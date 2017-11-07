图辑：走马观花看朝鲜 于无声处听惊雷
- 2017年 11月 7日
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
在美国总统特朗普亚洲行在韩国停留的时候，朝鲜国家媒体针对美国军演表示要对"敌对行动"作出反应，"只要美国及其追随者继续对我们采取敌对行动，我们就会进一步加强我们的核武器，宝贵的正义之剑，用核武器保卫我们的主权和正义"。
此前，美国航母“里根”号同日本一艘驱逐舰和印度两艘军舰进行了为期3天的演习。之后，“里根”号航母将同西太平洋的另外两艘美国航母“尼米兹”号和“罗斯福”号会合，向朝鲜展示美国海军的威慑能力。
在特朗普进行亚洲访问期间，美国官员担心朝鲜会试图进行导弹试验，甚至进行核试验，干扰特朗普的亚洲之行。特朗普在访问日本和韩国时，许多人都担心朝鲜会进行核试验。
朝鲜今年进行第六次核试验后，美国国防部长表示要对来自朝鲜的威胁报以"大规模军事回应"。美国参议员麦凯恩甚至威胁说，如果朝鲜继续"侵略行动"就会被"毁灭"。虽然朝鲜半岛局势空前紧张，但通过下面的旅游照片可以管中窥豹，看看朝鲜城乡的普通老百姓的生活。