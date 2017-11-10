加泰独派示威者堵铁路促释放被捕官员
西班牙最高法院准许加泰自治议会议长及其他四名议员保释候审，另有一名议员在被讯问后获释。目前尚有八名被褫夺官职的加泰官员仍然被拘留。
周三（11月9日），大批示威者聚集在巴塞罗那的圣若梅广场（Sant Jaume square），抗议西班牙中央政府拘禁加泰独派官员，要求释放这些“政治犯”。
支持独立的加泰隆尼亚（又译加泰罗尼亚）组织及工会发动罢工，加泰区内数十条主要干道一度被示威者堵塞。另有大批示威者在加泰首府巴塞罗那的桑斯（Sants）火车站堵截铁路。
加泰隆尼亚10月初举行独立公投，自治区议会于10月27日宣告独立。西班牙中央政府随即决定，终止加泰隆尼亚的自治权，解除自治区主席普伊格蒙特等官员的职务，并于12月21日在加泰隆尼亚举行地方选举。
加泰前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）则于比利时布鲁塞尔，与另外四名官员一同向当地警方自首，目前获准保释，等候比利时法院裁决是否引渡。
独派示威者堵铁路促放被捕官员
加泰危机重要事件时间点
- 10月1日：加泰自治政府无视西班牙宪法法院的暂缓令，举行独立公投。西班牙中央政府派出大批警员阻挠，与加泰民众爆发冲突。加泰政府称投票率为43%，逾九成票数支持独立
- 10月10日： 加泰自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他自治区官员签署声明宣布加泰独立，但暂缓执行。西班牙中央政府拒绝承认
- 10月16日：西班牙中央政府拘留两名独立组织领袖待查
- 10月21日：要求普伊格蒙特放弃独立不果后，西班牙总理拉霍伊宣布引用宪法155条，接管加泰自治区
- 10月27日：加泰自治议会以70票赞成，通过宣布加泰独立
- 10月28日：西班牙总理拉霍伊宣布解散加泰议会，于12月21日重选
- 10月30日：西班牙检查总长寻求以叛乱及不当使用公帑，起诉普伊格蒙特及其余13名已被褫夺官职的加泰官员。普伊格蒙特及部分官员离开加泰前往比利时
- 11月2日：九名被褫夺官职的加泰官员在马德里的法院提堂，八人续被拘留
- 11月3日：西班牙法院颁下欧盟逮捕令，要求逮捕普伊格蒙特及另外四名加泰前官员。普伊格蒙特等人后向比利时警方自首，获准保释，等候当地法院决定是否执行该逮捕令
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