美裁定中国硬木胶合板获补贴　中国称“强烈不满”

图片版权 AFP Image caption 继铝箔后，华府再宣布对中国进口的硬木合板征收反倾销税

美国商务部裁定中国硬木胶合板受政府补贴，倾销美国市场，将对这类货品征收反倾销税，中国商务部批评华府裁决不合理，对此表示强烈不满。

美国商务部裁定，中国企业对美国的硬木胶合板倾销幅度达183.36%，中国政府对企业的补贴幅度则由22.3%-195%不等，将据此征收反倾销税。

中国商务部贸易救济调查局局长王贺军批评，美方无视世界贸易组织的规则及相关裁决，“人为构造出”补贴项目以裁出较高的补贴幅度，做法及裁决不合理，损害中国企业利益。

据美国商务部数据，中国在美国众多贸易伙伴中，贸易逆差大幅抛离其他国家，2016年度达3470亿美元。总统特朗普此前曾狠批中美贸易逆差“可怕”、“单向及不公平”，但在访华时表示“我不怪中国”。

除了硬木胶合板，美国商务部早前亦宣布，对中国进口铝箔征收最高81%的反补贴税。

中方斥调查不公

2016年，中国出口美国的硬木胶合板总值达11.2亿美元。去年底，美国商务部应美国业界组织的投诉，就中国进口硬木胶合板展开调查。

王贺军评论美国商务部的裁决，指美方歪曲了中企的实生产流程，在今次的最终裁决中，不合理地大幅提高了中企的倾销倾度。王贺军要求美方“根据世贸组织规则公平、公正地展开调查”，并“通过对话和协商管控分歧”。

特朗普早前访华期间，中美双方签署2500亿美元的贸易协议，涵盖能源、农业、航空等多个领域。

其中，中国石化同意协助发展阿拉斯加液化天然气，估计协议涉及430亿美元投资，为美国创造12,000个职位，向中国提供洁净能源，并令美国对亚洲的年度贸易逆差减少100亿美元。

图片版权 AFP Image caption 特朗普与习近平

特朗普促请中国采取更大行动去处理“强制技术转移”、“偷窃知识产权”等问题。他说这些问题导致美国和美国企业每年损失3,000亿美元。

习近平则表示，中美会继续深入探讨处理贸易不平衡。他表示，中美经济互补性大于竞争性，有巨大合作空间。

特朗普在结束其亚洲五国之行时表示，美国对亚洲的贸易逆差终会下降至零，并指贸易必须公平、同时对双方有利。