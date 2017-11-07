德州枪击案：凶手目标是岳母 空军基地遭调查

图片版权 Getty Images Image caption 警方称凯利和前妻以及岳母之间产生了矛盾。

美国空军称正在调查得克萨斯州枪击案行凶者凯利（Devin P Kelley）犯罪纪录移交中的问题。

前空军雇员凯利2012年由于家庭暴力被诉至军事法庭，后被禁止拥有或购买枪支。

但去年他购买了枪支并用于周日（11月5日）袭击圣安东尼奥附近的一座小教堂。

凯利射杀了26人后逃离现场。他后来被发现死于车中。另外还有20人受伤。

警方表示，凯利可能在被旁观者追捕过程中死于开枪自杀。

26岁的凯利在教堂行凶过程中被一位市民开枪射中腿部和躯干。德州公共安全部的地区总监弗瑞曼•马丁（Freeman Martin）向美联社透露。

图片版权 Getty Images Image caption 警察在德州枪击案事发地附近拉起警戒线。

空军周一发布的一份声明称，"原始文件显示，凯利的家暴记录没有被霍洛曼空军基地的特别调查办公室输入到国家犯罪信息中心的数据库。"

空军表示正和国防部一起调查凯利犯罪记录移交一事。

得克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）早前表示，凯利原本不应被允许拥有枪支，因为他被取消了拥枪许可。

凯利在圣安东尼奥一家名叫"Academy Sport+ Outdoors"的商店购买了枪支。

行凶目标是岳母

在威尔逊县（Wilson County）小镇萨瑟兰泉（Sutherland Springs）的第一浸信会教堂（First Baptist Church）行凶的凯利装备的是一支半自动步枪和两支手枪。

官员称他行凶前曾和岳母发生过争吵。

凯利在中枪后给父亲打电话说自己可能活不了了。

德州公共安全部的地区总监弗瑞曼•马丁（Freeman Martin）说，"这不是一起种族问题或者宗教问题引发的事件。"

"他的家庭和岳父岳母之间发生了一些状况，"马丁表示，凯利向岳母发送了一些威胁短信。

"他向在教堂参加礼拜的岳母发泄愤怒。"

遇害者

威尔逊县（Wilson County）警察局长塔基特（Joe Tackitt）表示，有12-14名儿童在枪击案中丧生。最小的年仅1岁。

根据《华盛顿邮报》的报道，霍尔科姆（Holcombe）家有多达8人在此案中丧生。霍尔科姆的邻居加尔扎告诉BBC，这家人没有从教堂回来。

行凶者档案

2012年，凯利因为攻击妻子和继子被起诉到军事法庭，随后被判12个月禁闭。

美国空军发言人说，两年后他因"行为不当"被解雇。

得克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）说，"很明显，这是一个有暴力倾向的人，他遇到了挑战。他就像一个快要爆炸的火药桶。"

直到去年7月之前，凯利都在萨瑟兰泉镇附近的一家游乐园担任安保员。

这家游乐园说，他只工作了五周就中止了合同。

凯利有从事不携带武器的安保工作许可。警方称该工作应该是"等同于在音乐会一类的场合担任安保"。

警方还表示，"国家犯罪信息库中没有任何不合格的信息表明他不能获得私人保卫牌照。"