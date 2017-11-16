图片版权 Reuters Image caption UCLA球员（左起）：柯迪·莱利、利安吉洛·波尔、贾伦·希尔

三名美国运动员在中国实施店铺盗窃被捕，在美国总统特朗普（Donald Trump）介入求情之后获释。

特朗普事后暗示三名球员应该向他表示感谢，三人随即向刚刚完成亚洲访问的总统致谢。

在一个新闻发布会上，加州大学洛杉矶分校（UCLA）的篮球员利安吉洛·波尔（LiAngelo Ball）、柯迪·莱利（Cody Riley）以及贾伦·希尔（Jalen Hill）承认自己在杭州一个购物商场内偷东西。

三人在11月8日被扣留，周二（11月14日）获释返回洛杉矶。他们已对自己的行为道歉。

较早前，特朗普总统曾表示，三人本来要受到长时间监禁。

周三早上，特朗普在推特（Twitter）上发帖：“你们觉得三名UCLA篮球员会说‘特朗普总统，谢谢您’吗？”

“他们本来是要坐10年牢的！”

特朗普刚刚结束了在日本、韩国、中国、越南和菲律宾的12天访问行程。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年11月15日

这三名大学一年级生当时正准备参加在上海的一场比赛，但比赛前却被指在一家高端购物商场偷窃价值高昂的太阳眼镜。

白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）透露了特朗普总统在亚洲行期间介入案件的细节。

“我们的总统向习近平说：‘你知道这几个涉嫌偷东西被抓的笨蛋的事吗？’”约翰·凯利向《纽约时报》这样说道。

“主席当时说：‘这事不是太严重。我们希望看到这件事能迅速解决。’”

两个国家元首之间的这番对话发生在周日越南举行的经济峰会会场边上。

图片版权 Reuters Image caption 三名球员在抵达洛杉矶机场时被记者包围。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普表示，他与中国国家主席习近平谈到了这一事件——图为特朗普在2007年一场篮球比赛上。

白宫幕僚长指，中国同意减轻处罚，并最终释放了他们。

涉事的三名球员在周三的记者会上表现羞怯，他们向队友、教练、学校以及中国的民众表示歉意。

莱利说：“我对我犯下的错误负责。”

“我知道这事不仅是令我的学校失望，也令整个国家失望。”

他还表示：“我要向特朗普总统以及美国政府说，谢谢你们花时间介入替我们处理事情。”

图片版权 Getty Images Image caption 波尔是在中国被扣留的三名球员之一。

波尔表示：“首先我想要说的是，在中国的商店偷了东西，很对不起。我当时没有做出好的判断。”

他还说：“我还想要感谢特朗普总统和美国政府，感谢他们提供的帮助。”

希尔则表示：“我对店铺盗窃感到抱歉。我做的事情很愚蠢。没有别的说法可以形容，而我不是那样的人。”

“向美国政府说谢谢，多谢你们把我们带回家，”他说。不过他未有直接提到特朗普。

UCLA所属的美国西岸体育高校联盟太平洋十二校联盟（Pacific-12 Conference）的主席拉里·斯科特（Larry Scott）在较早前发表的一份声明中表示，三人是在事情“得到令中国当局满意的解决”之后，方被允许离开中国。

“我们想要感谢总统、白宫以及美国国务院对解决问题所作的努力，”斯科特说。

在UCLA篮球队在比赛中以63比60击败乔治亚州理工大学队的时候，这三名非裔美国球员被强制留在酒店。

在推特上，一些人批评特朗普此前对美国黑人运动员表现出的批判态度。

他们提到了美国职业橄榄球联盟（NFL）的一些球员，他们在奏响美国国歌时单膝下跪。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ddale8 The president contributes to a minor but real diplomatic success...uses it to take another shot at black athletes. pic.twitter.com/uWvEI2EZvV — Daniel Dale (@ddale8) 2017年11月15日