”

“我不认为这是示强或示弱，与人进行会面本身是件好事。我当然对此持开放态度，但要看形势，我觉得目前谈这个太早了。”

本身属于民主党的刘云平，联同十多名军人出身的国会议员发表声明，指国防部这项评估“令人深感不安”，指美朝军事冲突“可能在交战头几天内，就造成数十万、甚至百万计的伤亡”。

“这项评估印证了外界一直以来的想法：面对朝鲜问题，美国没有任何好的军事选项。”

声明又呼吁特朗普“停止作出阻碍外交谈判、将美国军人置于险地的挑衅性言论”。

杜蒙的信件在开首就表明，参谋长联席支持以经济及外交渠道解决朝鲜问题，先于任何军事行动。
Image caption 首尔民防演习（资料图片）

信中又指，可能造成的伤亡数字，要视乎朝鲜对韩国首都首尔发动的攻击有多强，以及韩鲜在攻击前会否事先警告美军及其盟友。首尔距韩朝边界仅56公里。

杜蒙又指，美军可以火炮及空袭还击，降低伤亡。

参谋长联席会议亦忧虑，朝鲜会在冲突中，动用被国际公约禁止的生物武器，或该国从未答允摧毁的化学武器；美军相信，朝鲜目前拥有化武。

在杜蒙作出回应前不久，无党派的美国国会研究服务处发表一份报告，当中预计即使韩鲜不使用被禁止的生化武器，死亡人数仍将数以万计。

相关主题内容

更多有关此项报道的内容