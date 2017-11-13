澳洲学者：出版社因畏惧北京“报复”中止新书出版

图片版权 CHARLES STURT UNIVERSITY Image caption 澳大利亚学者汉密尔顿指，他的新书对中国政府持批评态度

澳大利亚学者克里夫·汉密尔顿（Clive Hamilton）新书讲述中国对澳洲影响，但他说出版社畏惧中国政府采取法律行动，令新书出版遇挫。

汉尔密顿接受BBC中文采访时说，目前的趋势令人担忧。“如果此书最终无法出版，是对澳洲出版界的强烈讯号：他们不能出版批评中国共产党的书。”

不过，出版社Allen & Unwin在声明中指，只是延迟出版汉密尔顿的新书。

中方对澳洲言论及学术自由的影响，近日引起关注。

华裔商人提告

汉密尔顿称据他所知，出版社并无收到来自中方的警告或威胁，但近日多宗由澳洲华裔商人提出、针对澳洲媒体的诽谤诉讼，令出版社担心有可能遭北京“报复”，“即使是具规模的澳洲出版社，也感到非常忧虑。”

“他们忧虑中方在澳洲的影响力，足以‘惩罚’出版对中国共产党持批评态度书籍的出版社。”

目前，澳大利亚广播公司及澳洲国际传文通讯社（Fairfax Media）正因为批评中方的报道，被澳洲商人周泽荣控告。汉尔密顿认为，澳洲现行的诽谤法例，对兴讼者较为有利：“在澳洲的诽谤法例下，辩护的时间及资金成本都非常高，即使兴讼者本身没有胜算，也可以透过官司，对出版社或媒体造成重大损害。”

该书原定明年四月出版。澳大利亚广播公司（ABC）引述Allen & Unwin出版社向汉尔密顿致信指，该书“很有可能”令出版社、以及汉密尔顿本人，成为北京以诽谤为由采取法律行动的对象。

世界各地出版社因畏惧北京压力，对批评中国的内容进行审查，近月已出现最少两次。今年八月，剑桥大学出版社一度应北京要求，在中国屏蔽数百篇被中方视为敏感的《中国季刊》论文，遭学术界批评后才重新开放阅读；十一月，知名学术期刊与教科书出版企业施普林格—自然（Springer Nature）证实在中国境内，屏蔽其期刊网站上的部分内容。

中国驻澳洲大使成竞业，曾反斥中方影响澳洲言论自由的指控“毫无根据”，意在引发“中国恐慌”。

研究中方对澳影响

汉密尔顿指，《无声入侵》（Silent Invasion）一书详细研究中国政府透过什么渠道与方式，影响渗透澳洲政党、大学、民间团体﹐以提升中国在澳的战略利益。他强调，该书批评的是中国政府，而非中国本身。

汉密尔顿说，原稿已由法律人士审阅，并大幅修订以避免法律风险。此前汉尔密顿已与 Allen & Unwin 多次合作，出版过八本书籍。

媒体引述出版社致汉尔密顿的信中，该社称原定明年四月出版，时间太赶，不够时间让出版社采取足够行动，“保护该书及出版社免受北京方面可能的威胁” 。

Allen & Unwin 向BBC提供的声明称，该社因须等待一些法院案件审结，决定延迟出版该书，汉尔密顿因不愿延迟出版而要求取回版权。该社并无明确指出事涉什么具体案件。

图片版权 Getty Images Image caption 中方在澳洲校园的影响力引起广泛关注

汉尔密顿称，过往澳洲社会对中方在大学校园来的影响力较为关注，但此一影响现已扩散至大学以外，到传媒、出版等其他范畴，“如果这趋势持续，将会令重视言论自由的澳洲社会，感到非常忧虑。”

但他仍对该书出版有信心，认为会有澳洲出版社愿意将《无声入侵》出版，亦对再次编辑该书以降低风险持开放态度。

澳洲广播电台的报道指出，澳洲政府预计即将推动新法律，抗衡外国对澳洲民主的影响，而出版社向汉尔密顿发出的信件亦有提及这一点，指如果上述法例获得通过，出版社对相关法律行动的抵御力会较强。

澳洲热议学术自由疑受干预

澳大利亚广播公司今年六月发表报道指，中国驻澳大利亚大使馆透过赞助中国学生组织，安排学生参与欢迎中国总理李克强访澳的示威。报道称，中国学生在澳洲处于“监控”之下，又引述一名中国学生组织领袖表示，若得知有学生计划针对中国人权问题的示威，她必定会向大使馆通报。

之后，澳洲多间大学又陆续传出，有中国留学生不满教师在课堂上，发表与中国官方相异的观点，指责老师不顾中国留学生感受而作出投诉，当地中文媒体则指中国大使馆曾“介入”，向校方就教师言论表达不满。

图片版权 Getty Images Image caption 赴澳洲大学就读的中国留学生人数不断增加

上述事件令澳洲社会热议当地的言论与学术自由，是否受到损害。中国外交部则指斥有关报道为抹黑。

上月，澳洲教育部长伯明翰（Simon Birmingham）及外交部长朱莉·毕晓普（Julie Bishop）先后就事件置评，要求大学校方维护学术诚信，以及敦促中国留学生尊重校园内的言论自由。