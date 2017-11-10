加泰独派示威者堵铁路促释放被捕官员

西班牙最高法院准许加泰自治议会议长及其他四名议员保释候审，另有一名议员在被讯问后获释。目前尚有八名被褫夺官职的加泰官员仍然被拘留。

周三（11月9日），大批示威者聚集在巴塞罗那的圣若梅广场（Sant Jaume square），抗议西班牙中央政府拘禁加泰独派官员，要求释放这些“政治犯”。

支持独立的加泰隆尼亚（又译加泰罗尼亚）组织及工会发动罢工，加泰区内数十条主要干道一度被示威者堵塞。另有大批示威者在加泰首府巴塞罗那的桑斯（Sants）火车站堵截铁路。

加泰隆尼亚10月初举行独立公投，自治区议会于10月27日宣告独立。西班牙中央政府随即决定，终止加泰隆尼亚的自治权，解除自治区主席普伊格蒙特等官员的职务，并于12月21日在加泰隆尼亚举行地方选举。

加泰前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）则于比利时布鲁塞尔，与另外四名官员一同向当地警方自首，目前获准保释，等候比利时法院裁决是否引渡。

独派示威者堵铁路促放被捕官员

图片版权 Reuters Image caption 大批民众在圣若梅广场示威，加泰旗随处可见

图片版权 EPA Image caption 示威民众高举要求释放被捕加泰前官员的标语

加泰危机重要事件时间点

10月1日： 加泰自治政府无视西班牙宪法法院的暂缓令，举行独立公投。西班牙中央政府派出大批警员阻挠，与加泰民众爆发冲突。加泰政府称投票率为43%，逾九成票数支持独立

加泰自治政府无视西班牙宪法法院的暂缓令，举行独立公投。西班牙中央政府派出大批警员阻挠，与加泰民众爆发冲突。加泰政府称投票率为43%，逾九成票数支持独立 10月10日： 加泰自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他自治区官员签署声明宣布加泰独立，但暂缓执行。西班牙中央政府拒绝承认

加泰自治区主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）及其他自治区官员签署声明宣布加泰独立，但暂缓执行。西班牙中央政府拒绝承认 10月16日： 西班牙中央政府拘留两名独立组织领袖待查

西班牙中央政府拘留两名独立组织领袖待查 10月21日： 要求普伊格蒙特放弃独立不果后，西班牙总理拉霍伊宣布引用宪法155条，接管加泰自治区

要求普伊格蒙特放弃独立不果后，西班牙总理拉霍伊宣布引用宪法155条，接管加泰自治区 10月27日： 加泰自治议会以70票赞成，通过宣布加泰独立

加泰自治议会以70票赞成，通过宣布加泰独立 10月28日： 西班牙总理拉霍伊宣布解散加泰议会，于12月21日重选

西班牙总理拉霍伊宣布解散加泰议会，于12月21日重选 10月30日： 西班牙检查总长寻求以叛乱及不当使用公帑，起诉普伊格蒙特及其余13名已被褫夺官职的加泰官员。普伊格蒙特及部分官员离开加泰前往比利时

西班牙检查总长寻求以叛乱及不当使用公帑，起诉普伊格蒙特及其余13名已被褫夺官职的加泰官员。普伊格蒙特及部分官员离开加泰前往比利时 11月2日： 九名被褫夺官职的加泰官员在马德里的法院提堂，八人续被拘留

九名被褫夺官职的加泰官员在马德里的法院提堂，八人续被拘留 11月3日：西班牙法院颁下欧盟逮捕令，要求逮捕普伊格蒙特及另外四名加泰前官员。普伊格蒙特等人后向比利时警方自首，获准保释，等候当地法院决定是否执行该逮捕令

图片版权 Getty Images Image caption 示威者占据巴塞罗那的桑斯火车站高铁轨

图片版权 Getty Images Image caption 示威者举起被捕的前加泰自治政府外长洛梅瓦（Raul Romeva）肖像，下书“自由”

图片版权 Toni Albir Image caption 西班牙中央政府引宪法155条终止加泰自治，令“155”这组数字亦成为抗议的标志之一

图片版权 Getty Images Image caption 示威者在列车下插上加泰旗

图片版权 EPA Image caption 示威者在堵铁路五小时后离场

.