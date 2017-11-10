图片版权 Reuters Image caption 特朗普访华后前往越南。

亚太经济合作组织（APEC）第25次领导人非正式会议今日（10日）在越南岘港举行，中美元首将各自发表演说，预料两人会阐述不同的国际贸易愿景。

分析认为在美国总统特朗普提倡“美国优先”下，中国会趁机接替美国经济上的领导地位，中国国家主席习近平昨天承诺会令中国更加开放。

亚太经合组织有21个成员，加起来占全球GDP六成，多国领袖包括俄罗斯总统普京、日本首相安倍晋三等亦会出席会议。外界亦关注日本牵头的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），能否在美国退出下，令谈判有所进展。

图片版权 Reuters Image caption 习特会期间，特朗普多度向中方示好。

中美元首再度角力

过去近30年 ，亚太经合组织是美国在全球推动更自由贸易的平台，但特朗普倡议的“美国优先”，改变了美国对亚洲的贸易政策，其中一个例子，就是他上台后便宣布退出TPP。

特朗普曾经表示，亚太地区贸易增长伤害美国企业，其中重点是与中国之间贸易逆差。不过，昨天他在北京时表示，一改以往的强硬措辞，称不会就此问题怪责中国。

中美两国签署了超过2500亿美元的贸易协议，但当中大部分是没约束力的谅解备忘录，亦包括一些旧协议。美国国务卿蒂勒森表示，对于处理贸易不平等问题，这个协议份量“很小”。

分析相信亚洲国家正寻求在缺乏美国支持下如何推进贸易，而中国有能力和意图取代美国主导全球经济。

“亚投行”、“一带一路”等，都显示中国争夺全球经济话语权的产物。

习近平昨天表示，中国将推动形成全面开放新格局，让外资企业在华经营环境更加开放、透明和规范。

“对外开放是中国的基本国策，中国开放的大门不会关闭，只会愈开愈大。”他说。

领海争议

南海问题亦是特朗普访问亚洲的一项重点议题。

蒂勒森称特朗普与习近平见面时，曾就南海问题“坦诚交换意见”，“美国立场并无改变”。

中国外交部则指，两国元首表示支持根据公认的国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》，基于友好谈判协商和平解决争议，支持通过对话管控争议。

菲律宾总统杜特尔特早前表示，亦会要求中国南海问题表明意图。

特朗普之后会转抵菲律宾，出席东盟领袖峰会，届时东盟就南海问题发表怎么样的声明，备受关注。中国方面会派出国务院总理李克强出席东盟峰会。

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习近平访问越南

今次访问越南是习近平在中共十九大后首次外访。

习近平早前在越南《人民报》发表署名文章，指两国在经过近代的“争取国家独立和民族解放的斗争中”，结下了“同志加兄弟的特殊情谊”。

“难能可贵的是，两国通过友好协商解决了陆地和北部湾划界问题。”习近平说。

在领海问题上，习近平提出两国要“着眼大局”，“寻求双方均能接受的海上问题基本和长久解决办法”。

“我们要全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进南海行为准则磋商，共同维护南海和平稳定。”习近平在文章说。

经济方面，习近平强调“深化合作”，两国发展战略要“紧密对接起来”，共同推进“一带一路”和“两廊一圈”建设，推动建设、经贸、产能、跨境经济合作、农业等领域合作，给两国人民带来更多实惠。