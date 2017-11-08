图片版权 Clarke Gayford via Twitter Image caption 阿德恩总理从收养派德斯不久，这只小猫就爆红网络。

新西兰“80后”总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）的宠物猫派德斯（Paddles）遭一辆汽车撞死。

阿德恩总理的一名发言人向当地媒体证实，“第一猫”派德斯是在星期二（11月7日）去世。

派德斯是由动物保护组织拯救回来的一只雌性姜黄色、白色相间流浪猫，因为牠手、脚掌多了一只爪，且状似人类拇指，而备受瞩目，在Twitter上的官方账户 @FirstCatofNZ 有上万粉丝。

派德斯“就任”新西兰“第一猫”至今还不到两个星期牠突然离世的消息传出后，大批社交媒体用户发帖致哀。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @FirstCatofNZ Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu — Paddles (@FirstCatofNZ) 2017年10月21日

阿德恩总理与伴侣克拉克·盖福德（Clarke Gayford）是从新西兰爱护动物协会（SPCA）收养派德斯。据盖福德此前发表的推文所述，派德斯年龄不到1岁。

阿德恩刚在10月26日以37岁之龄就任，成为新西兰150多年来最年轻的总理。她也透过社交媒体证实派德斯的死讯。

阿德恩说：“曾经失去过宠物的人，会懂这种感觉有多痛。派德斯得到了不仅是我们，还有许多多人的爱护。”

“感谢大家的慰问。我们谨代表派德斯恳请大家好好对待SPCA。我们发现派德斯之前，是SPCA先发现了牠。我们永世难忘。”

盖福德是新西兰知名电视节目主持，其节目都跟休闲钓鱼有关。他在刚过去的星期天发表一篇文章，首次描述当上“第一先生”以来“如幻似真”的经历。

盖福德在文章中提到，阿德恩就任总理后与美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）首次通电话之际，遭派德斯“乱入”，差点搞乱了这次重要的通话。

文章说，阿德恩尴尬地告诉特朗普“第一猫”的出现，然后派德斯被仓促赶出房间，通话才得以继续。