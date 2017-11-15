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津巴布韦发生政变的根源是总统穆加贝继任者的争夺战激化，而导火线则是穆加贝听从妻子要求突然解除副总统姆南加古瓦的职位。

由于穆加贝长期执政，近年来接班人之争急剧激化。支持穆加贝的妻子格雷斯（Grace Mugabe）一派与支持前不久被解职的副总统埃默森·姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）的势力形成对立，加剧了执政党内的分裂。

津巴布韦总统罗伯特‧穆加贝（Robert Mugabe）今年已93岁，假如他去世或退下来的话，他的夫人格雷斯·穆加贝或会继承总统之位。

格雷斯以前保持低调，外人只知道她喜爱购物及慈善工作。不过，现时她担任津巴布韦执政党津巴布韦非洲民族联盟爱国阵线（Zanu-PF）妇女部的领导、并着力打击其他有机会成为下任总统的政敌。格雷斯在政治上越趋高调。

格雷斯主要的政敌是副总统埃默森·姆南加古瓦。不过，他被指不忠并于本月被解职。格雷斯已经得到重要党员──包括她的夫婿──的支持，出任副总统一职。

姆南加古瓦上周已逃离津巴布韦。不过，周三军方人士接管首都哈拉雷的国家电视台（ZBC）总部、并软禁穆加贝。外界认为，军方支持姆南加古瓦取代穆加贝。

图片版权 AFP Image caption 津巴布韦总统罗伯特‧穆加贝今年已93岁，假如他去世或退下来的话，他的夫人格雷斯·穆加贝或会继承总统之位。

格雷斯今年52岁，比丈夫年轻逾40岁。罗伯特‧穆加贝自1980年成为津巴布韦总统，是世上最年长的统治者。

津巴布韦非洲民族联盟爱国阵线已提名穆加贝明年再竞逐连任总统。但今年他曾多次前往新加坡接受治疗，令外界担心他的身体状况。

格雷斯一直极力支持丈夫。早前她曾说，就算罗伯特去世，他的尸体也能嬴得选举。她自己也未曾否认自己想成为津巴布韦的领袖。格雷斯在2014年的一个游行上说：“他们说我想当总统。有何不可？难道我不是津巴布韦人吗？”

有反对声音指，一个王朝正在津巴布韦成形。另外，格雷斯被指在南非用延长线袭击一名20岁的模特儿，但事后尝试以外交豁免权脱身。这并非格雷斯首次被控袭击他人。

穆加贝夫妇被指控剥夺白人土地、操控选举及打压政敌，因而受到欧盟及美国制裁，两人都不准踏足欧盟及美国。

图片版权 AFP/ Getty Images Image caption 穆加贝支持妻子格雷斯担任副总统

权力崛起

格雷斯在总统府当打字员的时候，获总统穆加贝猛烈追求。就在穆加贝发妻萨莉病危的时候，两人开始关系。

格雷斯1980年代接受访问时说：“他向我走来，并开始问我有关家人的问题。”

“我认为他是好像我的爸爸一样。我没有想到他会看着我说，‘我喜欢这个女孩。’我没有想到会发生这样的事情。”

穆加贝说，萨莉在去世前同意他们两人结合。不过，穆加贝和格雷斯在她死后四年才结婚。

穆加贝和格雷斯育有3个孩子，最年幼的孩子今年20岁。

讨厌格雷斯的人指她喜爱花费，会称她为“古驰格雷斯”。

津巴布韦第一家庭在全国都拥有大量房地产、企业及农场。

格雷斯成为有权势的商人，并认为自己是一名慈善家。她获得中国资金，在首都外成立一间孤儿院。

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2014年，格雷斯只花两个月就完成津巴布韦大学的社会学博士课程。不过，大学图书馆从来没有收到她的博士论文。

就算引起不少争议，宣传资料都有提及她的新名衔。她其后成为津巴布韦非洲民族联盟爱国阵线妇女部的领导。

格雷斯开始活跃政界后，她以犀利言词和强悍作风为人所知。她攻击政敌时候不留情面，并一直维护丈夫。

《与穆加贝共进晚餐》一书作者海蒂‧荷兰特（Heidi Holland）2012年去世。格雷斯曾说，荷兰特是因为散布穆加贝的谎言受到诅咒而死。

有人认为，她担当执政党“丑人”的角色，要求敌人辞职或道歉。

打击总统继承人

2014年，格雷斯带头打击时任副总统乔伊斯・穆朱鲁（Joice Mujuru）。

格雷斯说，穆朱鲁“腐败、勒索者、无能、搬弄是非、说谎、不知感恩”，并指她与反对势力及白人合作，破坏津巴布韦独立后的成果。

图片版权 AFP Image caption 前副总统乔伊斯・穆朱鲁（Joice Mujuru）曾是格雷斯的盟友

数月后，穆朱鲁被逐出政党。她与支持者已成立新政党。穆朱鲁现时倡导“人民彩虹联盟”，呼吁民众登记成为选民，防止穆加贝及格雷斯继续控制国家。

穆朱鲁退下后，姆南加古瓦成为副总统。他是前任司法部长，格雷斯曾说他“忠诚并自律”。不过今年格雷斯公开要求丈夫解除姆南加古瓦的职务，她指控姆南加古瓦计划政变。

姆南加古瓦在八月游行中病倒，需要送往外地接受治疗。姆南加古瓦的支持者指控格雷斯利用自己牧场生产的冰淇淋向他下毒，但格雷斯矢口否认。姆南加古瓦后来说自己被下毒，不过指控第一夫人下手是“虚假及恶毒的”。

本月，穆加贝解除姆南加古瓦的职务。津巴布韦的新闻部长说，姆南加古瓦有对总统不忠称的特征。他已经逃离津巴布韦。