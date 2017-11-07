图辑：走马观花看朝鲜 于无声处听惊雷

在美国总统特朗普亚洲行在韩国停留的时候，朝鲜国家媒体针对美国军演表示要对"敌对行动"作出反应，"只要美国及其追随者继续对我们采取敌对行动，我们就会进一步加强我们的核武器，宝贵的正义之剑，用核武器保卫我们的主权和正义"。

此前，美国航母“里根”号同日本一艘驱逐舰和印度两艘军舰进行了为期3天的演习。之后，“里根”号航母将同西太平洋的另外两艘美国航母“尼米兹”号和“罗斯福”号会合，向朝鲜展示美国海军的威慑能力。

图片版权 Temtsel Image caption 首都平壤北部农村路上的一名骑自行车的年轻女子。可能是因为外国游客少，旅游车路过都引起许多行人侧目。

在特朗普进行亚洲访问期间，美国官员担心朝鲜会试图进行导弹试验，甚至进行核试验，干扰特朗普的亚洲之行。特朗普在访问日本和韩国时，许多人都担心朝鲜会进行核试验。

图片版权 Temtsel Image caption 似乎是一辆超载和货舱载人的军用卡车被平壤的交通警截停，看上去司机正在求情。

朝鲜今年进行第六次核试验后，美国国防部长表示要对来自朝鲜的威胁报以"大规模军事回应"。美国参议员麦凯恩甚至威胁说，如果朝鲜继续"侵略行动"就会被"毁灭"。虽然朝鲜半岛局势空前紧张，但通过下面的旅游照片可以管中窥豹，看看朝鲜城乡的普通老百姓的生活。

图片版权 TEMTSEL Image caption 三八线非军事区附近的一个食品饮料摊贩

图片版权 TEMTSEL Image caption 平壤学校的孩子集体组织外出。城乡到处可见学童在排队，或牵手走路。

图片版权 TEMTSEL Image caption 开城附近公路上的长途车乘客。朝鲜公路上汽车很少，城乡道路都显得很空旷，绝对没有世界其它城市面临的交通堵塞问题。

图片版权 TEMTSEL Image caption 平壤学校学生体育选手在街道上练习

图片版权 TEMTSEL Image caption 平壤西海岸附近小镇街头上的卖雪糕小贩。据西方非政府组织说，在过去十多年来，朝鲜（特别是在首都以外地区）已经出现国有经济外的地下私营经济

图片版权 TEMTSEL Image caption 平壤附近街头共同提重走路的小姐弟俩。商店里可以看到进口的阿迪达斯，耐克鞋和其它运动品牌。据中国游客讲价格较中国便宜。

图片版权 TEMTSEL Image caption 朝鲜农民在收割。田间农民的体力劳动和借助畜力的劳动让西方游客感到新奇

图片版权 TEMTSEL Image caption 农民似乎在收获玉米

图片版权 Temtsel Image caption 平壤的超市和百货商店。中国游客认为平壤的日用品和食品比中国便宜很多，他们都喜欢在朝鲜购买在中国价格比较昂贵的松茸（菌类食品）

图片版权 TEMTSEL Image caption 平壤郊区一家人沿公路行走。可能是由于燃料短缺，步行和骑自行车成了人们的主要交通方式