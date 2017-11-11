朝鲜男子恳求中国当局不要强行遣返妻儿

Image caption 这名李姓男子的妻子和儿子越过中朝边境，试图前往韩国与他团聚。

一名朝鲜男子恳求中国国家主席习近平不要强行遣返他的妻子和儿子回朝鲜，并称如果被强行遣返，他们将面临监禁或死亡。

据了解，这名男子的妻子和四岁的儿子在上周秘密越过中朝边境后被中方拘押，被拘押的这些朝鲜"脱北者"共有10人。

这名李姓男子2015年从朝鲜逃亡至韩国。他在向转交给BBC的录像中记录了他的请求。

李姓男子说，如果被遣返回朝鲜，他的妻子和儿子"要么面临死刑，要么在政治集中营中消失"。

他说，"我希望中国国家主席习近平和美国总统特朗普把我的孩子看作他们的孙子，并把我的儿子送到自由的国家韩国"。

"请帮帮我们。救我的家人免遭遣返。作为父亲，我请求两位领导人帮帮我的家人。请帮帮我们。"

他还表示，年幼儿子被关押的影像在他脑海里挥之不去，倍受困扰。

他说，"我几乎可以听到我的宝贝呼唤我的名字"，"我可以看到我的孩子在寒冷的牢房里，呼喊要爸爸。我不能袖手旁观。"

11月4日，10名朝鲜脱北者在中国辽宁省沈阳市藏身的一栋房子内被抓。

图片版权 Reuters Image caption "人权观察"组织说，过去三个月中被捕的脱北者当中，至少有9人已被强制遣返朝鲜（图为朝鲜士兵在朝韩边境板门店非军事区用望远镜暸望韩方一侧）。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，她不了解这一事件的细节。她说中国一贯坚持按照国内和国际法律以及人道主义原则处理此类情况。

此次抓捕是中国对朝鲜脱北者进行镇压的背景下进行。据"人权观察"报告数据显示，中国安全部门在7月至9月之间的三个月内已逮捕了至少49名朝鲜人，该数字比过去12个月内被拘留的51人有了显著提高。

"人权观察"组织说，过去三个月中被捕的脱北者当中，至少有9人已被强制遣返朝鲜。

人权观察组织亚洲区副主任菲尔·罗伯逊在声明中说，"在海外的朝鲜难民及其家属应得到国际支持"。

他说，"世界各国政府和联合国难民事务高级专员应当呼吁中国停止遣返朝鲜人，停止让他们面临酷刑、强迫劳役、性虐待以及其它更糟糕的对待"。

英国朝鲜问题跨党派议会小组主席阿尔顿勋爵对BBC表示，他敦促英国政府进行干预。

他说，“任何读过联合国关于朝鲜反人类罪行报告的人都知道，这些逃亡者面临酷刑、监禁、强迫劳役甚至处决。"

图片版权 EPA Image caption 特朗普在周三会见了韩国总统文在寅。特朗普在韩国国会发表讲话时，抨击朝鲜是一个"被邪教统治的国家"。

阿尔顿勋爵表示，"这就是为什么我要求英国政府敦促中国当局不要把这些逃亡者送回朝鲜。"

中国是1951年《联合国难民公约》的缔约国。公约要求签约国，如果难民被遣返可能遭受迫害或酷刑，就不得遣返难民。但中国仍在强制遣返朝鲜脱北者。

中国将朝鲜脱北者视为非法移民，而非难民。

2014年，联合国朝鲜问题人权调查委员会报告说，朝鲜应对"有系统、广泛和严重侵犯人权"以及"危害人类罪"的行为承担责任。

报告说，这些违规行为的严重性、规模和性质显示，当今世界没有一个国家可与之相比。

首尔官员表示，逃亡至韩国的朝鲜脱北者人数今年下降了13%。韩国统一部说，今年1月至8月，共有780名朝鲜人逃往韩国。

这个数字下降被认为是朝鲜和中国政府加强监视、强化边界安全的结果。

这名朝鲜男子的呼吁发出之时，美国总统特朗普正对该地区展开访问。特朗普在周三会见了韩国总统文在寅，他次日随后前往中国与习近平会面。

特朗普总统在韩国国会发表讲话时，提高了与朝鲜领导人金正恩之间"口水战"的声调，抨击朝鲜是一个"被邪教统治的国家"。

他说，"这个军事教派的核心是一个疯狂的信念，即领导人的命运，是作为一被被征服的朝鲜半岛和被奴役的朝鲜人民的父母保护者"。