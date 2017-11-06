特朗普：日本可把朝鲜导弹“从空中打下来”

图片版权 EPA Image caption 特朗普和安倍晋三重申了两国的密切关系。

美国总统特朗普表示，日本可以用从美国购买来的军事装备，把朝鲜的导弹"从空中打下来"。

日本首相安倍晋三同时表示，日本可以在必要的情况下拦截导弹。

两位领导人在特朗普首次对日本进行国事访结束时向记者如此透露。

朝鲜近几个月来曾两次发射远程导弹，并飞跃日本领土上空。

特朗普星期一（11月6日）在记者招会上表示，安倍将从美国"购买大量的军事装备"。

提到朝鲜的导弹时，特朗普表示，安倍可以在完成购买之后"从空中打下来"。他还说，这不仅将为美国提供工作机会，也为"日本的安全"做好准备。

安倍表示，鉴于朝鲜 "非常严峻"的局势，日本必须在"质量上和数量上"增强其防卫能力。

他强调指出，导弹防御是以日美"合法合作"为基础的，对于击落导弹来说，"如果有必要的话我们可以这样做"。

目前尚不清楚特朗普访日期间是否签署了军事协议。但美日两国是亲密的军事盟友，美国在日本有几个军事基地。

9月特朗普曾在推特上说，他会允许向日本和韩国出售高端军事装备。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月5日

日本没有常备军，而是坚持所谓的自卫军。在战后和平主义的宪法下，这是鹰派安倍晋三一直寻求修改的结果。

特朗普说，两国领导人还重申了他们的关系，并承诺一致"反对朝鲜的威胁"。

特朗普此次访日是其亚洲马拉松式访问中的一站。

此前，特朗普还访问了东京附近的美国空军基地，并会晤了美国商界领袖，同时公开批评日本的贸易逆差。

特朗普将在下周访问韩国，中国，越南和菲律宾。