汉堡、大虾和鸡丁 特朗普菜单背后的政治

图片版权 EPA Image caption 干杯

美国总统特朗普的亚洲之行几乎进入尾声，周五（10日）特朗普在越南出席了亚太经济合作会议。

之前，他先后走访了日本、韩国和中国。跟随出访的记者说，特朗普的此行也有不错的口福。BBC整理了这些亚洲国家用什么特色菜来招待这位美国总统，他们又有什么特殊的含义？

日本头盘

日本首相安倍晋三为了迎合特朗普的口味，表示两人是最好的朋友，特意安排了美式汉堡。

图片版权 Abeshinzo Image caption 美国汉堡

而且，为了保持原汁原味，汉堡所用的牛肉全部从美国进口，并配有亨氏番茄酱和芥末酱。

据说，特朗普喜欢全熟牛排，憎恨生鱼。于是特朗普的第一顿饭就是牛排和巧克力圣代冰激凌。

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 奥巴马在东京著名的"寿司之神"餐馆品尝了日本传统美食

不过这引来了一些美食家的不屑。一些人说，至少在2014年，时任美国总统奥巴马在东京著名的"寿司之神"餐馆吃过饭。

不过，特朗普还是在传统的日本餐馆中吃到了日本的照烧鸡等，体验了一把日本当地的传统文化。

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 在日本餐馆就餐的特朗普

韩国正餐

再来看看韩国为特朗普准备的正餐。在首尔的宴会上，政治也上了餐桌。

首尔上了一道从韩国和日本有争议的岛屿（韩国称独岛/日本称竹岛）捕捞的大虾，但不知道特朗普是否品尝了这只大虾。

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 韩国餐中包括用300多年的酱油腌制的牛肉

显然，日本对此感到不悦。日本政府的发言人事后就此对法新社发表了看法，并说韩国应该与日本团结一致共同对付朝鲜，而不是打政治牌。

此外，韩国的国宴嘉宾中还包括了一名日本的"慰安妇"，这又是韩国与日本两国之间有争议的事。

图片版权 AFP Image caption 拥抱慰安妇

韩国还在特朗普的国宴中包括了一瓶封存300年的酱油，比美国建国时间还长。这不禁使人纳闷韩国此举的外交用意。

这是韩国为了取悦美国，向美国的独立宣言的起草者，300多年前出生的本杰明·富兰克林致意呢，还是提醒一下美国韩国拥有更长的历史和传统呢？

特朗普还利用在韩国的机会与美国在韩国的驻军吃了顿墨西哥餐玉米饼。

四川“川普”

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 特朗普的外孙女演唱中国歌曲

北京用奢华的仪式欢迎特朗普访华，但北京的国宴却相对低调得多。

北京用老外都能接受和熟知的宫爆鸡丁来招待特朗普。还有水煮东星斑等。

据说，宫保鸡丁和水煮东星斑中的辣椒来自四川，因此一些中国网友说着是不是中国想让特朗普开心，特意这样安排，因为特朗普在中国也被称为“川普”。

故事到这里还没有结束。在晚宴后，特朗普也表示了对主宾热情款待的回报，特意安排了他在美国5岁的外孙女通过视频的方式用中文唱歌和诗朗诵。

特朗普参加完在越南举行的亚太经济合作会议后将前往菲律宾进行访问。菲律宾最富盛名的甜点是当地一种叫halo-halo的刨冰。

届时，特朗普将与他的对手菲律宾总统杜特尔特举行会谈，特朗普国宴的花样还将继续绽放。