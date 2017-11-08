图片版权 AFP/Getty Images Image caption 朝鲜核计划是特朗普亚洲之行的主要议题之一（图为特朗普在韩国国会发表讲话）。

美国总统特朗普因恶劣天气被迫取消突然造访朝韩边境非军事区（DMZ）的计划。

美国官员说，特朗普的直升机从美军驻首尔龙山基地起飞，但后来又折返回基地。

正对韩国进行为期两天访问的美国总统特朗普后来在韩国国会发表讲话。

这是美国总统时隔24年再次在韩国国会发表讲话。韩联社说，特朗普在演讲中重点谈及韩美同盟和应对朝核威胁。

星期二，特朗普敦促平壤"走上谈判桌"，讨论放弃核武计划。

特朗普总统此前曾对平壤发出警告，如果继续威胁美国及盟国安全，朝鲜将面临"怒火与烈焰"，而朝鲜当局对此作出了强烈回应。

特朗普总统的亚洲之行从11月5日开始，他首先前往日本，然后依次造访韩国、中国和越南，并在菲律宾结束此次对亚洲五国的访问。而朝鲜核计划是特朗普亚洲之行的主要议题之一。

美国白宫新闻发言人萨拉·桑德斯星期三表示，由于大雾的原因，特朗普乘坐直升机前往这个严密设防非军事区的计划被取消。

她补充说，特朗普总统感到沮丧和失望。

此前，韩国总统文在寅已经抵达非军事区。特朗普原定在那里与文在寅回合。

图片版权 Reuters Image caption 韩联社说，这是美国总统时隔24年再次在韩国国会发表讲话（图为特朗普在韩国国会发表讲话）。

图片版权 EPA Image caption 特朗普敦促平壤"走上谈判桌"，讨论放弃核武计划。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜与韩国边境的非军事区严密设防。

美国白宫此前表示，特朗普总统没有计划前往非军事区访问，并将那里描述为"已变得有点陈词滥调"。

过去，曾有不少美国总统和官员前往非军事区访问。

星期三早晨，随行采访特朗普的媒体记者被告知，特朗普将访问非军事区，但这一计划不久却因恶劣的天气取消了。

图片版权 Reuters Image caption 白宫新闻发言人萨拉·桑德斯向随行记者介绍说，由于天气恶劣，特朗普总统无法乘直升机前往非军事区（图为穿上借用的美军外套保暖的萨拉·桑德斯与记者交谈）。

图片版权 Reuters Image caption 白宫高级官员在美军驻首尔龙山基地讨论日程安排。美国总统特朗普乘坐轿车在一旁等候。

图片版权 AFP Image caption 2017年11月8日，由于恶劣天气，特朗普乘直升机飞往非军事区的计划被迫取消。图为乘坐另一架直升机的美国总统特勤队的特勤人员乘直升机返回基地。